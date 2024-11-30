Ворог атакував біля Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого. Сили оборони контролюють ситуацію, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого. Російські окупанти завдали 19 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 274 обстріли позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​​Війська РФ за добу втратили 124 особи на Харківському напрямку, бої точилися в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого, - ОТУ "Харків"

Втрати військ РФ на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становили 104 особи, з них безповоротні - 47, санітарні - 55, полонені - 2. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 20 одиниць озброєння та військової техніки.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - наголошують в ОТУ "Харків".