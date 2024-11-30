Враг атаковал возле Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого. Силы обороны контролируют ситуацию, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло семь вражеских атак в районах Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого. Российские оккупанты нанесли 19 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 274 обстрела позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери войск РФ на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", потери врага за минувшие сутки составили 104 человека, из них безвозвратные - 47, санитарные - 55, пленные - 2. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 20 единиц вооружения и военной техники.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - отмечают в ОТГ "Харьков".