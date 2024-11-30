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Враг атаковал возле Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого. Силы обороны контролируют ситуацию, - ОТГ "Харьков"

Вовчанськ

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло семь вражеских атак в районах Кудиевки, Глубокого, Волчанска и Тихого. Российские оккупанты нанесли 19 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 274 обстрела позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Также читайте: Войска РФ за сутки потеряли 124 человека на Харьковском направлении, бои шли в районах Волчанска, Тихого и Глубокого, - ОТГ "Харьков"

Потери войск РФ на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", потери врага за минувшие сутки составили 104 человека, из них безвозвратные - 47, санитарные - 55, пленные - 2. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 20 единиц вооружения и военной техники.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - отмечают в ОТГ "Харьков".

Автор: 

Волчанск (385) Харьковская область (685) Глубокое (5) Тихое (8) Кудиевка (2)


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Молодці Воїни Украіни 👍🏼🙏🏼❤️
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30.11.2024 11:58 Ответить
Зі усією повагою до ЗСУ.

Дуже неоднозначне і тривожне поняття "контролюють" у значенні наших зелених керманичів...
Якщо то каже Зеленський - означає капець.
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30.11.2024 12:03 Ответить
Контролюють, але чверті країни вже нема.
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30.11.2024 12:05 Ответить
 
 