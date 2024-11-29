Войска РФ за сутки потеряли 124 человека на Харьковском направлении, бои шли в районах Волчанска, Тихого и Глубокого, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Россияне атакуют в районе Волчанска, Тихого и Глубокого.
Об этом говорится в информационном сообщении об обстановке в операционной зоне ОТГ "Харьков" по состоянию на утро 29 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Харьковском направлении
Так, за прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений, бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 7 авиаударов с использованием 11 КАБов, 5 НАР, а также 41 удар дронами-камикадзе. Осуществили 355 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери оккупантов
Как отмечается, Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Так, потери врага за минувшие сутки на указанном направлении составляют 124 существа, из них безвозвратные - 64, санитарные - 60.
Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 41 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 2 танка;
- 2 боевые бронированные машины;
- 1 артиллерийскую систему;
- 1 противотанковое средство;
- 6 автомобилей;
- 2 единицы спецтехники;
- 27 БпЛА.
Кроме того, украинские военные уничтожили:
- 80 укрытий для личного состава;
- 3 места хранения боеприпасов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 738 660 российских захватчиков. В частности, за прошедшие сутки ВСУ установили новый рекорд: ликвидировано 2030 оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль