Войска РФ за сутки потеряли 124 человека на Харьковском направлении, бои шли в районах Волчанска, Тихого и Глубокого, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Россияне атакуют в районе Волчанска, Тихого и Глубокого.

Об этом говорится в информационном сообщении об обстановке в операционной зоне ОТГ "Харьков" по состоянию на утро 29 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковском направлении

Так, за прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений, бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 7 авиаударов с использованием 11 КАБов, 5 НАР, а также 41 удар дронами-камикадзе. Осуществили 355 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери оккупантов

Как отмечается, Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Так, потери врага за минувшие сутки на указанном направлении составляют 124 существа, из них безвозвратные - 64, санитарные - 60.

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Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 41 единицу вооружения и военной техники, в частности:

2 танка;

2 боевые бронированные машины;

1 артиллерийскую систему;

1 противотанковое средство;

6 автомобилей;

2 единицы спецтехники;

27 БпЛА.

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Кроме того, украинские военные уничтожили:

80 укрытий для личного состава;

3 места хранения боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 738 660 российских захватчиков. В частности, за прошедшие сутки ВСУ установили новый рекорд: ликвидировано 2030 оккупантов.