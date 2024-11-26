Войска РФ пытаются разрушить укрепление Сил обороны на Волчанском направлении - бьют КАБами и артиллерией, - ОТГ "Харьков"

Армия РФ стала активнее использовать управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня на Волчанском направлении, чтобы разрушить укрепления.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Волчанском направлении и в Волчанске постоянно ведутся боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников. Тактику он не меняет, разве что в последнее время стал чаще применять управляемые авиабомбы и реактивные огнеметные системы, пытаясь разрушить те укрепления, за которые держатся украинские защитники", - сказал Романов.

Читайте также: Войска РФ безуспешно наступали в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани, - ОТГ "Харків"

По его словам, захватчики не в состоянии продвигаться большими колоннами, тяжелой бронетехникой, поскольку все участки "пристреляны".

"Там на дежурстве находятся огневые средства, в воздухе постоянно осуществляется аэроразведка беспилотными системами, кружат ударные дроны. Продвинуться другим способом, чем малыми группами, противник не может", - отметил спикер.

Читайте также: Воины 3 ОШБр за неделю поразили 6 танков и РСЗО "Град" в Харьковской области: 206 оккупантов "200", 244 - "300"

Он отметил, что погода тоже влияет на ход боевых действий на севере Харьковщины, поскольку дожди, туманы и сильный ветер делают невозможным или значительно уменьшают эффективность работы ударных и разведывательных беспилотных систем.