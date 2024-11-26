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Войска РФ безуспешно наступали в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани, - ОТГ "Харків"

Бої біля Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, за минувшие сутки российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани.

Активно привлекали для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с применением 1 ракеты С-300/С-400, 10 авиаударов с использованием 16 КАБов и 23 НАР, а также 48 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 385 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери врага на Харьковском направлении

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. По данным ОТГ "Харьков", потери врага за прошедшие сутки составили 118 человек, из них безвозвратные - 46, санитарные - 72.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 51 единицу вооружения и военной техники.

Автор: 

наступление (209) Волчанск (386) Харьковская область (744) Казачья Лопань (16) Кудиевка (2)


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А що там у Курську ? Можливо треба не відступати, а наступати по тилах ворога аж до Вовчанська. Та зробити маленький котел вовчанському угрупуванню. Нафіг нам ця Суджа, якщо кацапи форсують Оскіл і "звільняють" наші українські міста, доки ми там шукаємо щастя Лідору на курщині ?
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26.11.2024 11:07 Ответить
Ми вже наступали у 2023, не маючи переваги у силах і засобах, і у раптовості теж (спасибі зєлєним, півроку волали про потужний контрнаступ з усіх прасок).
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26.11.2024 11:33 Ответить
Відповім. Як я бачив і бачу цю операцію. Вона увійде в аналоги не військові, а розвідки. Добре, що зайшли, але недобре, що не досягли своєї кінцевої мети - Курськ і АЕС. Це зараз можна щось брехати, але ціль була на поверхні. Бо якісні бригади на прогулянку не відправляють. Не пішло? То не треба пояснень про відволікання сил ворога з донецького напрямку. Треба діяти, так щоб там дійсно було легше. Наочно бачимо інше. То й треба вийти з області не на щиту, а з щитом. Зробити рейд по тилах (я назвав це наступом) Звісно, що залишати захоплене - це не НАСТУП. Проте це й не поразка ! Відволікання сил ворога треба здійснювати. Нехай бігає за нами, а не ми від нього
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26.11.2024 14:32 Ответить
Для русні глибокий прорив до Києва відомо чим закінчився. При їх можливостях.
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26.11.2024 14:35 Ответить
Якщо чесно між нами, то цілі кацапів були інші та й сили були не у дві-три бригади. Чи не так ? Проте маємо, що маємо. І треба вийти красиво з цієї ситуації, а не тікати як кацапи. І не треба одразу волати "нас прєдалі!", "зрада, капут!" Ворога можна бити завжди й всюди де можливо. Навіть не тільки під Суджею чи не так ? Не суджею єдині.
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26.11.2024 15:15 Ответить
От так просто підемо та залишимо русні круті укріплення, що ЗСУ їх захопили?
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26.11.2024 15:19 Ответить
До сирка з цими пропозиціями. Він он з блогерами радиться, може, і вас послухає.
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26.11.2024 15:36 Ответить
Лідор не послухає ні Сирського, ні будь-кого. Він же мріяв звільнити рабів від Диктатора на кшталт пригожина. Але мешканці Курщини не повелись, залишились апатичними або боягузливо втекли до центральних районів. Сирський можливо слухає всіх, але діє як Лідор велів.
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26.11.2024 15:43 Ответить
Тоді чому ви мені це доводите? Я не зєля.
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26.11.2024 15:46 Ответить
Звісно, що ви не Лідор. Ви ж питаєте мене або пропонуєте якісь нереальні плани (звернутись до Сирського).
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26.11.2024 21:04 Ответить
А чому просто так пішли ? Залишити руїни з їх кріплень. І не чекати оточень, а робити оточення самим. Хіба це тактика програшна ? І людей врятували, і ПИКУ Лідора у лайно не дозволили кацап всунити. На війні треба керуватись не втраченими територіями, а збереженням ініціативи. До речі, це і є прорахунком Сирського зараз. Хто не втратив ініціативу, тому легше й звільняти втрачене. Приклад - Херсонщина. Залужний, мабуть все прорахував у 2022 році, зберігши Київ, пожертвував Сумщиною й іншими територіями. Шкода, але ***** це зрозумів.
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26.11.2024 15:39 Ответить
А наші що, знічев'я відступають в районі Корєнєво, Суджі? В Сумах чути весь час з прикордоння вибухи а що робиться за кордоном. А Ви про якісь рейди при тому що до трьох плацдармів орків в Харківській області може додатися ще район Козачої Лопані. В серпні наші пробували зайти і в Бєлгородську обл але не збулося.
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26.11.2024 12:01 Ответить
Я відповів це попередньому коментатору. Повторюватись не буду. Крім одного. Ворог на своїй території повинен бігати за нами, а не ми від нього. Ми повинні бити там, де нас не чекають, де наша перевага у раптовості, де ми маємо паритет у силах.
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26.11.2024 14:36 Ответить
Ви великий фантаст, "Курськ, АЕС", якісь рейди по тилам, котли, все просто у Вас. А Ви війну бачили що таке пишите?
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26.11.2024 19:21 Ответить
Ні, тільки у кіно. І ракети літали не над моєю головою. І дрони літають десь біля північного кола. Проте, щодо фантастики. У Курську область зайшли не роботи й не пішки. Та й не на прогулянку. А з метою. І мета була правильна й читалась між рядків - АЕС та Курськ. Не сталось як гадалось. Виходити треба ? Так, доки кільце не замкнулось на горлянці. Як кацапи тікати ? Ні, тому відходити треба не у Сумську, а в Харківську область, наробивши багато корисних справ при відході. Я назвав це рейдом, бо це і є рейд з військового мистецтва. А ви як назвете те, що за три місяці здулось ? "мацква за три тижня" ? Я піклуюсь не про себе або за авторітЄт Лідора. Мені болить за життя пацанів, яких у полон не беруть, а одразу вбивають на місці. І це є наказом всім кацапам.
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26.11.2024 20:50 Ответить
Я не про ракети і дрони а про війну: бойові дії, окупація. Якби Ви це бачили то не писали ефемерності.
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26.11.2024 21:08 Ответить
Я вам відповів чесно. Війну бачив лише у кіно. Все інше своїми очима. І додам. Я вчив військове мистецтво не в інститутах. І копав окопи не в лекційних залах чи на сцені, як ... Хтось. Але ... чесно не обстріляний. Вік
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26.11.2024 21:19 Ответить
Вік не дозволив.
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26.11.2024 21:28 Ответить
Я колишнй ротний, вік ще більший і живий колись залишився випадково але не пишу про те що і як там повинно робитися. Пишу про результати деяких авантюр.
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27.11.2024 08:09 Ответить
 
 