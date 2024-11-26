Войска РФ безуспешно наступали в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, за минувшие сутки российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани.

Активно привлекали для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с применением 1 ракеты С-300/С-400, 10 авиаударов с использованием 16 КАБов и 23 НАР, а также 48 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 385 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери врага на Харьковском направлении

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. По данным ОТГ "Харьков", потери врага за прошедшие сутки составили 118 человек, из них безвозвратные - 46, санитарные - 72.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 51 единицу вооружения и военной техники.