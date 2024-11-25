Враг концентрировал усилия в направлении Селидово и Променя на Покровском направлении, на Кураховском - отражено более 60 атак, - Генштаб
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
В целом, как отмечается, за прошедшие сутки, 24 ноября 2024 года, зафиксировано 217 боевых столкновений.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 67 авиаударов, в частности сбросил 85 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более полутора тысяч дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Хриновка Черниговской области; Глухов, Свеса, Соляники, Басовка, Журавка Сумской области; Гранов, Тихое, Богуславка Харьковской области; Лиман, Великая Новоселка Донецкой области; город Запорожье; Новониколаевка Херсонской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1610 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 27 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, 114 БпЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и две единицы специальной техники.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомлинск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Проминь", - говорится в сообщении.
На Торецком направлении агрессор совершил девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.
Также Генштаб информирует, что на Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого.
Кроме того, отмечается, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Сонцовки, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Гановки.
Обстановка на Юге
По данным Генштаба, на Времевском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.
На Приднепровском направлении четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций для захватчиков закончились ничем.
Обстановка на Севере
"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 37 авиаударов (49 КАБ) по российской территории, украинские защитники отбили 25 атак захватчиков", - отмечают в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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Покровський напрямок.
Противник просунувся у напрямку н.п. Жовте на глибину до 1.85 км;
захопив Юр'ївку і просунувся на захід на глибину до 2.7 км;
просунувся на північ від н.п. Зоря вздовж лісосмуг на ділянці завширшки до 3.15 км на глибину до 1.5 км;
на південь від Вознесенки зайняв ділянку залізниці на глибину до 1.75 км;
зайняв балку Скотувата і просунувся вздовж ряду лісосмуг від Берестків до Новоселидівки на ділянці завширшки до 4 км на глибину до 1.3 км.
Курахівський напрямок.
Противник просунувся у східній частині міста і на південь уздовж лісосмуг на ділянці завширшки до 1.55 км на глибину до 850 метрів.
У районі курахівської Іллінки бойові сутички змістилися на західну околицю, де противник за підтримки бронетехніки продовжує тиснути у напрямку річки Сухі Яли та Романівки.
📍47.8984514, 37.3063094
Великоновоселківський напрямок.
На схід від Великої Новосілки противник закріпився вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 4.25 км. на глибину до 3.28 км."