Враг концентрировал усилия в направлении Селидово и Променя на Покровском направлении, на Кураховском - отражено более 60 атак, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В целом, как отмечается, за прошедшие сутки, 24 ноября 2024 года, зафиксировано 217 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 67 авиаударов, в частности сбросил 85 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Хриновка Черниговской области; Глухов, Свеса, Соляники, Басовка, Журавка Сумской области; Гранов, Тихое, Богуславка Харьковской области; Лиман, Великая Новоселка Донецкой области; город Запорожье; Новониколаевка Херсонской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1610 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 27 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, 114 БпЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и две единицы специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомлинск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Проминь", - говорится в сообщении.

На Торецком направлении агрессор совершил девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.

Также Генштаб информирует, что на Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого.

Кроме того, отмечается, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Сонцовки, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Гановки.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Времевском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций для захватчиков закончились ничем.

Обстановка на Севере

"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 37 авиаударов (49 КАБ) по российской территории, украинские защитники отбили 25 атак захватчиков", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.