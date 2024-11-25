Ворог концентрував зусилля в напрямку Селидового та Променя на Покровському напрямку, на Курахівському - відбито понад 60 атак, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загалом, як зазначається, упродовж минулої доби, 24 листопада 2024 року, зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 67 авіаударів, зокрема скинув 85 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад півтори тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Хринівка Чернігівської області; Глухів, Свеса, Соляники, Басівка, Журавка Сумської області; Гранів, Тихе, Богуславка Харківської області; Лиман, Велика Новосілка Донецької області; місто Запоріжжя; Новомиколаївка Херсонської області.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 27 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 114 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь", - йдеться у повідомленні.

На Торецькому напрямку агресор здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

Також Генштаб інформує, що на Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького.

Окрім того, зазначається, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки.

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Новосілки та Макарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій для загарбників закінчилися нічим.

Обстановка на Півночі

"Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 37 авіаударів (49 КАБ) по російській території, українські захисники відбили 25 атак загарбників", - наголошують у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.