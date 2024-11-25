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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 732 350 осіб (+1610 за добу), 9429 танків, 20 787 артсистем, 19 236 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 732 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.11.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 732350 (+1610) осіб,
  • танків ‒ 9429 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19236 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20787 (+22) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+2)

Скільки окупантів знищено за добу

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Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Топ коментарі
+24
Три чверті мільйона іпотечників, аліментників, гвалтівників та вбивць. Три чверті мільйона рашоп#дарів! Щоб ви там всі, с#ки, здохли на рассєє, щоб нікого не лишилося.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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25.11.2024 08:13
+15
На "мосфільмє" танки кончілісь, економлять😉🤣🤣🤣
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25.11.2024 08:36
+7
Звичайно, що втрати з урахуванням поранених але якби кацапи стільки не втрачали, то не шукали б по світу найманців та не виписували північних корейців.
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25.11.2024 08:56
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Три чверті мільйона іпотечників, аліментників, гвалтівників та вбивць. Три чверті мільйона рашоп#дарів! Щоб ви там всі, с#ки, здохли на рассєє, щоб нікого не лишилося.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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25.11.2024 08:13 Відповісти
шото арта в последнее время маловато выжигается... за танки вообще молчу...
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25.11.2024 08:33 Відповісти
На "мосфільмє" танки кончілісь, економлять😉🤣🤣🤣
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25.11.2024 08:36 Відповісти
Звичайно, що втрати з урахуванням поранених але якби кацапи стільки не втрачали, то не шукали б по світу найманців та не виписували північних корейців.
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25.11.2024 08:56 Відповісти
Ти продовжуєш з цим ботом розмовляти? Хіба є в цьому сенс? По-перше, воно кацап. По-друге, просто переписує свої пости -вони всі однакові.
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25.11.2024 09:46 Відповісти
Твоя правда 🤝
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25.11.2024 09:54 Відповісти
Арти і танків знов небагато, але пруть... Зараз пруть ті, кого влітку назбирали...
Страшна система і, нажаль, таки певною мірою дієва...
Боженько!!! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.11.2024 08:48 Відповісти
Бережи Боже наших Героев!🙏🙏🙏
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25.11.2024 17:04 Відповісти
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25.11.2024 09:23 Відповісти
День-два приварюють мангалы - і на штурм... Тенденція... Зварщика треба до накабздона влаштувати...
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25.11.2024 09:57 Відповісти
Минув 3932 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 732 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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25.11.2024 11:07 Відповісти
Коли вже новий кацапський регіон без населення?
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25.11.2024 12:01 Відповісти
 
 