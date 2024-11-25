Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 732 350 осіб (+1610 за добу), 9429 танків, 20 787 артсистем, 19 236 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 732 350 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 732350 (+1610) осіб,
- танків ‒ 9429 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19236 (+27) од,
- артилерійських систем – 20787 (+22) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+2)
Топ коментарі
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+15 vita gunesh
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+7 Germes #584709
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Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Страшна система і, нажаль, таки певною мірою дієва...
Боженько!!! Бережи вояків ЗСУ!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 732 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.