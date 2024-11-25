Общие боевые потери РФ с начала войны – около 732 350 человек (+1610 за сутки), 9429 танков, 20 787 артсистем, 19 236 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 732 350 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 732350 (+1610) человек,

танков - 9429 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 19236 (+27) ед,

артиллерийских систем - 20787 (+22) ед,

РСЗО - 1254 (+0) ед,

средства ППО - 1004 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19480 (+114),

крылатые ракеты - 2764 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29948 (+84) ед,

специальная техника - 3681 (+2)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон сорвал штурм российского десанта, который на ходу начал выпадать из горящей бронетехники. ВИДЕО