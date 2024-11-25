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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 732 350 человек (+1610 за сутки), 9429 танков, 20 787 артсистем, 19 236 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 732 350 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 732350 (+1610) человек,
  • танков - 9429 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 19236 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 20787 (+22) ед,
  • РСЗО - 1254 (+0) ед,
  • средства ППО - 1004 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19480 (+114),
  • крылатые ракеты - 2764 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29948 (+84) ед,
  • специальная техника - 3681 (+2)

Скільки окупантів знищено за добу

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Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3507) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+24
Три чверті мільйона іпотечників, аліментників, гвалтівників та вбивць. Три чверті мільйона рашоп#дарів! Щоб ви там всі, с#ки, здохли на рассєє, щоб нікого не лишилося.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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25.11.2024 08:13
+15
На "мосфільмє" танки кончілісь, економлять😉🤣🤣🤣
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25.11.2024 08:36
+7
Звичайно, що втрати з урахуванням поранених але якби кацапи стільки не втрачали, то не шукали б по світу найманців та не виписували північних корейців.
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25.11.2024 08:56
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Три чверті мільйона іпотечників, аліментників, гвалтівників та вбивць. Три чверті мільйона рашоп#дарів! Щоб ви там всі, с#ки, здохли на рассєє, щоб нікого не лишилося.
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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25.11.2024 08:13 Ответить
шото арта в последнее время маловато выжигается... за танки вообще молчу...
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25.11.2024 08:33 Ответить
На "мосфільмє" танки кончілісь, економлять😉🤣🤣🤣
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25.11.2024 08:36 Ответить
Звичайно, що втрати з урахуванням поранених але якби кацапи стільки не втрачали, то не шукали б по світу найманців та не виписували північних корейців.
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25.11.2024 08:56 Ответить
Ти продовжуєш з цим ботом розмовляти? Хіба є в цьому сенс? По-перше, воно кацап. По-друге, просто переписує свої пости -вони всі однакові.
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25.11.2024 09:46 Ответить
Твоя правда 🤝
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25.11.2024 09:54 Ответить
Арти і танків знов небагато, але пруть... Зараз пруть ті, кого влітку назбирали...
Страшна система і, нажаль, таки певною мірою дієва...
Боженько!!! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.11.2024 08:48 Ответить
Бережи Боже наших Героев!🙏🙏🙏
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25.11.2024 17:04 Ответить
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25.11.2024 09:23 Ответить
День-два приварюють мангалы - і на штурм... Тенденція... Зварщика треба до накабздона влаштувати...
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25.11.2024 09:57 Ответить
Минув 3932 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 732 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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25.11.2024 11:07 Ответить
Коли вже новий кацапський регіон без населення?
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25.11.2024 12:01 Ответить
 
 