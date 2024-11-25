Общие боевые потери РФ с начала войны – около 732 350 человек (+1610 за сутки), 9429 танков, 20 787 артсистем, 19 236 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 732 350 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 732350 (+1610) человек,
- танков - 9429 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 19236 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 20787 (+22) ед,
- РСЗО - 1254 (+0) ед,
- средства ППО - 1004 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19480 (+114),
- крылатые ракеты - 2764 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29948 (+84) ед,
- специальная техника - 3681 (+2)
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Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
Страшна система і, нажаль, таки певною мірою дієва...
Боженько!!! Бережи вояків ЗСУ!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 732 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.