С начала суток на фронте почти 200 боестолкновений, 98 из них на Покровском Кураховском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 198 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар (четыре ракеты), 48 авиаударов, сбросив 54 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 540 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил атаки возле Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сеньково и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще четыре продолжаются до сих пор. Также противник нанес авиаудар по Богуславке.

Читайте: Путин будет воспринимать любые мирные предложения как признак слабости Запада, - сенатор-республиканец Раундс

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполовка, Торское и Серебрянка. Также город Лиман оказался сегодня под ударами вражеских авиабомб.

На Краматорском направлении враг пытался идти вперед возле Часова Яра и Ступочек. Силы обороны остановили четыре атаки захватчиков.

На Торецком направлении агрессор совершил девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 41 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого. Наши защитники отбили 32 штурмовых действия врага, еще продолжаются девять боестолкновений.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 730 740 человек (+1020 за сутки), 9423 танка, 20 765 артсистем, 19 209 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По имеющимся данным в настоящее время потери врага на направлении составили 336 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийскую систему оккупантов.

На Кураховском направлении враг совершил 57 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Гановка. 50 боестолкновений завершены, еще семь - до сих пор продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения у Трудового, Новоселки и Макаровки, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. По Большой Новоселке оккупанты сегодня наносили удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали жилой сектор Краматорска кассетными боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Приднепровском направлении войска захватчиков осуществили четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили. Враг ударил по Николаевке неуправляемыми ракетами.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, украинские воины за сегодня отбили 21 атаку врага, боестолкновения продолжаются.

Сегодня стоит отметить воинов 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили вражескую радиолокационную станцию ЗРК "С-400" в Курской области, - Генштаб