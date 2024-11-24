Общие боевые потери РФ с начала войны – около 730 740 человек (+1020 за сутки), 9423 танка, 20 765 артсистем, 19 209 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 730 740 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 730740 (+1020) человек,
танков - 9423 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 19209 (+17) ед,
артиллерийских систем - 20765 (+5) ед,
РСЗО - 1254 (+0) ед,
средства ППО - 1004 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19366 (+1),
крылатые ракеты - 2764 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 29864 (+14) ед,
специальная техника - 3679 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Звіт від ГШ
20.11.2024 - 1 690
21.11.2024 - 1 510
а вже 22 - 1 050
так що похибка в 500 чи то є, чи то нема без різниці, а от що принципово то це що світ перевернувся - собаки їдять корейців.
На мою думку це виглядає нереально, але було би добре )
На сам перед це не командний пункт в чистому вигляді, а все ж бункер який побудували як би не в двутисячні. Тож наявність актової зали на 500-800 чоловік зовсім не дивина.
Те що їх зібрали до купи під землею в "тьму тараканій" (Мар'їно) далеко від бойових дій, також подиву не викликає.
500 осіб із 10 тисяч, ну в очевидь не просто вояки, як мінімум комбати
- мовний бар'єр обгрунтовує кількість
- "лекція" від генерал-лейтенанта, командирський склад
Моє бачення саме таке, а що насправді час покаже.
41 одиниця знищеної наземної техніки за день.Все просіло, напевно пов'язано з погодними умовами. Але чумардоси пруть пішкодралом і далі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 730 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Броня 1 000, ББМ витягли як не дивно, нагадаю
літо (по броні (сумісній)) 962 / 953 / 750
осінь 1 078 / 1 202 / 1 000 на сьогодні
найбільше за місяць (мова про цей рік) 1 308 од. у травні і скоріше за все масимумом цей показник і залишиться.
730 740 - гарно як (с)
800 000 - в цьому році не побачемо - "абідна да" (с)
І пертимуть далі, доки сил вистачатиме.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
В листопаді минулого року три рази було по 1, в грудні два рази, а 27.02.2023 взагалі 0
В 22-му нулі по арті доволі часте явище.