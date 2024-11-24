РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10167 посетителей онлайн
Новости
6 087 24

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 730 740 человек (+1020 за сутки), 9423 танка, 20 765 артсистем, 19 209 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація військ РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 730 740 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 730740 (+1020) человек,

танков - 9423 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 19209 (+17) ед,

артиллерийских систем - 20765 (+5) ед,

РСЗО - 1254 (+0) ед,

средства ППО - 1004 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19366 (+1),

крылатые ракеты - 2764 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29864 (+14) ед,

специальная техника - 3679 (+1)

Также смотрите: Оператор дрона-камикадзе атакует российского захватчика прямо в задницу. ВИДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3507) уничтожение (6864)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Минув 3931 день москальсько-української війни.
41 одиниця знищеної наземної техніки за день.Все просіло, напевно пов'язано з погодними умовами. Але чумардоси пруть пішкодралом і далі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 730 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
показать весь комментарий
24.11.2024 08:05
+17
Я військовий десятки років і чесно кажучи взагалі не уявляю КП з можливістю розмістити 500 осіб в звичайному режимі. Пишуть про 500 кімівців, але ще там були і москалі, значить цифри ще більші ...
На мою думку це виглядає нереально, але було би добре )
показать весь комментарий
24.11.2024 08:36
+15
Та ні, хороших кацапів побільшало, аж на 1020, просто швидкість перетворення в хороших трохи зменшилась з-за погодних умов )
показать весь комментарий
24.11.2024 08:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно,що цифра сплеску трупні не була останні дні,хоча повідомляли про 500 корейців .Корейці мають свій мінус реєстр?
показать весь комментарий
24.11.2024 07:38 Ответить
Справа в тому, що 500 це не за один день, а десь за тиждень, тобто біля 80 в день, а це 5-7 відсотків від загальної кількості, а враховуючи як скачуть цифри за останній час (1100-1600), то це можна рахувати арифметичним припущенням. А з другого боку вони воюють не додатково до москалів, а замість москалів, тому загальна кількість залишається приблизно однакова, а відсоткове відношення втрати між москалями та кімівцями міняється. Свою функцію вони виконують, зменшують втрати москалям і створюють додатковий тиск на ЗСУ.
показать весь комментарий
24.11.2024 08:18 Ответить
Я про ту новину,що ракетами вдарили по командному,за раз.
показать весь комментарий
24.11.2024 08:20 Ответить
То була інформація від Global Defense Corp, а не від нашого генштабу
показать весь комментарий
24.11.2024 08:28 Ответить
Бункер в курщині було атаковано 20 листопада
Звіт від ГШ
20.11.2024 - 1 690
21.11.2024 - 1 510
а вже 22 - 1 050
так що похибка в 500 чи то є, чи то нема без різниці, а от що принципово то це що світ перевернувся - собаки їдять корейців.
показать весь комментарий
24.11.2024 08:32 Ответить
Я військовий десятки років і чесно кажучи взагалі не уявляю КП з можливістю розмістити 500 осіб в звичайному режимі. Пишуть про 500 кімівців, але ще там були і москалі, значить цифри ще більші ...
На мою думку це виглядає нереально, але було би добре )
показать весь комментарий
24.11.2024 08:36 Ответить
Мабуть нуликом помилилися.
показать весь комментарий
24.11.2024 09:26 Ответить
Ну якщо "вкладати" в логіку, то не так вже й нереально.
На сам перед це не командний пункт в чистому вигляді, а все ж бункер який побудували як би не в двутисячні. Тож наявність актової зали на 500-800 чоловік зовсім не дивина.
Те що їх зібрали до купи під землею в "тьму тараканій" (Мар'їно) далеко від бойових дій, також подиву не викликає.
500 осіб із 10 тисяч, ну в очевидь не просто вояки, як мінімум комбати
- мовний бар'єр обгрунтовує кількість
- "лекція" від генерал-лейтенанта, командирський склад

Моє бачення саме таке, а що насправді час покаже.
показать весь комментарий
24.11.2024 10:17 Ответить
Сумнівно, але було би добре )
показать весь комментарий
24.11.2024 11:12 Ответить
Минув 3931 день москальсько-української війни.
41 одиниця знищеної наземної техніки за день.Все просіло, напевно пов'язано з погодними умовами. Але чумардоси пруть пішкодралом і далі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 730 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
показать весь комментарий
24.11.2024 08:05 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2024 08:08 Ответить
Позавчора 1050, сьогодні 1020 - хто ще буде стверджувати що погодні умови ніяк не впливають?
Броня 1 000, ББМ витягли як не дивно, нагадаю
літо (по броні (сумісній)) 962 / 953 / 750
осінь 1 078 / 1 202 / 1 000 на сьогодні
найбільше за місяць (мова про цей рік) 1 308 од. у травні і скоріше за все масимумом цей показник і залишиться.

730 740 - гарно як (с)
800 000 - в цьому році не побачемо - "абідна да" (с)
показать весь комментарий
24.11.2024 08:07 Ответить
Щось хороших кацапів поменшало
показать весь комментарий
24.11.2024 08:33 Ответить
Та ні, хороших кацапів побільшало, аж на 1020, просто швидкість перетворення в хороших трохи зменшилась з-за погодних умов )
показать весь комментарий
24.11.2024 08:38 Ответить
Ну якщо вже уточнювати, то не з усіма пораненими, а тільки важкопораненими, тими, що на тривалий час вибувають у шпиталі і частина з яких вже не повернеться до строю. Легкі поранення в цей список не попадають. А щодо наших втрат, то вони будуть оприлюднені після війни і всебічно вивчені. Взагалі після війни багато в чому прийдеться розібратись і дати відповідну оцінку, щоб в майбутньому це не повторилось.
показать весь комментарий
24.11.2024 09:32 Ответить
Кацапе, а можеш викласти сюди нікі, під якими ти заходиш? Щоб не звертати уваги а краще банити. Бо ти тут, в цій новині чергуєш. Але ж і в інших темах смітиш добряче.
показать весь комментарий
24.11.2024 10:00 Ответить
Навіть не сумнівайся, гнидо ватяна - ми тебе запам'ятаємо і знайдемо.
показать весь комментарий
24.11.2024 21:34 Ответить
По арті, мабуть, антирекорд... Можливо, що мої сподівання на реальні проблеми у росіянців з артою і танками, не такі вже й безпідставні... Можливо, що й погода винна... Можливо, що й обидві причини призвели до повторного різкого зменшення ворожих втрат у арті і у танках... Але пруть...
І пертимуть далі, доки сил вистачатиме.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.11.2024 10:48 Ответить
Позавчора також було 5, проте це не антирекорд навіть для цього року - 27.01.2024 було 3.
В листопаді минулого року три рази було по 1, в грудні два рази, а 27.02.2023 взагалі 0
В 22-му нулі по арті доволі часте явище.
показать весь комментарий
24.11.2024 13:15 Ответить
Плохо, было больше. Надо больше!
показать весь комментарий
24.11.2024 10:54 Ответить
У кацапів піст????
показать весь комментарий
24.11.2024 13:04 Ответить
Цікавий біля тебе цвинтар, 10000 в день. І в місті вже нікого немає, а хтось цих 10 000 кожен день ще і ховає ... Ібанат...
показать весь комментарий
24.11.2024 17:23 Ответить
 
 