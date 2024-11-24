Общие боевые потери РФ с начала войны – около 730 740 человек (+1020 за сутки), 9423 танка, 20 765 артсистем, 19 209 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 730 740 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 730740 (+1020) человек,

танков - 9423 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 19209 (+17) ед,

артиллерийских систем - 20765 (+5) ед,

РСЗО - 1254 (+0) ед,

средства ППО - 1004 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19366 (+1),

крылатые ракеты - 2764 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29864 (+14) ед,

специальная техника - 3679 (+1)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.