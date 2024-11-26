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Війська РФ безуспішно наступали в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані, - ОТУ "Харків"

Бої біля Вовчанська

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані.

Активно залучали для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару із застосуванням 1 ракети С-300/С-400, 10 авіаударів із використанням 16 КАБів та 23 НАР, а також 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 385 обстрілів позицій захисників України.

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Втрати ворога на Харківському напрямку

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. За даними ОТУ "Харків", втрати ворога минулої доби становили 118 осіб, з них безповоротні - 46, санітарні - 72.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 51 одиницю озброєння та військової техніки.

Автор: 

наступ (222) Вовчанськ (411) Харківська область (655) Козача Лопань (15) Кудіївка (2)


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А що там у Курську ? Можливо треба не відступати, а наступати по тилах ворога аж до Вовчанська. Та зробити маленький котел вовчанському угрупуванню. Нафіг нам ця Суджа, якщо кацапи форсують Оскіл і "звільняють" наші українські міста, доки ми там шукаємо щастя Лідору на курщині ?
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26.11.2024 11:07 Відповісти
Ми вже наступали у 2023, не маючи переваги у силах і засобах, і у раптовості теж (спасибі зєлєним, півроку волали про потужний контрнаступ з усіх прасок).
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26.11.2024 11:33 Відповісти
Відповім. Як я бачив і бачу цю операцію. Вона увійде в аналоги не військові, а розвідки. Добре, що зайшли, але недобре, що не досягли своєї кінцевої мети - Курськ і АЕС. Це зараз можна щось брехати, але ціль була на поверхні. Бо якісні бригади на прогулянку не відправляють. Не пішло? То не треба пояснень про відволікання сил ворога з донецького напрямку. Треба діяти, так щоб там дійсно було легше. Наочно бачимо інше. То й треба вийти з області не на щиту, а з щитом. Зробити рейд по тилах (я назвав це наступом) Звісно, що залишати захоплене - це не НАСТУП. Проте це й не поразка ! Відволікання сил ворога треба здійснювати. Нехай бігає за нами, а не ми від нього
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26.11.2024 14:32 Відповісти
Для русні глибокий прорив до Києва відомо чим закінчився. При їх можливостях.
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26.11.2024 14:35 Відповісти
Якщо чесно між нами, то цілі кацапів були інші та й сили були не у дві-три бригади. Чи не так ? Проте маємо, що маємо. І треба вийти красиво з цієї ситуації, а не тікати як кацапи. І не треба одразу волати "нас прєдалі!", "зрада, капут!" Ворога можна бити завжди й всюди де можливо. Навіть не тільки під Суджею чи не так ? Не суджею єдині.
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26.11.2024 15:15 Відповісти
От так просто підемо та залишимо русні круті укріплення, що ЗСУ їх захопили?
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26.11.2024 15:19 Відповісти
До сирка з цими пропозиціями. Він он з блогерами радиться, може, і вас послухає.
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26.11.2024 15:36 Відповісти
Лідор не послухає ні Сирського, ні будь-кого. Він же мріяв звільнити рабів від Диктатора на кшталт пригожина. Але мешканці Курщини не повелись, залишились апатичними або боягузливо втекли до центральних районів. Сирський можливо слухає всіх, але діє як Лідор велів.
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26.11.2024 15:43 Відповісти
Тоді чому ви мені це доводите? Я не зєля.
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26.11.2024 15:46 Відповісти
Звісно, що ви не Лідор. Ви ж питаєте мене або пропонуєте якісь нереальні плани (звернутись до Сирського).
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26.11.2024 21:04 Відповісти
А чому просто так пішли ? Залишити руїни з їх кріплень. І не чекати оточень, а робити оточення самим. Хіба це тактика програшна ? І людей врятували, і ПИКУ Лідора у лайно не дозволили кацап всунити. На війні треба керуватись не втраченими територіями, а збереженням ініціативи. До речі, це і є прорахунком Сирського зараз. Хто не втратив ініціативу, тому легше й звільняти втрачене. Приклад - Херсонщина. Залужний, мабуть все прорахував у 2022 році, зберігши Київ, пожертвував Сумщиною й іншими територіями. Шкода, але ***** це зрозумів.
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26.11.2024 15:39 Відповісти
А наші що, знічев'я відступають в районі Корєнєво, Суджі? В Сумах чути весь час з прикордоння вибухи а що робиться за кордоном. А Ви про якісь рейди при тому що до трьох плацдармів орків в Харківській області може додатися ще район Козачої Лопані. В серпні наші пробували зайти і в Бєлгородську обл але не збулося.
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26.11.2024 12:01 Відповісти
Я відповів це попередньому коментатору. Повторюватись не буду. Крім одного. Ворог на своїй території повинен бігати за нами, а не ми від нього. Ми повинні бити там, де нас не чекають, де наша перевага у раптовості, де ми маємо паритет у силах.
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26.11.2024 14:36 Відповісти
Ви великий фантаст, "Курськ, АЕС", якісь рейди по тилам, котли, все просто у Вас. А Ви війну бачили що таке пишите?
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26.11.2024 19:21 Відповісти
Ні, тільки у кіно. І ракети літали не над моєю головою. І дрони літають десь біля північного кола. Проте, щодо фантастики. У Курську область зайшли не роботи й не пішки. Та й не на прогулянку. А з метою. І мета була правильна й читалась між рядків - АЕС та Курськ. Не сталось як гадалось. Виходити треба ? Так, доки кільце не замкнулось на горлянці. Як кацапи тікати ? Ні, тому відходити треба не у Сумську, а в Харківську область, наробивши багато корисних справ при відході. Я назвав це рейдом, бо це і є рейд з військового мистецтва. А ви як назвете те, що за три місяці здулось ? "мацква за три тижня" ? Я піклуюсь не про себе або за авторітЄт Лідора. Мені болить за життя пацанів, яких у полон не беруть, а одразу вбивають на місці. І це є наказом всім кацапам.
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26.11.2024 20:50 Відповісти
Я не про ракети і дрони а про війну: бойові дії, окупація. Якби Ви це бачили то не писали ефемерності.
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26.11.2024 21:08 Відповісти
Я вам відповів чесно. Війну бачив лише у кіно. Все інше своїми очима. І додам. Я вчив військове мистецтво не в інститутах. І копав окопи не в лекційних залах чи на сцені, як ... Хтось. Але ... чесно не обстріляний. Вік
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26.11.2024 21:19 Відповісти
Вік не дозволив.
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26.11.2024 21:28 Відповісти
Я колишнй ротний, вік ще більший і живий колись залишився випадково але не пишу про те що і як там повинно робитися. Пишу про результати деяких авантюр.
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27.11.2024 08:09 Відповісти
 
 