Війська РФ безуспішно наступали в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані.

Активно залучали для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару із застосуванням 1 ракети С-300/С-400, 10 авіаударів із використанням 16 КАБів та 23 НАР, а також 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 385 обстрілів позицій захисників України.

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Втрати ворога на Харківському напрямку

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. За даними ОТУ "Харків", втрати ворога минулої доби становили 118 осіб, з них безповоротні - 46, санітарні - 72.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 51 одиницю озброєння та військової техніки.