Війська РФ намагаються зруйнувати укріплення Сил оборони на Вовчанському напрямку - б’ють КАБами й артилерією, - ОТУ "Харків"
Армія РФ стала активніше використовувати керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню на Вовчанському напрямку, щоб зруйнувати укріплення.
Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На Вовчанському напрямку і у Вовчанську постійно ведуться бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників. Тактику він не змінює, хіба що останнім часом став частіше застосовувати керовані авіабомби та реактивні вогнеметні системи, намагаючись зруйнувати ті укріплення, за які тримаються українські захисники", - сказав Романов.
За його словами, загарбники не в змозі просуватися великими колонами, важкою бронетехнікою, оскільки всі ділянки "пристріляні".
"Там на чергуванні перебувають вогневі засоби, в повітрі постійно здійснюється аеророзвідка безпілотними системами, кружляють ударні дрони. Просунутися в інший спосіб, ніж малими групами, противник не може", - зауважив речник.
Він зазначив, що погода теж впливає на перебіг бойових дій на півночі Харківщини, оскільки дощі, тумани та сильний вітер унеможливлюють або значно зменшують ефективність роботи ударних та розвідувальних безпілотних систем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль