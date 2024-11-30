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Війська РФ ударили з артилерії по зупинці в Антонівці: є жертви

Росіяни вдарили по магазину в Антонівці на Херсонщині, є постраждалі

Російські військові вдарили по зупинці в Антонівці Херсонської області, є загиблі та поранена. За даними фактом розпочато розслідування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 30 листопада 2024 року близько 11:15 російські військові вкотре атакували одну із зупинок у селищі Антонівка. Внаслідок артобстрілу загинули чоловік та жінка, ще одна цивільна отримала поранення та була госпіталізована.

Прокурори спільно зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28392) Херсонська область (5731) Антонівка (67)


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Кацапи кляті вбивають украінців для задоволення кримлівського
ублюдка , який отримує життєвий заряд від цього 🙁
Здохни , су@ка , та дай нам спокій 🤬

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30.11.2024 15:15 Відповісти
Пуйло тут ні при чому. Будь-який кацап - це генетичний садист.
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30.11.2024 15:32 Відповісти
 
 