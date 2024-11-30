Войска РФ ударили из артиллерии по остановке в Антоновке: есть жертвы
Российские военные ударили по остановке в Антоновке Херсонской области, есть погибшие и раненая. По данному факту начато расследование
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, 30 ноября 2024 года около 11:15 российские военные в очередной раз атаковали одну из остановок в поселке Антоновка. В результате артобстрела погибли мужчина и женщина, еще одна гражданская получила ранения и была госпитализирована.
Прокуроры совместно со следователями принимают все необходимые меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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ублюдка , який отримує життєвий заряд від цього 🙁
Здохни , су@ка , та дай нам спокій 🤬