Войска РФ ударили из артиллерии по остановке в Антоновке: есть жертвы

Российские военные ударили по остановке в Антоновке Херсонской области, есть погибшие и раненая. По данному факту начато расследование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, 30 ноября 2024 года около 11:15 российские военные в очередной раз атаковали одну из остановок в поселке Антоновка. В результате артобстрела погибли мужчина и женщина, еще одна гражданская получила ранения и была госпитализирована.

Прокуроры совместно со следователями принимают все необходимые меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.

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Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).