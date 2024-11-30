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Войска РФ ударили из артиллерии по остановке в Антоновке: есть жертвы

Росіяни вдарили по магазину в Антонівці на Херсонщині, є постраждалі

Российские военные ударили по остановке в Антоновке Херсонской области, есть погибшие и раненая. По данному факту начато расследование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, 30 ноября 2024 года около 11:15 российские военные в очередной раз атаковали одну из остановок в поселке Антоновка. В результате артобстрела погибли мужчина и женщина, еще одна гражданская получила ранения и была госпитализирована.

Прокуроры совместно со следователями принимают все необходимые меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.

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Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

обстрел (26906) Херсонская область (4718) Антоновка (65)


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Кацапи кляті вбивають украінців для задоволення кримлівського
ублюдка , який отримує життєвий заряд від цього 🙁
Здохни , су@ка , та дай нам спокій 🤬

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30.11.2024 15:15 Ответить
Пуйло тут ні при чому. Будь-який кацап - це генетичний садист.
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30.11.2024 15:32 Ответить
 
 