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Новини
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Уряд дозволив бронювання надавачам послуг з курсів такмеду і встановив вимоги до броні курсів БпЛА, РЕБ і волонтерів

Викладачі такмеду будуть заброньовані

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній постанові уряду № 1362 від 29 листопада.

Зазначається, що Міністерство оборони зможе надавати бронювання від мобілізації співробітникам підприємств і організацій, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців із домедичної допомоги в інтересах сил безпеки та оборони України, однак за умови виконання мінімальних вимог щодо обсягів такої підготовки.

Як ідеться в постанові, зокрема для бронювання необхідно провести за останні 12 місяців до подачі заяви щонайменше 96 курсів такмеду за програмами, затвердженими Генштабом ЗСУ або Міноборони, або 24 курси з базового рівня такмеду на одного військовозобов'язаного, якого бронюють.

Крім того, цією постановою впроваджено мінімальні вимоги для бронювання працівників курсів БпЛА, РЕБ і благодійних волонтерських фондів.

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Відтак для курсів РЕБ це підготовка за останні 12 місяців щонайменше 150 фахівців, а для курсів БпЛА - щонайменше 100 пілотів БпЛА I і II класів (включно з FPV) або щонайменше 200 пілотів БпЛА I класу "мікро" (без FPV) на одного військовозобов'язаного, якого бронюють.

Щодо благодійних фондів, які виробляють та закуповують товари, виконують роботи та надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань, то для них новою вимогою є обсяг допомоги за останні 12 місяців щонайменше 10 млн грн на одного броньованого військовозобов'язаного.

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Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації можна буде проводити тільки онлайн через платформу "Дія"

Автор: 

навчання (577) бронювання (336) волонтери (1332)


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А які вимоги для бронювання 95кагалу? Вони стратегічне підприємство?!
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30.11.2024 17:05 Відповісти
ти що політрук пікалоф та політрук ара вони воюють ти що правда з прутнем але то таке
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30.11.2024 17:13 Відповісти
WTF!?
"бронювання працівників... волонтерських фондів". Джерело: https://censor.net/ua/n3522733
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30.11.2024 17:07 Відповісти
Це ті ,у яких є договори з військовими частинами на ремонти техніки , або договори на якісь послуги .
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30.11.2024 19:03 Відповісти
Вангую:
Почнуть з'являтись сотні новонароджених громадських організацій з десятками тисяч інструкторів в штаті.
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30.11.2024 17:21 Відповісти
ЩО ЗА УРЯД !)
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30.11.2024 17:48 Відповісти
 
 