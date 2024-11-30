Уряд дозволив бронювання надавачам послуг з курсів такмеду і встановив вимоги до броні курсів БпЛА, РЕБ і волонтерів

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній постанові уряду № 1362 від 29 листопада.

Зазначається, що Міністерство оборони зможе надавати бронювання від мобілізації співробітникам підприємств і організацій, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців із домедичної допомоги в інтересах сил безпеки та оборони України, однак за умови виконання мінімальних вимог щодо обсягів такої підготовки.

Як ідеться в постанові, зокрема для бронювання необхідно провести за останні 12 місяців до подачі заяви щонайменше 96 курсів такмеду за програмами, затвердженими Генштабом ЗСУ або Міноборони, або 24 курси з базового рівня такмеду на одного військовозобов'язаного, якого бронюють.

Крім того, цією постановою впроваджено мінімальні вимоги для бронювання працівників курсів БпЛА, РЕБ і благодійних волонтерських фондів.

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Відтак для курсів РЕБ це підготовка за останні 12 місяців щонайменше 150 фахівців, а для курсів БпЛА - щонайменше 100 пілотів БпЛА I і II класів (включно з FPV) або щонайменше 200 пілотів БпЛА I класу "мікро" (без FPV) на одного військовозобов'язаного, якого бронюють.

Щодо благодійних фондів, які виробляють та закуповують товари, виконують роботи та надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань, то для них новою вимогою є обсяг допомоги за останні 12 місяців щонайменше 10 млн грн на одного броньованого військовозобов'язаного.

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Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації можна буде проводити тільки онлайн через платформу "Дія"