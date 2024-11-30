Правительство разрешило бронирование тем, кто предоставляет услуги курсов такмеда, и установило требования к броне курсов БПЛА, РЭБ и волонтеров

Кабинет министров расширил перечень сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем постановлении правительства № 1362 от 29 ноября.

Отмечается, что Министерство обороны сможет предоставлять бронирование от мобилизации сотрудникам предприятий и организаций, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации военнослужащих по домедицинской помощи в интересах сил безопасности и обороны Украины, однако при условии выполнения минимальных требований по объемам такой подготовки.

Как говорится в постановлении, в частности, для бронирования необходимо провести за последние 12 месяцев до подачи заявления не менее 96 курсов такмеда по программам, утвержденным Генштабом ВСУ или Минобороны, или 24 курса по базовому уровню такмеда на одного военнообязанного, которого бронируют.

Кроме того, этим постановлением внедрены минимальные требования для бронирования работников курсов БПЛА, РЭБ и благотворительных волонтерских фондов.

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Поэтому для курсов РЭБ - это подготовка за последние 12 месяцев не менее 150 специалистов, а для курсов БПЛА - не менее 100 пилотов БПЛА I и II классов (включая FPV) или не менее 200 пилотов БПЛА I класса "микро" (без FPV) на одного военнообязанного, которого бронируют.

Что касается благотворительных фондов, которые производят и закупают товары, выполняют работы и предоставляют услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований, то для них новым требованием является объем помощи за последние 12 месяцев не менее 10 млн грн на одного бронированного военнообязанного.

Напомним, с 1 декабря 2024 года бронирование от мобилизации можно будет проводить только онлайн через платформу "Дія"