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1 грудня світло вимикатимуть з 13:00 до 22:00 для однієї черги, – "Укренерго"

Відключення 1 грудня

Завтра, 1 грудня  листопада в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії для однієї з черг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

13:00 – 22:00 – одна черга відключень

ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ

08:00 – 13:00 – застосування графіків обмеження потужності

В "Укренерго" зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах

Також читайте: Останні ракетні атаки Росії підвищили ризик тривалих відключень світла в розпал зими, – Reuters

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.

Автор: 

вимкнення (150) Укренерго (2691) відключення світла (1087)


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Завтра, 1 грудня листопада в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії для однієї з черг.

Якої? Їх там шість.
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30.11.2024 19:36 Відповісти
Інтрига!!!
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30.11.2024 20:15 Відповісти
Задовбали !
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30.11.2024 21:23 Відповісти
Кацапи ??
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01.12.2024 07:09 Відповісти
 
 