1 грудня світло вимикатимуть з 13:00 до 22:00 для однієї черги, – "Укренерго"
Завтра, 1 грудня листопада в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії для однієї з черг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ
13:00 – 22:00 – одна черга відключень
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ
08:00 – 13:00 – застосування графіків обмеження потужності
В "Укренерго" зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах
Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.
Будь ласка, зачекайте...
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