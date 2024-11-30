1 декабря свет будут выключать с 13:00 до 22:00 для одной очереди, - "Укрэнерго"
Завтра, 1 декабря ноября в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии для одной из очередей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
Время применения и объем мер ограничения будут такими:
ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
13:00 - 22:00 - одна очередь отключений
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
08:00 - 13:00 - применение графиков ограничения мощности
В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях
Напомним, российские военные 28 ноября осуществили массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины, сотни тысяч абонентов остались без света во Львовской, Волынской, Херсонской и других областях.
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