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1 декабря свет будут выключать с 13:00 до 22:00 для одной очереди, - "Укрэнерго"

Відключення 1 грудня

Завтра, 1 декабря ноября в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии для одной из очередей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Время применения и объем мер ограничения будут такими:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

13:00 - 22:00 - одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

08:00 - 13:00 - применение графиков ограничения мощности

В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

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Напомним, российские военные 28 ноября осуществили массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины, сотни тысяч абонентов остались без света во Львовской, Волынской, Херсонской и других областях.

Автор: 

отключение (204) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Завтра, 1 грудня листопада в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії для однієї з черг.

Якої? Їх там шість.
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30.11.2024 19:36 Ответить
Інтрига!!!
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30.11.2024 20:15 Ответить
Задовбали !
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30.11.2024 21:23 Ответить
Кацапи ??
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01.12.2024 07:09 Ответить
 
 