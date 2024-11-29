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Новости Война
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Ситуация в энергетике сложная, но система сохраняет целостность, – Шмыгаль

Шмигаль про стан енергетики після ракетних обстрілів

Ситуация в энергетике Украины после ракетных атак сложная. Продолжается импорт из Евросоюза.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас ситуация в энергетике сложная, но контролируемая диспетчерами Укрэнерго. Важно, что система сохранила и сохраняет целостность. Ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные отключения потребителей были отменены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина продолжает импорт электроэнергии из Евросоюза.

"Принято решение, что для бизнеса, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления, отключения не применяются", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаев вторые сутки без света после ракетной атаки РФ, - мэр

Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Шмыгаль Денис (2669) отключение света (422)


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Топ комментарии
+6
То треба ще попіздіти як чудово підготували енергетику до зими, щоб кацапи це поправили ракетами.
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29.11.2024 15:19
+3
Вони це будуть робити незалежно від того, будуть триндіти усілякі шмигалі і ко про це чи ні. Хоча так, подібні заяви чиновників дуже бісять
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29.11.2024 15:37
+1
«6 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що, якщо не буде подальших обстрілів енергообʼєктів, Україна могла б пройти зиму без відключень.».
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29.11.2024 15:33
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То треба ще попіздіти як чудово підготували енергетику до зими, щоб кацапи це поправили ракетами.
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29.11.2024 15:19 Ответить
Вони це будуть робити незалежно від того, будуть триндіти усілякі шмигалі і ко про це чи ні. Хоча так, подібні заяви чиновників дуже бісять
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29.11.2024 15:37 Ответить
Такі заяви, як про готовність дозими енергетики, лише заохочують кацапів,- а у вас все готово! Ну то ловіть "подаруночки". Просто внутрішні вороги повідомляють кацапам куди бити ракетами.
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29.11.2024 20:08 Ответить
«6 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що, якщо не буде подальших обстрілів енергообʼєктів, Україна могла б пройти зиму без відключень.».
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29.11.2024 15:33 Ответить
До чого ця цитата? Ви не помітили обстрілів? Тут краще інша б підійшла, де гарант казав, що потужно підготувалися, там маємо багато засобів ППО, яку він робив чітко за день до першого обстрілу цього сезону.
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29.11.2024 16:07 Ответить
Він ще й про децентралізацію системи сказав, хтось її бачив? Київ, як відрубався від атак на Львів, так і відрубається.
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29.11.2024 16:29 Ответить
Децентралізацію бачив. Це маються на увазі досить потужні газогенераторні установки, які у випадку тотального блекауту зможуть заживити енергоострів. Звісно не повноцінно.
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29.11.2024 16:44 Ответить
Повна моя цитата не опублікувалася - якась біда з цим Цензором. Я до того що Шмигаль накачує народ фальшивою надією, типу, авось пронесе і, як завжди, не готує країну до негативних сценаріїв.
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29.11.2024 16:36 Ответить
Та це не тільки Шмигаль. Це стиль всієї політики слуг.
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29.11.2024 16:45 Ответить
Щоб ситуація не була "складною", треба було робити захист на підстанціях АЕС, але ви чомусь вважали, що він непотрібен. Де там той Галушко, це ж його сфера діяльності.
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29.11.2024 16:21 Ответить
 
 