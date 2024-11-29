Ситуация в энергетике сложная, но система сохраняет целостность, – Шмыгаль

Ситуация в энергетике Украины после ракетных атак сложная. Продолжается импорт из Евросоюза.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас ситуация в энергетике сложная, но контролируемая диспетчерами Укрэнерго. Важно, что система сохранила и сохраняет целостность. Ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные отключения потребителей были отменены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина продолжает импорт электроэнергии из Евросоюза.

"Принято решение, что для бизнеса, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления, отключения не применяются", - добавил глава правительства.

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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