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Зеленский подписал закон о госбюджете-2025: На Силы безопасности и обороны выделено 2,23 трлн грн

Зеленський підписав закон про держбюджет України на 2025 рік

В четверг, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2025 год".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что приоритетом сметы остается защита нашего государства.

"Финансирование Сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн.

420,9 млрд грн направим на социальную защиту, 217 млрд грн - на здравоохранение, 199 млрд грн - на образование", - говорится в сообщении.

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Как добавил Шмыгаль, в целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы - 2,05 трлн грн.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и крепкую поддержку наших партнеров", - подчеркнул глава правительства.

Госбюджет-2025

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что президент подпишет законопроекты о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс в ближайшие дни. Они вступят в силу 1 декабря.

Проект госбюджета Рада приняла в первом чтении еще в конце октября. Документ по состоянию на тот момент предусматривал, что расходы в следующем году должны составить 3 трлн 938 млрд гривен, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен.

19 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Автор: 

госбюджет (1186) закон (3175) Зеленский (20210) Шмыгаль Денис (2668)


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"Зазначається, що пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави." - ну-ну.
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28.11.2024 15:45 Ответить
А скільки на утримання ВР, ОПи, та особисто препіздента? Бажано депутатів поіменно, і всі витрати постатейно.
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28.11.2024 15:46 Ответить
Скотиняка воровита. Шоб ти у Пеклі цей бюджет жер тричи на добу та висирав би його цилком, неперетравленим з політуркою. І діьи з онуками шоб також його жерли так само.
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28.11.2024 15:50 Ответить
4мо
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28.11.2024 15:54 Ответить
На ЗСУ скоротили фінансування гниди ЗЕлені #
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28.11.2024 15:54 Ответить
а на крадівництво скільки??
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28.11.2024 16:15 Ответить
безпеки.... чієї безпеки?
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28.11.2024 16:15 Ответить
-"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", - наголосив голова уряду.
Одначе який "оптиміст"...!)))
Ну ну...ще пару таких пригод як з мінами 122калібру і ворог займе все Лівобе режжя...😡
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28.11.2024 16:18 Ответить
 
 