Зеленский подписал закон о госбюджете-2025: На Силы безопасности и обороны выделено 2,23 трлн грн

В четверг, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2025 год".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что приоритетом сметы остается защита нашего государства.

"Финансирование Сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн.

420,9 млрд грн направим на социальную защиту, 217 млрд грн - на здравоохранение, 199 млрд грн - на образование", - говорится в сообщении.

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Как добавил Шмыгаль, в целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы - 2,05 трлн грн.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и крепкую поддержку наших партнеров", - подчеркнул глава правительства.

Госбюджет-2025

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что президент подпишет законопроекты о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс в ближайшие дни. Они вступят в силу 1 декабря.

Проект госбюджета Рада приняла в первом чтении еще в конце октября. Документ по состоянию на тот момент предусматривал, что расходы в следующем году должны составить 3 трлн 938 млрд гривен, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен.

19 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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