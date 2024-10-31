Рада в первом чтении одобрила госбюджет на 2025 год
В четверг, 31 октября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект госбюджета на 2025 год.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Его поддержали 247 парламентариев.
По его словам, ни одной правки, кроме отмены повышения зарплаты прокурорам, не изменили.
Приоритетом госбюджета будет безопасность и оборона Украины. Расходы на это вырастут как минимум до 2,22 трлн грн.
чекайте захмарних премій прокурорам
+ премії
+ надбавки.....
Але "погані - Захід і США" (с) Жертви великого зомбофону
Результати голосування за проєкт бюджету 2025 в першому читанні. Голосами слуг, ОПЗЖ і груп.
«ЄС» не підтримує бюджет в нинішньому вигляді, це на бюджет воюючої країни, не бюджет підтримки ЗСУ.
Примітно, що навіть 4 слуги проголосували проти: Микиша, Бабій, Козак, Павловський. Фронда
https://www.youtube.com/watch?v=plEBejN8B98
Існує дві речі, які об'єднують українську націю і український народ. Більше 90% українців підтримують їх. Річ перша: нашу Перемогу і ЗСУ. Річ друга: інтеграція до ЄвроСоюзу і НАТО.
Я вже казав, що кожен із нас прокидається, дивлячись сайт DeepState. Вчора цей сайт, уже після мого виступу в парламенті, показав, що наші війська вимушені були залишити Селидове.
Також учора основним повідомленням від наших партнерів був Enlargement Report - звіт щодо розширення, який видає Європейська Комісія. Маємо погану новину з цього звіту. Дослівно: ЄвроКомісія вперше, звертаю вашу увагу, розкритикувала марафон «єдині новини» у своєму звіті, що є щорічною оцінкою країн-кандидатів на вступ ЄС. У звіті ЄС викликало занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону (нам це добре відомо) і його фінансування з держбюджету.
Брюссель рекомендує відновити різноманітність медіа поступово, не чекаючи завершення війни. І це означає включити опозиційні телеканали. ЄС звернули увагу на діяльність телеканалу «Рада», де зафіксовано невисвітлення опозиційних поглядів. Відсутність трансляції засідань нашого парламенту.
Ми маємо забрати гроші з прокурорів. Бюджет має бути військовим! Ми маємо забрати гроші з телемарафону. Ми маємо змінити функціонування каналу «Рада». Ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою у військових на фронті, і з низкою пропозицій, які виклала Європейська Солідарність. Пане голово, я прошу поставити на голосування поправку, яка підписана мною та Ніною Южаніною, яка забирає гроші в прокурорів. І ухвалити бюджет з рекомендаціями, які ви почули.