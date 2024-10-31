Рада в первом чтении одобрила госбюджет на 2025 год

В четверг, 31 октября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект госбюджета на 2025 год.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Его поддержали 247 парламентариев.

По его словам, ни одной правки, кроме отмены повышения зарплаты прокурорам, не изменили.

Приоритетом госбюджета будет безопасность и оборона Украины. Расходы на это вырастут как минимум до 2,22 трлн грн.

