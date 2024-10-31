РУС
Рада в первом чтении одобрила госбюджет на 2025 год

Рада в першому читанні схвалила держбюджет на 2025 рік

В четверг, 31 октября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект госбюджета на 2025 год.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Его поддержали 247 парламентариев.

По его словам, ни одной правки, кроме отмены повышения зарплаты прокурорам, не изменили.

Приоритетом госбюджета будет безопасность и оборона Украины. Расходы на это вырастут как минимум до 2,22 трлн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отменила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн в 2025 году

Топ комментарии
+13
Підвищення зарплат починаючи з жОПи і закінчуючи мусорами називається- безпека та оборона країни. Пріоритет.
31.10.2024 13:30 Ответить
+6
Зе-марафон фінансуватиметься, як і раніше.
31.10.2024 13:34 Ответить
+6
Підвищення зарплат Шапіто і зниження рівня фінансування війська у доларовому еквіваленті

Але "погані - Захід і США" (с) Жертви великого зомбофону
31.10.2024 13:39 Ответить
31.10.2024 13:30 Ответить
31.10.2024 13:34 Ответить
31.10.2024 13:35 Ответить
31.10.2024 13:35 Ответить
31.10.2024 13:45 Ответить
31.10.2024 14:06 Ответить
31.10.2024 13:37 Ответить
31.10.2024 14:07 Ответить
31.10.2024 13:39 Ответить
31.10.2024 13:42 Ответить
31.10.2024 13:43 Ответить
31.10.2024 13:47 Ответить
31.10.2024 13:50 Ответить
31.10.2024 13:51 Ответить
31.10.2024 13:58 Ответить
31.10.2024 14:11 Ответить
31.10.2024 14:17 Ответить
31.10.2024 14:42 Ответить
31.10.2024 14:45 Ответить
31.10.2024 16:00 Ответить
31.10.2024 17:46 Ответить
31.10.2024 19:46 Ответить
31.10.2024 22:16 Ответить
31.10.2024 16:17 Ответить
 
 