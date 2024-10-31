Рада в першому читанні схвалила держбюджет на 2025 рік

У четвер, 31 жовтня, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт держбюджету на 2025 рік.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Його підтримали 247 парламентарі.

За його словами, жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили.

Пріоритетом держбюджету буде безпека та оборона України. Видатки на це зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

