2 288 25

Рада в першому читанні схвалила держбюджет на 2025 рік

Рада в першому читанні схвалила держбюджет на 2025 рік

У четвер, 31 жовтня, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт держбюджету на 2025 рік.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Його підтримали 247 парламентарі.

За його словами, жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили.

Рада в першому читанні схвалила держбюджет на 2025 рік

Пріоритетом держбюджету буде безпека та оборона України. Видатки на це зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн у 2025 році

ВР (15237) держбюджет (2512)
Топ коментарі
+13
Підвищення зарплат починаючи з жОПи і закінчуючи мусорами називається- безпека та оборона країни. Пріоритет.
31.10.2024 13:30 Відповісти
+6
Зе-марафон фінансуватиметься, як і раніше.
31.10.2024 13:34 Відповісти
+6
Підвищення зарплат Шапіто і зниження рівня фінансування війська у доларовому еквіваленті

Але "погані - Захід і США" (с) Жертви великого зомбофону
31.10.2024 13:39 Відповісти
Підвищення зарплат починаючи з жОПи і закінчуючи мусорами називається- безпека та оборона країни. Пріоритет.
31.10.2024 13:30 Відповісти
Зе-марафон фінансуватиметься, як і раніше.
31.10.2024 13:34 Відповісти
Підозрюю що голоса слуги з жпж дали.А так то да,ми воюємо з рашкою а вру їхній оплот-жпж
31.10.2024 13:35 Відповісти
Тільки прокурорам не пофортило
31.10.2024 13:35 Відповісти
Вони потім знайдіть лазівку і піднімуть собі виплати, я впевнений. Ще й з компенсаціями.
31.10.2024 13:45 Відповісти
на прокуратуру виділили додаткові 2,5 млрд., а отже -

чекайте захмарних премій прокурорам


.
31.10.2024 14:06 Відповісти
Прокурори в шоці. Вони думали, - ксиву отримав і крутись як забажаєш. І тут вони узнали, що є ще зарплата! (с)
31.10.2024 13:37 Відповісти
+ інвалідність
+ премії
+ надбавки.....
31.10.2024 14:07 Відповісти
Підвищення зарплат Шапіто і зниження рівня фінансування війська у доларовому еквіваленті

Але "погані - Захід і США" (с) Жертви великого зомбофону
31.10.2024 13:39 Відповісти
Ірина Геращенко-

Результати голосування за проєкт бюджету 2025 в першому читанні. Голосами слуг, ОПЗЖ і груп.

«ЄС» не підтримує бюджет в нинішньому вигляді, це на бюджет воюючої країни, не бюджет підтримки ЗСУ.

Примітно, що навіть 4 слуги проголосували проти: Микиша, Бабій, Козак, Павловський. Фронда
31.10.2024 13:42 Відповісти
Було б цікаво перевірити, хто з депутатів перед голосуванням хоча б поверхнево ознайомився з матеріалом. Бо прецеденти голосувань "всліпу" вже були зафіксовані журналістами неодноразово.
31.10.2024 13:43 Відповісти
Матеріали зелені їм роздали у конвертах
31.10.2024 13:47 Відповісти
Маєте на увазі "зелені матеріали"?
31.10.2024 13:50 Відповісти
Це вам не клоуни...

31.10.2024 13:51 Відповісти
31.10.2024 13:58 Відповісти
😂👍
31.10.2024 14:11 Відповісти
Скотобаза зелена!
31.10.2024 14:17 Відповісти
Тобто, привілеї в пенсії та загальні видатки на утримання держ апарату збільшать ще? Не скорочення?
31.10.2024 14:42 Відповісти
Гроші тільки для своїх: Южаніна рознесла зелену схему!
https://www.youtube.com/watch?v=plEBejN8B98
31.10.2024 14:45 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/11108 Петро Порошенко :
Існує дві речі, які об'єднують українську націю і український народ. Більше 90% українців підтримують їх. Річ перша: нашу Перемогу і ЗСУ. Річ друга: інтеграція до ЄвроСоюзу і НАТО.
Я вже казав, що кожен із нас прокидається, дивлячись сайт DeepState. Вчора цей сайт, уже після мого виступу в парламенті, показав, що наші війська вимушені були залишити Селидове.
Також учора основним повідомленням від наших партнерів був Enlargement Report - звіт щодо розширення, який видає Європейська Комісія. Маємо погану новину з цього звіту. Дослівно: ЄвроКомісія вперше, звертаю вашу увагу, розкритикувала марафон «єдині новини» у своєму звіті, що є щорічною оцінкою країн-кандидатів на вступ ЄС. У звіті ЄС викликало занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону (нам це добре відомо) і його фінансування з держбюджету.
Брюссель рекомендує відновити різноманітність медіа поступово, не чекаючи завершення війни. І це означає включити опозиційні телеканали. ЄС звернули увагу на діяльність телеканалу «Рада», де зафіксовано невисвітлення опозиційних поглядів. Відсутність трансляції засідань нашого парламенту.
Ми маємо забрати гроші з прокурорів. Бюджет має бути військовим! Ми маємо забрати гроші з телемарафону. Ми маємо змінити функціонування каналу «Рада». Ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою у військових на фронті, і з низкою пропозицій, які виклала Європейська Солідарність. Пане голово, я прошу поставити на голосування поправку, яка підписана мною та Ніною Южаніною, яка забирає гроші в прокурорів. І ухвалити бюджет з рекомендаціями, які ви почули.
31.10.2024 16:00 Відповісти
А чому забрати лише в прокурорів? Забрати і у всіх інших держслужбовців. Чому підвищили зарплати рахунковим палатам? Збільшено утримання верховної ради. Чому? Чому лише одна якоби правка? Де інші правки? Чому у любого гівнюка з офісу ліси України зарплата 300 к.? Список можна писати дуже довго. Виступ лише просто для виступу. Сценка з кварталу. Ха ха ха.
31.10.2024 17:46 Відповісти
в темі "" я написав від себе "Шкода, що тільки для прокурорів (збили)... бо для помічників нардепів, самих нардепів, кабмінівців, опістів і прочій шушварі підвищення в розмірі більшому, ніж інфляція - буде, не збили."
31.10.2024 19:46 Відповісти
Так прокурорам теж не збили. Правка є. І збільшення зарплат і відповідно пенсій в 30 років також є. Якби хоч одна партія дійсно боролася б за не підвищення, то статей з 20 треба просто викрислити і перерозподілити вивільнені кошти. Нічого немає. Значить все як було так і залишиться. Весь склад верховної ради з усіма партіями і депутатами гівно. Ха ха ха.
31.10.2024 22:16 Відповісти
Та ніякі правки не враховані. Бюджет не змінювали і змінювати не збираються. Цей бюджет узаконене розкрадання ресурсів на угоду зеленому картелю. Найкорумпованішого складу верховної ради напевно не було. Всі фракції і всі депутати зацікавлені лише у власному збагачені. Податки будуть зростати для для 95 відсотків платників. 0.5 відсотків громадян будуть отримувати кошти від 50 відсотків валового продукту. 1,5 відсотків корупціонерів якоби отримають якоби покарання. Значить і далі ЗСУ буде відступати весь рік. Для того щоб хоча б не підвищувалася заробітня плата і відповідно пенсія хоча б для прокурорів, то треба щоб змінилися цифри. Але підвищення нікуди не ділося. Якоби правка це все бутафорія. Погаласували та й досить. Якби була вичеркнута стаття взагалі, то можливо щось би і змінилося. І взагалі якщо бюджет прийнято в цілому, то так він і залишиться. Всякі правки і інші тіпа перемоги це хєрня. До отієї правки ще треба купу правок щоб вона мала якусь вагу. Депутати і далі крутять сценки із кварталів. Ха ха ха.
31.10.2024 16:17 Відповісти
 
 