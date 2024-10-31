Рада в першому читанні схвалила держбюджет на 2025 рік
У четвер, 31 жовтня, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт держбюджету на 2025 рік.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Його підтримали 247 парламентарі.
За його словами, жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили.
Пріоритетом держбюджету буде безпека та оборона України. Видатки на це зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.
чекайте захмарних премій прокурорам
.
+ премії
+ надбавки.....
Але "погані - Захід і США" (с) Жертви великого зомбофону
Результати голосування за проєкт бюджету 2025 в першому читанні. Голосами слуг, ОПЗЖ і груп.
«ЄС» не підтримує бюджет в нинішньому вигляді, це на бюджет воюючої країни, не бюджет підтримки ЗСУ.
Примітно, що навіть 4 слуги проголосували проти: Микиша, Бабій, Козак, Павловський. Фронда
https://www.youtube.com/watch?v=plEBejN8B98
Існує дві речі, які об'єднують українську націю і український народ. Більше 90% українців підтримують їх. Річ перша: нашу Перемогу і ЗСУ. Річ друга: інтеграція до ЄвроСоюзу і НАТО.
Я вже казав, що кожен із нас прокидається, дивлячись сайт DeepState. Вчора цей сайт, уже після мого виступу в парламенті, показав, що наші війська вимушені були залишити Селидове.
Також учора основним повідомленням від наших партнерів був Enlargement Report - звіт щодо розширення, який видає Європейська Комісія. Маємо погану новину з цього звіту. Дослівно: ЄвроКомісія вперше, звертаю вашу увагу, розкритикувала марафон «єдині новини» у своєму звіті, що є щорічною оцінкою країн-кандидатів на вступ ЄС. У звіті ЄС викликало занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону (нам це добре відомо) і його фінансування з держбюджету.
Брюссель рекомендує відновити різноманітність медіа поступово, не чекаючи завершення війни. І це означає включити опозиційні телеканали. ЄС звернули увагу на діяльність телеканалу «Рада», де зафіксовано невисвітлення опозиційних поглядів. Відсутність трансляції засідань нашого парламенту.
Ми маємо забрати гроші з прокурорів. Бюджет має бути військовим! Ми маємо забрати гроші з телемарафону. Ми маємо змінити функціонування каналу «Рада». Ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою у військових на фронті, і з низкою пропозицій, які виклала Європейська Солідарність. Пане голово, я прошу поставити на голосування поправку, яка підписана мною та Ніною Южаніною, яка забирає гроші в прокурорів. І ухвалити бюджет з рекомендаціями, які ви почули.