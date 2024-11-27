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Зеленский завтра подпишет закон о Госбюджете-2025: все финансовые потребности Украины на следующий год гарантированы

Зеленський 28 листопада підпише закон про держбюджет-2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в четверг, 28 ноября, подпишет законопроект о государственном бюджете на 2025 год.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что провел в среду совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и представителями Верховной Рады.

Обсудили основные параметры государственного бюджета на следующий год, нашу финансовую готовность и на этот декабрь, и на следующий год. И договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год - сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады. Главное - все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы", - сказал Зеленский.

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Госбюджет-2025

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что президент подпишет законопроекты о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс в ближайшие дни. Они вступят в силу 1 декабря.

Проект госбюджета Рада приняла в первом чтении еще в конце октября. Документ по состоянию на тот момент предусматривал, что расходы в следующем году должны составить 3 трлн 938 млрд гривен, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен.

19 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Читайте также: Рада приняла в целом проект Госбюджета-2025

Автор: 

госбюджет (1186) закон (3176) Зеленский Владимир (20290) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+9
Бюджет де нема збільшення витрат на ЗСУ під час війни, а є збільшення на судів, прокурорів, ментів, дороги квартали, марахфони тощо? Тварюка неголена.
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27.11.2024 21:14
+7
Коли українці чують слова : Зеленський пообіцяв", "Зеленський гарантує" - це вже давно викликає або гіркий сміх, або просто МАТЮКИ...
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27.11.2024 21:26
+4
Прокурорів-інвалідів забезпечив збільшеними зарплатами -пенсіями.
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27.11.2024 21:15
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27.11.2024 21:03 Ответить
Бюджет де нема збільшення витрат на ЗСУ під час війни, а є збільшення на судів, прокурорів, ментів, дороги квартали, марахфони тощо? Тварюка неголена.
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27.11.2024 21:14 Ответить
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27.11.2024 21:17 Ответить
Прокурорів-інвалідів забезпечив збільшеними зарплатами -пенсіями.
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27.11.2024 21:15 Ответить
Ты дебіл, який не вміє читати і пишеш про те, чого не знаєш. Зокрема, прокурорам не переглянули зарплати і не підняли їх, але ти з умним виразом обличчя приперся і почав умнічати.
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27.11.2024 22:26 Ответить
Прокурори в 25-му отримають більшу зарплатню. Спочатку ознайомся з питанням, може тоді не станеш хамити людям.
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28.11.2024 10:38 Ответить
Гарантовані якщо донори дадуть бабло
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27.11.2024 21:23 Ответить
🤡 підписав і їди вже ... , чи дерьмак з татаровим , ще чогось хочуть ? не все висмоктали з України ? ...чекаємо коли вдавитеся !!!
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27.11.2024 21:26 Ответить
Коли українці чують слова : Зеленський пообіцяв", "Зеленський гарантує" - це вже давно викликає або гіркий сміх, або просто МАТЮКИ...
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27.11.2024 21:26 Ответить
Нарешті прокурорам-інфалідам та татарово-ментам підвищать пенсії і зарплати.
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27.11.2024 21:39 Ответить
Як це: "завтра, одразу після того як надійде з ВР", а що досі не надійшло? Хтось працює на удальонці з Парагваю?
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27.11.2024 21:43 Ответить
Усі фінанові потреби гарантовані?

Невже після 2-х років після рішення суду дочекають, що ПФУ виплатить мені законну заборгованість? Я ще в суд подам, чому не проіндексували. Скоти.
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27.11.2024 21:44 Ответить
А з пуйлом усі статті бюджету узгодив?
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27.11.2024 22:00 Ответить
В "розрахунок" бюджету закладено общипування українців радикальним підняттям податків. Закон прийнятий слугами з опезежістами, але Зеля сцить його підписувати вже півтора місяці. ОПа шукає якусь інформаційну бомбу, щоб під її шумок українці не відволіклись на підписання Зелею цього закону.
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27.11.2024 23:47 Ответить
 
 