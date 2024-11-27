Зеленский завтра подпишет закон о Госбюджете-2025: все финансовые потребности Украины на следующий год гарантированы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в четверг, 28 ноября, подпишет законопроект о государственном бюджете на 2025 год.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что провел в среду совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и представителями Верховной Рады.

Обсудили основные параметры государственного бюджета на следующий год, нашу финансовую готовность и на этот декабрь, и на следующий год. И договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год - сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады. Главное - все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы", - сказал Зеленский.

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Госбюджет-2025

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что президент подпишет законопроекты о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс в ближайшие дни. Они вступят в силу 1 декабря.

Проект госбюджета Рада приняла в первом чтении еще в конце октября. Документ по состоянию на тот момент предусматривал, что расходы в следующем году должны составить 3 трлн 938 млрд гривен, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен.

19 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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