Зеленський завтра підпише закон про держбюджет-2025: Усі фінансові потреби України на наступний рік гарантовані
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у четвер, 28 листопада, підпише законопроєкт про державний бюджет на 2025 рік.
Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що провів у середу нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком і представниками Верховної Ради.
Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік – одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне – усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані", - сказав Зеленський.
Держбюджет-2025
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що президент підпише законопроєкти про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу найближчими днями. Вони набудуть чинності 1 грудня.
Проєкт держбюджету Рада схвалила у першому читанні ще наприкінці жовтня. Документ станом на той момент передбачав, що витрати наступного року мають становити 3 трлн 938 млрд гривень, дефіцит - 1 трлн 640,6 млрд гривень.
19 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
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