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Зеленський завтра підпише закон про держбюджет-2025: Усі фінансові потреби України на наступний рік гарантовані

Зеленський 28 листопада підпише закон про держбюджет-2025

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у четвер, 28 листопада, підпише законопроєкт про державний бюджет на 2025 рік. 

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що провів у середу нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком і представниками Верховної Ради.

Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік – одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне – усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Видатки на оборону з початку року становлять 1,6 трильйона. Це 58% від усіх витрат держбюджету

Держбюджет-2025

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що президент підпише законопроєкти про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу найближчими днями. Вони набудуть чинності 1 грудня.

Проєкт держбюджету Рада схвалила у першому читанні ще наприкінці жовтня. Документ станом на той момент передбачав, що витрати наступного року мають становити 3 трлн 938 млрд гривень, дефіцит - 1 трлн 640,6 млрд гривень.

19 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Читайте також: Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік. Основні цифри (оновлено)

Автор: 

держбюджет (2387) закон (2822) Зеленський (23653) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+9
Бюджет де нема збільшення витрат на ЗСУ під час війни, а є збільшення на судів, прокурорів, ментів, дороги квартали, марахфони тощо? Тварюка неголена.
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27.11.2024 21:14
+7
Коли українці чують слова : Зеленський пообіцяв", "Зеленський гарантує" - це вже давно викликає або гіркий сміх, або просто МАТЮКИ...
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27.11.2024 21:26
+4
Прокурорів-інвалідів забезпечив збільшеними зарплатами -пенсіями.
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27.11.2024 21:15
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27.11.2024 21:03 Відповісти
Бюджет де нема збільшення витрат на ЗСУ під час війни, а є збільшення на судів, прокурорів, ментів, дороги квартали, марахфони тощо? Тварюка неголена.
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27.11.2024 21:14 Відповісти
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27.11.2024 21:17 Відповісти
Прокурорів-інвалідів забезпечив збільшеними зарплатами -пенсіями.
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27.11.2024 21:15 Відповісти
Ты дебіл, який не вміє читати і пишеш про те, чого не знаєш. Зокрема, прокурорам не переглянули зарплати і не підняли їх, але ти з умним виразом обличчя приперся і почав умнічати.
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27.11.2024 22:26 Відповісти
Прокурори в 25-му отримають більшу зарплатню. Спочатку ознайомся з питанням, може тоді не станеш хамити людям.
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28.11.2024 10:38 Відповісти
Гарантовані якщо донори дадуть бабло
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27.11.2024 21:23 Відповісти
🤡 підписав і їди вже ... , чи дерьмак з татаровим , ще чогось хочуть ? не все висмоктали з України ? ...чекаємо коли вдавитеся !!!
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27.11.2024 21:26 Відповісти
Коли українці чують слова : Зеленський пообіцяв", "Зеленський гарантує" - це вже давно викликає або гіркий сміх, або просто МАТЮКИ...
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27.11.2024 21:26 Відповісти
Нарешті прокурорам-інфалідам та татарово-ментам підвищать пенсії і зарплати.
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27.11.2024 21:39 Відповісти
Як це: "завтра, одразу після того як надійде з ВР", а що досі не надійшло? Хтось працює на удальонці з Парагваю?
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27.11.2024 21:43 Відповісти
Усі фінанові потреби гарантовані?

Невже після 2-х років після рішення суду дочекають, що ПФУ виплатить мені законну заборгованість? Я ще в суд подам, чому не проіндексували. Скоти.
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27.11.2024 21:44 Відповісти
А з пуйлом усі статті бюджету узгодив?
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27.11.2024 22:00 Відповісти
В "розрахунок" бюджету закладено общипування українців радикальним підняттям податків. Закон прийнятий слугами з опезежістами, але Зеля сцить його підписувати вже півтора місяці. ОПа шукає якусь інформаційну бомбу, щоб під її шумок українці не відволіклись на підписання Зелею цього закону.
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27.11.2024 23:47 Відповісти
 
 