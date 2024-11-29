Николаев вторые сутки без света после ракетной атаки РФ, - мэр
В Николаеве после ракетной атаки РФ вторые сутки нет света.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Николаев уже вторые сутки остается без электроэнергии из-за атаки российского агрессора по энергосистеме. Наши энергетики делают все и ищут пути решения, чтобы восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.
Глава города отметил, что коммунальный транспорт работает. На маршруты выпустили дополнительные автобусы, курсируют троллейбусы с автономным ходом в 20 километров.
"Все медицинские учреждения Николаева работают в штатном режиме! Никаких сбоев в работе нет. Врачи и медицинский персонал на местах", - отметил Сенкевич.
Также в городе развернуты пункты обогрева, где граждане могут подзарядить устройства.
Также работают точки выдачи воды, где жители могут набрать очищенную воду.
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Україна ж натомість впердолила 12 незбитих ракет ШШ в курятник під Курськом, де, можливо, зажмурила аж цілого корейського хєнєрала яких у Кіма тишща штук.
Просто красота....
Але сумніваюся що ми в принципі можемо її знищити. Дрончиків з 10 кг вибухівки там явно мало, а ракети нам спеціально дають з касетними боєголовками, щоб ми раптом в Кримський міст не бахнули.
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Десятки мільйонів євро на захист енергетики від ракет "зависли" через зволікання уряду
https://epravda.com.ua/authors/65d888efbbae8/ АРТУР КРИЖНИЙ - 4 ЛИПНЯ, 16:57
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Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів, що додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури.
Про це ЕП повідомили джерела, обізнані у ситуації.
"Уже чотири місяці на стороні українського уряду, зокрема і Мінфіну, залишається непогодженим питання 150 мільйонів євро від Європейської комісії. Це фактично заблокований перший транш коштів, наданих для критично важливих проєктів, зокрема, водогону та захисту енергетики", - заявили Економічній правді.