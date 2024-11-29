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Николаев вторые сутки без света после ракетной атаки РФ, - мэр

Другу добу немає світла у Миколаєві

В Николаеве после ракетной атаки РФ вторые сутки нет света.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев уже вторые сутки остается без электроэнергии из-за атаки российского агрессора по энергосистеме. Наши энергетики делают все и ищут пути решения, чтобы восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.

Глава города отметил, что коммунальный транспорт работает. На маршруты выпустили дополнительные автобусы, курсируют троллейбусы с автономным ходом в 20 километров.

"Все медицинские учреждения Николаева работают в штатном режиме! Никаких сбоев в работе нет. Врачи и медицинский персонал на местах", - отметил Сенкевич.

Также в городе развернуты пункты обогрева, где граждане могут подзарядить устройства.

Также работают точки выдачи воды, где жители могут набрать очищенную воду.

Также читайте: 70% Николаевщины остаются без света, - облэнерго

Автор: 

Николаев (2138) Тарифы на электроэнергию (2163) Сенкевич Александр (188) отключение света (422)


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Топ комментарии
+6
Значицця 15 вчорашніх ракет які "не збили" повністю поклали електрику кількох областей чим нанесли збитків на кілька мільярдів.
Україна ж натомість впердолила 12 незбитих ракет ШШ в курятник під Курськом, де, можливо, зажмурила аж цілого корейського хєнєрала яких у Кіма тишща штук.
Просто красота....
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29.11.2024 14:42
+6
А в Криму спокійно працює Балаклавська ТЕС завдяки якій кацапи в комфорті споглядають по ТВ як Україна сидить без світла...
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29.11.2024 14:45
+5
Головне що у потужного лідора нема ніяких проблем з потужністю електромережі…
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29.11.2024 15:13
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Шмиг сказав: "контрольована"...
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29.11.2024 14:32 Ответить
Значицця 15 вчорашніх ракет які "не збили" повністю поклали електрику кількох областей чим нанесли збитків на кілька мільярдів.
Україна ж натомість впердолила 12 незбитих ракет ШШ в курятник під Курськом, де, можливо, зажмурила аж цілого корейського хєнєрала яких у Кіма тишща штук.
Просто красота....
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29.11.2024 14:42 Ответить
500 корейців забули.
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29.11.2024 15:44 Ответить
100500
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29.11.2024 18:08 Ответить
А в Криму спокійно працює Балаклавська ТЕС завдяки якій кацапи в комфорті споглядають по ТВ як Україна сидить без світла...
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29.11.2024 14:45 Ответить
Так. Це дивно.
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29.11.2024 14:53 Ответить
Нема ніякого військового сенсу виносити їм ТЕС, та і на заході виття почнеться. Хоча з моральної точки зору звісно треба було б.
Але сумніваюся що ми в принципі можемо її знищити. Дрончиків з 10 кг вибухівки там явно мало, а ракети нам спеціально дають з касетними боєголовками, щоб ми раптом в Кримський міст не бахнули.
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29.11.2024 15:48 Ответить
Капець ..((
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29.11.2024 15:05 Ответить
Головне що у потужного лідора нема ніяких проблем з потужністю електромережі…
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29.11.2024 15:13 Ответить
В Николаев полна срака со светом. Власти даже не знают когда он будет.
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29.11.2024 15:21 Ответить
смарагдовим чінушам пофіг
***
Десятки мільйонів євро на захист енергетики від ракет "зависли" через зволікання уряду

https://epravda.com.ua/authors/65d888efbbae8/ АРТУР КРИЖНИЙ - 4 ЛИПНЯ, 16:57



9062

Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів, що додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури.

Про це ЕП повідомили джерела, обізнані у ситуації.

"Уже чотири місяці на стороні українського уряду, зокрема і Мінфіну, залишається непогодженим питання 150 мільйонів євро від Європейської комісії. Це фактично заблокований перший транш коштів, наданих для критично важливих проєктів, зокрема, водогону та захисту енергетики", - заявили Економічній правді.
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29.11.2024 15:50 Ответить
Всі ракети сбили , чого це світла немає
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29.11.2024 17:17 Ответить
Чому Білгород, Курськ зі світлом? Генштаб, на кого працюєш?
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29.11.2024 18:10 Ответить
 
 