Николаев вторые сутки без света после ракетной атаки РФ, - мэр

В Николаеве после ракетной атаки РФ вторые сутки нет света.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев уже вторые сутки остается без электроэнергии из-за атаки российского агрессора по энергосистеме. Наши энергетики делают все и ищут пути решения, чтобы восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.

Глава города отметил, что коммунальный транспорт работает. На маршруты выпустили дополнительные автобусы, курсируют троллейбусы с автономным ходом в 20 километров.

"Все медицинские учреждения Николаева работают в штатном режиме! Никаких сбоев в работе нет. Врачи и медицинский персонал на местах", - отметил Сенкевич.

Также в городе развернуты пункты обогрева, где граждане могут подзарядить устройства.

Также работают точки выдачи воды, где жители могут набрать очищенную воду.

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