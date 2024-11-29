70% Николаевщины остаются без света, - облэнерго

Сейчас 70% Николаевской области, в частности Николаев, остаются без электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевоблэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро пятницы 70% Николаевщины, в частности, и областной центр, находятся без электроснабжения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание. В районах, где удалось восстановить питание, действуют ГПВ

(в доведенных НЭК "Укрэнерго" объемах)", - говорится в сообщении.

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, энергетики нашли обрыв в сети. Обещают до 11 отремонтировать и начать запитку снова.

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