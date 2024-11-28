Обломки сбитой ракеты повредили объект энергетики на Хмельнитчине

В Хмельницкой области обломки сбитой российской ракеты повредили объект энергетики.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время атаки наши силы противовоздушной обороны сбили шесть ракет. К счастью, нет пострадавших. Есть повреждения в частном домовладении, где повреждены хозяйственная постройка и крыша одного из домов. Кроме того, получил повреждения один из объектов энергоснабжения. В результате сбивания ракеты ее обломки нанесли ему повреждения. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает эти боеприпасы, и каким образом был нанесен ущерб", - рассказал он.

По словам главы области, электроснабжение в регионе уже начали восстанавливать. Часть котельных работает на генераторах и когенерационных установках. В некоторых громадах тепло и воду подают поочередно.

По предварительным оценкам, электроснабжение планируют восстановить во все обесточенные населенные пункты Хмельницкой области до конца дня.

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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