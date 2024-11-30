Увечері окупанти атакували Дніпровський район, упродовж дня били по Нікопольщині дронами-камікадзе та з артилерії

Сьогодні ввечері, 30 листопада у Дніпровському районі Дніпропетровської області пролунав вибух, спалахнула пожежа. Також росіяни атакували Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері вибух пролунав у Дніпровському районі. Внаслідок російської атаки сталася пожежа. Інформацію уточнюємо. Протягом дня агресор бив по Нікопольщині", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окупанти здебільшого атакували дронами-камікадзе, були й обстріли з артилерії.



Від ворожих атак потерпали Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено приватний будинок і господарську споруду.

Повідомляється, що люди не постраждали.

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