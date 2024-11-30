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Новости Агрессия России против Украины
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Вечером оккупанты атаковали Днепровский район, в течение дня били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии

Обстріли Дніпропетровщини

Сегодня вечером, 30 ноября, в Днепровском районе Днепропетровской области прогремел взрыв, был пожар. Также россияне атаковали Никопольский район.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером взрыв прогремел в Днепровском районе. В результате российской атаки произошел пожар. Информацию уточняем. В течение дня агрессор бил по Никопольщине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты в основном атаковали дронами-камикадзе, были и обстрелы из артиллерии.

От вражеских атак страдали Никополь и Марганецкая громада. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Сообщается, что люди не пострадали.

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обстрел (26906) Никополь (1003) Днепропетровская область (3879) Днепровский район (57) Никопольский район (166)


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