Вечером оккупанты атаковали Днепровский район, в течение дня били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии
Сегодня вечером, 30 ноября, в Днепровском районе Днепропетровской области прогремел взрыв, был пожар. Также россияне атаковали Никопольский район.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером взрыв прогремел в Днепровском районе. В результате российской атаки произошел пожар. Информацию уточняем. В течение дня агрессор бил по Никопольщине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оккупанты в основном атаковали дронами-камикадзе, были и обстрелы из артиллерии.
От вражеских атак страдали Никополь и Марганецкая громада. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
Сообщается, что люди не пострадали.
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