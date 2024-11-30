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За тиждень сапери вилучили понад тисячу вибухонебезпечних предметів

сапери продовжують вилучати міни

За тиждень, що минає (22-29 листопада), сапери вилучили та знешкодили 1025 вибухонебезпечних предметів.

Про повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 192 групи розмінування підрозділів Міністерство оборони України продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.

Так, за тиждень обстежено та очищено:

  • 3 610,79 га місцевості;
  • 3 478,71 га сільгоспугідь;
  • 0,53 км ліній електропередачі;
  • 3,91 км автомобільних доріг.

Роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування. За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 1 025 вибухонебезпечних предметів. Загалом саперами підрозділів Міністерство оборони України виявлено та знищено 415 681 вибухонебезпечних залишків війни (дані за попередній період уточнено).

Читайте також: За тиждень сапери вилучили 1085 вибухонебезпечних предметів

Автор: 

розмінування (989) сапер (194) міна (340)


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Бережіть себе, хлопчики. З Богом
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30.11.2024 21:28 Відповісти
Сподіваюся, у декого вистачає розуму, ефективно використовувати ті вилученні **********, а не хоронити їх в землі....
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30.11.2024 21:34 Відповісти
 
 