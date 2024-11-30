За неделю саперы изъяли более тысячи взрывоопасных предметов

За уходящую неделю (22-29 ноября), саперы изъяли и обезвредили 1025 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 192 группы разминирования подразделений Министерство обороны Украины продолжают очистку освобожденных регионов Украины от взрывоопасных остатков войны.

Так, за неделю обследовано и очищено:

3 610,79 га местности;

3 478,71 га сельхозугодий;

0,53 км линий электропередачи;

3,91 км автомобильных дорог.

Работы проводятся с привлечением спецтехники для механизированного разминирования. За неделю работы изъято и обезврежено 1 025 взрывоопасных предметов. В общем саперами подразделений Министерства обороны Украины обнаружено и уничтожено 415 681 взрывоопасных остатков войны (данные за предыдущий период уточнены).

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