Коалиция по разминированию согласовала дорожную карту помощи Украине до 2034 года, - Минобороны

Участники Коалиции по разминированию обсудили потребности Украины в технике и вооружении и согласовали дорожную карту помощи на 2025-2034 годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом шла речь на девятой встрече Коалиции, которая состоялась под председательством Литвы и Исландии.

Отмечается, что мероприятие собрало представителей 14 стран, а также должностных лиц структуры НАТО по помощи Украине (NSATU) и Группы содействия безопасности Украины (SAG-U).

Представители Литвы и Исландии заявили о продолжении поддержки Украины и дальнейшей координации усилий партнеров в рамках Коалиции.

Представители Украины поблагодарили международных партнеров за систематическую и устойчивую поддержку в борьбе с последствиями войны.

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"Загрязнение земель Украины взрывоопасными предметами и взрывоопасными остатками войны является одной из самых больших угроз для мирного населения. Необходимы решительные действия и дополнительные усилия для очистки территорий, защиты людей и обеспечения стабильности в постконфликтный период", - отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля и призвал присоединиться к Коалиции по разминированию страны, которые еще не являются ее участниками.

Он также проинформировал о текущем и перспективном состоянии закупок в соответствии с озвученными потребностями. Речь шла об уточнении предложений участников Коалиции по взносам в подготовку и оснащение подразделений по разминированию, обсуждение списка критической потребности в материально-технических средствах.

В свою очередь командующий Сил поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега подчеркнул важность международной помощи.

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Также в Минобороны сообщили, что по итогам 2024 года в рамках Коалиции инженерным подразделениям ВСУ было передано 40 бронетранспортеров М113, более 200 систем противодействия беспилотникам, закуплено и передано 118 внедорожников и 240 миноискателей для выполнения задач боевого разминирования.

Стоит напомнить, что Коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.