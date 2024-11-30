Коаліція з розмінування узгодила дорожню карту допомоги Україні до 2034 року, - Міноборони

Учасники Коаліції з розмінування обговорили потреби України в техніці та озброєнні й узгодили дорожню карту допомоги на 2025–2034 роки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це йшлося на дев’ятій зустрічі Коаліції, яка відбулася під головуванням Литви та Ісландії.

Зазначається, що захід зібрав представників 14 країн, а також посадовців структури НАТО з допомоги Україні (NSATU) та Групи сприяння безпеці України (SAG-U).

Представники Литви та Ісландії заявили про продовження підтримки України та подальшу координацію зусиль партнерів у межах Коаліції.

Представники України подякували міжнародним партнерам за систематичну та стійку підтримку в боротьбі з наслідками війни.

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"Забруднення земель України вибухонебезпечними предметами та вибухонебезпечними залишками війни є однією з найбільших загроз для мирного населення. Необхідні рішучі дії та додаткові зусилля для очищення територій, захисту людей та забезпечення стабільності в постконфліктний період", - зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля та закликав приєднатися до Коаліції з розмінування країни, які ще не є її учасниками.

Він також поінформував про поточний та перспективний стан закупівель відповідно до озвучених потреб. Йшлося про уточнення пропозицій учасників Коаліції щодо внесків у підготовку та оснащення підрозділів з розмінування, обговорення списку критичної потреби у матеріально-технічних засобах.

Своєю чергою командувач Сил підтримки ЗСУ генерал-майор Дмитро Герега наголосив на важливості міжнародної допомоги.

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Також у Міноборони повідомили, що за підсумками 2024 року в межах Коаліції інженерним підрозділам ЗСУ було передано 40 бронетранспортерів М113, понад 200 систем протидії безпілотникам, закуплено та передано 118 позашляховиків та 240 міношукачів для виконання завдань бойового розмінування.

Варто нагадати, що Коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.