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У Литві відбулася зустріч Коаліції з розмінування України: обговорили плани 2025-2034 роки. ФОТОрепортаж

У середу, 27 листопада, у Литві відбулася зустріч Коаліції з розмінування України. Це вже 9-та за ліком зустріч.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

На зустрічі були присутні 36 учасників з 14 країн. Вони обговорили плани на 2025-2034 роки.

коаліція розмінування

коаліція розмінування

Окрім цього, у Міноборони Литви нагадали про обсяги допомоги, надані Україні. Так, у межах цієї ініціативи Литва передала 40 бронетранспортерів М-113, понад 300 систем протидії безпілотникам, а також профінансувала 230 позашляховиків та 240 міношукачів.

зустріч коаліції з розмінування

коаліція з розмінування

Нагадаємо, що напередодні учасники Коаліції артилерії обговорили потреби Сил оборони України до 2027 року.

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Автор: 

коаліція (394) Литва (2377) допомога (8280) розмінування (981)


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А коли буде ''коаліція суддів зелених зражників''? Вже на часі!
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27.11.2024 17:43 Відповісти
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27.11.2024 17:44 Відповісти
візьміть Верещук, вона найкраще вміє розміновувати.
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27.11.2024 17:54 Відповісти
Якраз зараз треба заміновувати, а не навпаки.
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27.11.2024 18:10 Відповісти
так Чонгар вже розмінували
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27.11.2024 18:17 Відповісти
Нам потрібно мінування від путінських зомбі! Яке нахер розмінування?
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27.11.2024 19:38 Відповісти
Так,гроші з розмінування забрали на кеш бек,та вовину тисячу.
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27.11.2024 20:46 Відповісти
 
 