У Литві відбулася зустріч Коаліції з розмінування України: обговорили плани 2025-2034 роки. ФОТОрепортаж

У середу, 27 листопада, у Литві відбулася зустріч Коаліції з розмінування України. Це вже 9-та за ліком зустріч.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

На зустрічі були присутні 36 учасників з 14 країн. Вони обговорили плани на 2025-2034 роки.

Окрім цього, у Міноборони Литви нагадали про обсяги допомоги, надані Україні. Так, у межах цієї ініціативи Литва передала 40 бронетранспортерів М-113, понад 300 систем протидії безпілотникам, а також профінансувала 230 позашляховиків та 240 міношукачів.

Нагадаємо, що напередодні учасники Коаліції артилерії обговорили потреби Сил оборони України до 2027 року.

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