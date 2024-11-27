В Литве состоялась встреча Коалиции по разминированию Украины: обсудили планы 2025-2034 гг.. ФОТОрепортаж
В среду, 27 ноября, в Литве состоялась встреча Коалиции по разминированию Украины. Это уже 9-я по счету встреча.
Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
На встрече присутствовали 36 участников из 14 стран. Они обсудили планы на 2025-2034 годы.
Кроме этого, в Минобороны Литвы напомнили об объемах помощи, предоставленной Украине. Так, в рамках этой инициативы Литва передала 40 бронетранспортеров М-113, более 300 систем противодействия беспилотникам, а также профинансировала 230 внедорожников и 240 миноискателей.
Напомним, что накануне участники Коалиции артиллерии обсудили потребности Сил обороны Украины до 2027 года.
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