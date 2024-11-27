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В Литве состоялась встреча Коалиции по разминированию Украины: обсудили планы 2025-2034 гг.. ФОТОрепортаж

В среду, 27 ноября, в Литве состоялась встреча Коалиции по разминированию Украины. Это уже 9-я по счету встреча.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

На встрече присутствовали 36 участников из 14 стран. Они обсудили планы на 2025-2034 годы.

коаліція розмінування

коаліція розмінування

Кроме этого, в Минобороны Литвы напомнили об объемах помощи, предоставленной Украине. Так, в рамках этой инициативы Литва передала 40 бронетранспортеров М-113, более 300 систем противодействия беспилотникам, а также профинансировала 230 внедорожников и 240 миноискателей.

зустріч коаліції з розмінування

коаліція з розмінування

Напомним, что накануне участники Коалиции артиллерии обсудили потребности Сил обороны Украины до 2027 года.

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Автор: 

коалиция (3832) Литва (2455) помощь (7788) разминирование (713)


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А коли буде ''коаліція суддів зелених зражників''? Вже на часі!
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27.11.2024 17:43 Ответить
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27.11.2024 17:44 Ответить
візьміть Верещук, вона найкраще вміє розміновувати.
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27.11.2024 17:54 Ответить
Якраз зараз треба заміновувати, а не навпаки.
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27.11.2024 18:10 Ответить
так Чонгар вже розмінували
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27.11.2024 18:17 Ответить
Нам потрібно мінування від путінських зомбі! Яке нахер розмінування?
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27.11.2024 19:38 Ответить
Так,гроші з розмінування забрали на кеш бек,та вовину тисячу.
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27.11.2024 20:46 Ответить
 
 