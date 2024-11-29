О некачественных продуктах воинские части смогут сообщать в ІТ-системе DOT-Chain, - Минобороны
Теперь через ИТ-систему DOT- Chain доступна возможность подачи претензий по качеству продуктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как отмечается, это значительно сократит время формирования и обработки таких жалоб, и, что самое важное, дополнительно улучшить уровень обеспечения наших Вооруженных сил продуктами питания.
"Ранее процедура происходила исключительно в бумажной форме, что требовало много времени и усилий от воинских частей и ГОТ. Теперь DOT-Chain автоматически подтягивает информацию из заказа, поэтому воинской части нужно только добавить данные о некачественном товаре. Система формирует электронный документ, сокращая время работы над рекламациями в 2-3 раза", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Сейчас, кроме удобства, новый функционал делает процесс значительно прозрачнее. Ведь благодаря структурированию информации и быстрому анализу система помогает выявлять злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков, что значительно повышает общую эффективность работы.
ГОТ продолжает работать над дальнейшим расширением функционала. Уже в следующем году в системе появится возможность подавать в электронном виде рекламации относительно полноты и сроков поставок.
Питание военных
Недавно Министерство обороны Украины ужесточило требования к качеству ряда пищевых продуктов, поставляемых Вооруженным силам Украины. В частности, это касается мяса птицы, а также рыбы и молочной продукции.
Также сообщалось, что стоимость питания военных увеличили на 15 гривен в сутки.
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Лапін:
МО знову у лайні.
Замовили у В'єтнаму зимову та маскувальну форму, бо було запропоновано дуже низьку ціну. Отримали повне неспівпадіння по розмірній сітці. Жахливої якості. Щоб не повертати лайно, МО змінює ТЗ.
Для розуміння: український розмір М - це ХL у В'єтнамі.
тобто, коли військовий зможе натягнути форму ( якщо по швах не піде) тільки до стегна, бо це в'єтнамське ХL, то йому скажуть: бачіш, що написано? ХL? То закрий рота, або купуй сам.
Тому що автор цього повідомлення вказаний. І це не я.
І чому я маю вірити якомусь Нагорному, а не екс командувачу 2-ї штурмової роти «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Ігорю Лапіну?
Які ваші особисті досягнення в плані оборони України?
Здається, що у Умерова в Міністерстві все зовсім погано.
"Вимагали хабаря": Американський постачальник військового одягу звинуватила Міністерство оборони України та Національну поліцію України в корупції, - пресслужба Sinclair & Wilde
У повідомленні йдеться, що без хабаря ті відмовлялися платити гроші за виконаними контрактами.
"Незважаючи на отримання всіх товарів, включаючи товари за п'ятим контрактом, який спочатку вимагав 100% передоплати, Міністерство оборони рішуче відмовилося виплачувати 12,5 мільйонів доларів за П'ятим контрактом і решту 50% заборгованості за Першим контрактом.
Таким чином, Sinclair & Wilde не отримала $14,5 млн із $35 млн контрактів, незважаючи на те, що поставила всі товари та здійснила значні платежі турецькому виробнику", - повідомили в компанії Sinclair & Wilde - постачальника військового одягу.