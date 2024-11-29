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Новости
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О некачественных продуктах воинские части смогут сообщать в ІТ-системе DOT-Chain, - Минобороны

Харчування у ЗСУ

Теперь через ИТ-систему DOT- Chain доступна возможность подачи претензий по качеству продуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отмечается, это значительно сократит время формирования и обработки таких жалоб, и, что самое важное, дополнительно улучшить уровень обеспечения наших Вооруженных сил продуктами питания.

"Ранее процедура происходила исключительно в бумажной форме, что требовало много времени и усилий от воинских частей и ГОТ. Теперь DOT-Chain автоматически подтягивает информацию из заказа, поэтому воинской части нужно только добавить данные о некачественном товаре. Система формирует электронный документ, сокращая время работы над рекламациями в 2-3 раза", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Сейчас, кроме удобства, новый функционал делает процесс значительно прозрачнее. Ведь благодаря структурированию информации и быстрому анализу система помогает выявлять злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков, что значительно повышает общую эффективность работы.

Читайте также: Минобороны начало закупать продукты для ВСУ на 2025 год

ГОТ продолжает работать над дальнейшим расширением функционала. Уже в следующем году в системе появится возможность подавать в электронном виде рекламации относительно полноты и сроков поставок.

Питание военных

Недавно Министерство обороны Украины ужесточило требования к качеству ряда пищевых продуктов, поставляемых Вооруженным силам Украины. В частности, это касается мяса птицы, а также рыбы и молочной продукции.

Также сообщалось, что стоимость питания военных увеличили на 15 гривен в сутки.

Автор: 

Минобороны (9288) еда (352) Государственный оператор тыла (54)


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Топ комментарии
+6
А толку? Скажуть Бонівтіковські експерти, що винні бійці, бо неправильно зберігали, або не так їли. Ось по бракованих мінах на десятки мільярдів гривень, слугориги сказали, що не там і не так їх зберігали виключно бійці, а влада честнєйшая і правильна.
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29.11.2024 15:48
+2
Ви не вмієте не тільки нормально, грамотно писати ( "НИ КТО", "ТАК ЖЕ"), ви не вмієте навіть читати.
Тому що автор цього повідомлення вказаний. І це не я.

І чому я маю вірити якомусь Нагорному, а не екс командувачу 2-ї штурмової роти «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Ігорю Лапіну?
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29.11.2024 16:09
+1
Hellis

Лапін:
МО знову у лайні.
Замовили у В'єтнаму зимову та маскувальну форму, бо було запропоновано дуже низьку ціну. Отримали повне неспівпадіння по розмірній сітці. Жахливої якості. Щоб не повертати лайно, МО змінює ТЗ.
Для розуміння: український розмір М - це ХL у В'єтнамі.
тобто, коли військовий зможе натягнути форму ( якщо по швах не піде) тільки до стегна, бо це в'єтнамське ХL, то йому скажуть: бачіш, що написано? ХL? То закрий рота, або купуй сам.
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29.11.2024 15:48
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Правила форума Совет форумчан
А толку? Скажуть Бонівтіковські експерти, що винні бійці, бо неправильно зберігали, або не так їли. Ось по бракованих мінах на десятки мільярдів гривень, слугориги сказали, що не там і не так їх зберігали виключно бійці, а влада честнєйшая і правильна.
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29.11.2024 15:48 Ответить
Hellis

Лапін:
МО знову у лайні.
Замовили у В'єтнаму зимову та маскувальну форму, бо було запропоновано дуже низьку ціну. Отримали повне неспівпадіння по розмірній сітці. Жахливої якості. Щоб не повертати лайно, МО змінює ТЗ.
Для розуміння: український розмір М - це ХL у В'єтнамі.
тобто, коли військовий зможе натягнути форму ( якщо по швах не піде) тільки до стегна, бо це в'єтнамське ХL, то йому скажуть: бачіш, що написано? ХL? То закрий рота, або купуй сам.
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29.11.2024 15:48 Ответить
не перевирайте, зимову форму ни кто не примет, а по маскувальной отклонения в исполнении НЕСУЩЕСВТЕННЫЕ, так-же под эту ситуацию НИ КТО не будет менять ТЗ. Зимней формы соотвествующей размерной сетке на складах достаточно
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29.11.2024 16:00 Ответить
Ви не вмієте не тільки нормально, грамотно писати ( "НИ КТО", "ТАК ЖЕ"), ви не вмієте навіть читати.
Тому що автор цього повідомлення вказаний. І це не я.

І чому я маю вірити якомусь Нагорному, а не екс командувачу 2-ї штурмової роти «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Ігорю Лапіну?
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29.11.2024 16:09 Ответить
а я вас не склоняю верить мне, зайдите в ФБ на страничку Яровой где она все вам ГРАМОТНО разжевала. P. s Лапин протранслировал только то что сам почерпнул из праведного гнева в нете, обсуждаемая форма к нему в подразделения не поступала (отшив вьетнам с размерной сеткой)
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29.11.2024 16:12 Ответить
Процитуйте Ярову. Що саме вона написала про в'єтнамську форму?
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29.11.2024 16:25 Ответить
не умеете нетом пользоваться? учитесь
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29.11.2024 16:36 Ответить
Я прочитала пост Ярової. Але де там саме про в'єтнамську форму?
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29.11.2024 16:47 Ответить
Командувач- це звучить гордо! Нажаль тільки роти, хоч і штурмової.
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29.11.2024 16:15 Ответить
У березні 2022 року Ігор Лапін був призначений командиром батальйону спеціального призначення Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

Які ваші особисті досягнення в плані оборони України?
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29.11.2024 16:17 Ответить
Ти хто нечесть?
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29.11.2024 22:06 Ответить
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29.11.2024 15:52 Ответить
На гарячу лінію!
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29.11.2024 15:58 Ответить
Березовый сок
Здається, що у Умерова в Міністерстві все зовсім погано.

"Вимагали хабаря": Американський постачальник військового одягу звинуватила Міністерство оборони України та Національну поліцію України в корупції, - пресслужба Sinclair & Wilde

У повідомленні йдеться, що без хабаря ті відмовлялися платити гроші за виконаними контрактами.

"Незважаючи на отримання всіх товарів, включаючи товари за п'ятим контрактом, який спочатку вимагав 100% передоплати, Міністерство оборони рішуче відмовилося виплачувати 12,5 мільйонів доларів за П'ятим контрактом і решту 50% заборгованості за Першим контрактом.

Таким чином, Sinclair & Wilde не отримала $14,5 млн із $35 млн контрактів, незважаючи на те, що поставила всі товари та здійснила значні платежі турецькому виробнику", - повідомили в компанії Sinclair & Wilde - постачальника військового одягу.
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29.11.2024 19:08 Ответить
Наскільки я зрозумів з пабліків, головна проблема не в тому скільки часу займає складання рекламації і в якій формі, а те, що командири боялися взагалі їх писати через подальші проблеми особисто для них від командування, яке, очевидь, теж в долі....Або командування теж боялися наслідків, але в цьому випадку від "віцепрезидента" та його ефективних менеджерів.
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29.11.2024 20:01 Ответить
Де вони беруть ці дебільні назви!?
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29.11.2024 20:16 Ответить
 
 