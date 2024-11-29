О некачественных продуктах воинские части смогут сообщать в ІТ-системе DOT-Chain, - Минобороны

Теперь через ИТ-систему DOT- Chain доступна возможность подачи претензий по качеству продуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отмечается, это значительно сократит время формирования и обработки таких жалоб, и, что самое важное, дополнительно улучшить уровень обеспечения наших Вооруженных сил продуктами питания.

"Ранее процедура происходила исключительно в бумажной форме, что требовало много времени и усилий от воинских частей и ГОТ. Теперь DOT-Chain автоматически подтягивает информацию из заказа, поэтому воинской части нужно только добавить данные о некачественном товаре. Система формирует электронный документ, сокращая время работы над рекламациями в 2-3 раза", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Сейчас, кроме удобства, новый функционал делает процесс значительно прозрачнее. Ведь благодаря структурированию информации и быстрому анализу система помогает выявлять злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков, что значительно повышает общую эффективность работы.

Читайте также: Минобороны начало закупать продукты для ВСУ на 2025 год

ГОТ продолжает работать над дальнейшим расширением функционала. Уже в следующем году в системе появится возможность подавать в электронном виде рекламации относительно полноты и сроков поставок.

Питание военных

Недавно Министерство обороны Украины ужесточило требования к качеству ряда пищевых продуктов, поставляемых Вооруженным силам Украины. В частности, это касается мяса птицы, а также рыбы и молочной продукции.

Также сообщалось, что стоимость питания военных увеличили на 15 гривен в сутки.