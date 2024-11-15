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Минобороны начало закупать продукты для ВСУ на 2025 год

Харчування у ЗСУ

Государственный оператор тыла (ГОТ) объявил закупки питания для Вооруженных сил Украины на первое полугодие 2025 года.

Ожидаемая стоимость закупок - более 20 млрд грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

"Обеспечение военных надлежащим питанием - это не только вопрос здоровья и комфорта, но и фактор, который непосредственно влияет на моральное состояние и боевую эффективность наших защитников. Мы должны предоставить военнослужащим высококачественное и разнообразное питание, в частности - через улучшение его качества и внедрение современных стандартов и новейших технологий. Мы продолжаем совершенствовать все аспекты тылового обеспечения, чтобы армия имела все необходимое для эффективного выполнения боевых задач", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Сейчас первым этапом торги объявлены по текущей модели, которая предусматривает, что поставщик самостоятельно определяет производителей для товаров, поставляемых в Вооруженные силы Украины. В то же время, для улучшения качества продуктов и усиления процесса контроля в новом договоре уже предусмотрен ряд изменений: детализация описаний продуктов, расширение объектов аудитов и проверок, обновление требований к транспортировке, пересмотр штрафных санкций и тому подобное.

Вторым этапом планируется объявление проведения закупок для новой пилотной модели закупок, которая была представлена в сентябре 2024 года. На этой неделе уже было объявлено рамочные соглашения на сигнальные торги для производителей по отдельным категориям, а именно - овощи и фрукты, колбасные изделия, мясо, молочные изделия и рыба. Именно эти категории товаров были выбраны, как требующие повышенного внимания в вопросе качества. Пилотный проект поставки будет действовать параллельно с текущей моделью в 2025 году в 5 областях: Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской. Сейчас ГОТ выбирает контрагентов для дальнейшей квалификации и проведения, собственно, сигнальных торгов, которые запланированы на середину декабря.

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"В этом году мы объявляем закупки заранее, еще в ноябре, чтобы гарантировать постоянство поставок для военнослужащих. Текущая логистическая модель является отработанной, знакомой и понятной для участников рынка, поэтому она остается прежде всего в областях, где проходит линия соприкосновения. В то же время "пилот" имеет ряд преимуществ, что позволит повысить контроль качества товаров и прямой контакт непосредственно с производителями", - отметила Галина Литош, директор программы питания ГОТ.

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Минобороны (9275) еда (352) закупки (746) ВСУ (6531) Государственный оператор тыла (53)


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Яйка по 17,чи яблука по 52 будуть?
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15.11.2024 17:39 Ответить
Будуть, навіть не сумнівайтеся. Навіть дорожче, ціни на яйця в магазині бачили?
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15.11.2024 18:22 Ответить
Для тиловиків потрібно затвердити нову уніформу у вигляді суцільної кишені.
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15.11.2024 19:35 Ответить
Заголовок має бути наступним: команда потужних менеджерів почала розпил бабла на закупівлі продуктів для ЗСУ на 2025 рік.
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15.11.2024 17:43 Ответить
Доки Рєзнік(ов) на свободі красти будуть всі призначенці Зєлєнского. Якщо розкрадання ЗСУ зійшло з рук Рєзнік(ов)у то зійде і Умєрову, якого Зєлєнскій призначив замість Рєзнік(ов)а за принципом "аби не українець". За час перебування Умєрова на посаді нічого корисного для війська цей брутально-жирний поц кримінальної зовнішності не зробив. І зробити не може бо його родина в Америці, а тут у нього, як і у кожного "зеленого інородця", годівниця. Як воювати на фронті, так українцям, а як красти і "керувати" то якісь зєлєнскіє, єрмакі, умєрови, аллахвєрдієви, арахамії, розєнбалти, чорношкірі бєлєнюкі...
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15.11.2024 17:59 Ответить
статью не читал но оглавление звучит брутально,всё выглядит так как призыв для прикорытников к старту большого дерибана(могу и ошибаться найвеличнивший ведь сказал:корупционеры все выехали так что деребанить совсем как бы некому)
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15.11.2024 18:43 Ответить
Ділки з міноборони вже потирають свої липкі рученята.
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15.11.2024 18:48 Ответить
 
 