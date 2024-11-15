Минобороны начало закупать продукты для ВСУ на 2025 год

Государственный оператор тыла (ГОТ) объявил закупки питания для Вооруженных сил Украины на первое полугодие 2025 года.

Ожидаемая стоимость закупок - более 20 млрд грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГОТ.



"Обеспечение военных надлежащим питанием - это не только вопрос здоровья и комфорта, но и фактор, который непосредственно влияет на моральное состояние и боевую эффективность наших защитников. Мы должны предоставить военнослужащим высококачественное и разнообразное питание, в частности - через улучшение его качества и внедрение современных стандартов и новейших технологий. Мы продолжаем совершенствовать все аспекты тылового обеспечения, чтобы армия имела все необходимое для эффективного выполнения боевых задач", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Сейчас первым этапом торги объявлены по текущей модели, которая предусматривает, что поставщик самостоятельно определяет производителей для товаров, поставляемых в Вооруженные силы Украины. В то же время, для улучшения качества продуктов и усиления процесса контроля в новом договоре уже предусмотрен ряд изменений: детализация описаний продуктов, расширение объектов аудитов и проверок, обновление требований к транспортировке, пересмотр штрафных санкций и тому подобное.



Вторым этапом планируется объявление проведения закупок для новой пилотной модели закупок, которая была представлена в сентябре 2024 года. На этой неделе уже было объявлено рамочные соглашения на сигнальные торги для производителей по отдельным категориям, а именно - овощи и фрукты, колбасные изделия, мясо, молочные изделия и рыба. Именно эти категории товаров были выбраны, как требующие повышенного внимания в вопросе качества. Пилотный проект поставки будет действовать параллельно с текущей моделью в 2025 году в 5 областях: Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской. Сейчас ГОТ выбирает контрагентов для дальнейшей квалификации и проведения, собственно, сигнальных торгов, которые запланированы на середину декабря.

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"В этом году мы объявляем закупки заранее, еще в ноябре, чтобы гарантировать постоянство поставок для военнослужащих. Текущая логистическая модель является отработанной, знакомой и понятной для участников рынка, поэтому она остается прежде всего в областях, где проходит линия соприкосновения. В то же время "пилот" имеет ряд преимуществ, что позволит повысить контроль качества товаров и прямой контакт непосредственно с производителями", - отметила Галина Литош, директор программы питания ГОТ.