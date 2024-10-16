ГОТ прекратил работу с компанией, поставлявшей некачественные консервы в ВСУ
ГОТ прекратил работу с компанией Трейд Гранит Инвест в Донецкой области из-за поставок некачественных консервов военным. Также компании запрещено участвовать в тендерах ГОТ в течение 12 месяцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Государственного оператора тыла.
"Государственный оператор тыла прекращает работу с поставщиком Трейд Гранит Инвест в Донецкой области и применяет к нему оперативно-хозяйственные санкции, чем запрещает участвовать в тендерах ГОТ в течение 12 месяцев. Срок применения санкций может быть пересмотрен в случае принятия поставщиком мер, подтверждающих его добропорядочность и способность надлежащим образом выполнять договорные обязательства", - отметили там.
Причина - использование аннулированного протокола испытаний на консервы свинины тушеной при поставке военным на Донецком направлении.
После изучения выявленного нарушения было установлено, что поставщик несколько раз осуществил отгрузку продукции с недействительными качественными документами, что ставит под сомнение, в частности непосредственно, качество самой продукции. На сегодня образцы этой партии были отправлены на повторное лабораторное исследование.
Что предшествовало?
Напомним, что львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".
По данным журналистов, вероятно, компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны. Или же в в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.
Министерство обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой проверить возможную фальсификацию документов поставщиком продуктов для ВСУ.
Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тьху *****!
Что то мне подсказывает что брешет командир части.
Потому что в инете есть позов командира части А3466 до Министерства обороны 2018 года.
Где он жалуеться на догану.
4 жовтня 2018 року № 826/12934/17
до Міністерства оборони України визнати протиправним та скасувати наказ Міністра оборони України № 172 КП від 11.09.2017 в частині притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення попередження про неповну службову відповідальність.
Короче детектив какой то...
Народ воюет и гибнет, а профессиональные полковники судятся с министерством обороны.