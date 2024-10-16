ГОТ прекратил работу с компанией, поставлявшей некачественные консервы в ВСУ

ГОТ прекратил работу с компанией Трейд Гранит Инвест в Донецкой области из-за поставок некачественных консервов военным. Также компании запрещено участвовать в тендерах ГОТ в течение 12 месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Государственного оператора тыла.

"Государственный оператор тыла прекращает работу с поставщиком Трейд Гранит Инвест в Донецкой области и применяет к нему оперативно-хозяйственные санкции, чем запрещает участвовать в тендерах ГОТ в течение 12 месяцев. Срок применения санкций может быть пересмотрен в случае принятия поставщиком мер, подтверждающих его добропорядочность и способность надлежащим образом выполнять договорные обязательства", - отметили там.

Причина - использование аннулированного протокола испытаний на консервы свинины тушеной при поставке военным на Донецком направлении.

После изучения выявленного нарушения было установлено, что поставщик несколько раз осуществил отгрузку продукции с недействительными качественными документами, что ставит под сомнение, в частности непосредственно, качество самой продукции. На сегодня образцы этой партии были отправлены на повторное лабораторное исследование.

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Что предшествовало?

Напомним, что львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".

По данным журналистов, вероятно, компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны. Или же в в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.

Министерство обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой проверить возможную фальсификацию документов поставщиком продуктов для ВСУ.

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