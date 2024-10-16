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ГОТ прекратил работу с компанией, поставлявшей некачественные консервы в ВСУ

Поставка неякісної тушонки в ЗСУ: ДОТ припинив роботу з компанією

ГОТ прекратил работу с компанией Трейд Гранит Инвест в Донецкой области из-за поставок некачественных консервов военным. Также компании запрещено участвовать в тендерах ГОТ в течение 12 месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Государственного оператора тыла.

"Государственный оператор тыла прекращает работу с поставщиком Трейд Гранит Инвест в Донецкой области и применяет к нему оперативно-хозяйственные санкции, чем запрещает участвовать в тендерах ГОТ в течение 12 месяцев. Срок применения санкций может быть пересмотрен в случае принятия поставщиком мер, подтверждающих его добропорядочность и способность надлежащим образом выполнять договорные обязательства", - отметили там.

Причина - использование аннулированного протокола испытаний на консервы свинины тушеной при поставке военным на Донецком направлении.

После изучения выявленного нарушения было установлено, что поставщик несколько раз осуществил отгрузку продукции с недействительными качественными документами, что ставит под сомнение, в частности непосредственно, качество самой продукции. На сегодня образцы этой партии были отправлены на повторное лабораторное исследование.

Читайте также: Минобороны проверяет информацию о поставках несъедобных консервов для ВСУ, - ГОТ

Что предшествовало?

Напомним, что львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".

По данным журналистов, вероятно, компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны. Или же в в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.

Министерство обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой проверить возможную фальсификацию документов поставщиком продуктов для ВСУ.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: Минобороны проверяет информацию о поставках несъедобных консервов для ВСУ, - ГОТ

Автор: 

Минобороны (9412) еда (355) Государственный оператор тыла (60)


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Топ комментарии
+7
Бгггг, заборонили фірмі-одноденці-посереднику брати участь в торгах на 12 місяців... який жах! Потужно! Корупція подолана!
Тьху *****!
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16.10.2024 13:45
+6
Гроші за постачання неякісної тушонки повернули? Винні затримані, і в сізо, без права внесення застави?
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16.10.2024 13:46
+5
Як цікаво. Приичина припинення відносин не постачанняя армії відвертого лайна замість продуктів, а "використання анульованого протоколу випробувань". Блін, та коли ж ви почнете називати речі своїми іменами?
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16.10.2024 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Бгггг, заборонили фірмі-одноденці-посереднику брати участь в торгах на 12 місяців... який жах! Потужно! Корупція подолана!
Тьху *****!
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16.10.2024 13:45 Ответить
Припинив роботу а наказати - шоб другим неповадно було
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16.10.2024 13:46 Ответить
Гроші за постачання неякісної тушонки повернули? Винні затримані, і в сізо, без права внесення застави?
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16.10.2024 13:46 Ответить
Як цікаво. Приичина припинення відносин не постачанняя армії відвертого лайна замість продуктів, а "використання анульованого протоколу випробувань". Блін, та коли ж ви почнете називати речі своїми іменами?
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16.10.2024 13:57 Ответить
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16.10.2024 14:02 Ответить
Тобто реального покарання ніхто не поніс? Це план перемоги?
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16.10.2024 14:04 Ответить
І все? А відшкодувати, за гратами посидіти?
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16.10.2024 14:57 Ответить
Компанию на фронт.
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16.10.2024 15:15 Ответить
За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень. Джерело:

Что то мне подсказывает что брешет командир части.
Потому что в инете есть позов командира части А3466 до Министерства обороны 2018 года.
Где он жалуеться на догану.

4 жовтня 2018 року № 826/12934/17

до Міністерства оборони України визнати протиправним та скасувати наказ Міністра оборони України № 172 КП від 11.09.2017 в частині притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення попередження про неповну службову відповідальність.

Короче детектив какой то...
Народ воюет и гибнет, а профессиональные полковники судятся с министерством обороны.
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16.10.2024 16:08 Ответить
И не покорчило руки у этих барыг клепать гавнотушенку ... видать крыша надежная . И ЗНАЧИТ НАКАЗАНИЯ НЕ БУДЕТ
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16.10.2024 19:29 Ответить
 
 