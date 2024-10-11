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Минобороны обратилось в СБУ для проверки поставщика некачественных продуктов питания для ВСУ

Міноборони просить СБУ перевірити постачальника продуктів

Министерство обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой проверить возможную фальсификацию документов поставщиком продуктов для ВСУ. Это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных консервных изделий для ВСУ.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в СБУ с официальным заявлением о возможной фальсификации сопроводительных документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.

"Это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных продуктов питания в ВСУ. Учитывая это, Министерство обороны инициировало проверку деятельности указанного поставщика", - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны рассказали, что предварительная проверка выявила, что документы "имеют признаки возможной подделки".

"По предварительным данным проверки, в августе 2024 года этот контрагент поставил в одну из воинских частей Сумской области консервы мясные стерилизованные "Свинина тушеная" с сопровождающими документами, которые имеют признаки возможной подделки. В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года", - заявили в министерстве.

Минобороны также заявляет, что подтверждает свою решимость в борьбе с коррупцией и фальсификацией, которые могут поставить под угрозу безопасность наших военных.

Учитывая это, в министерстве рассчитывают на детальное расследование вышеупомянутой ситуации.

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Также в ведомстве напомнили, что в 2025 году закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" планирует испытать новую модель обеспечения питанием ВСУ, которая стартует как пилотный проект в нескольких областях и Киеве. Главная цель этой инициативы - повышение качества продуктов и эффективности процесса обеспечения.

"Изменения коснутся финансовой модели взаимодействия с поставщиками, товарной модели и контроля качества. В частности, вся продукция будет проходить через распределительный центр, где специалисты ДОТ обеспечат дополнительный контроль качества", - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".

Читайте также: ДОТ был не в курсе, что военные едят некачественную консерву - жалоб к расследованию журналистов не было

Автор: 

Минобороны (9400) продукты (1532) СБУ (19980) поставки (223)


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Топ комментарии
+3
у них (у МО) немає "органів" впливу - вирішує "бабло"
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11.10.2024 17:21
+3
.... треба обов'язково нагодувати всіх високих чиновників біля влади, тими консервами ,хоча б тиждень, може зрозуміють важливість проблеми !
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11.10.2024 17:37
+2
Вони ше за яиця не відповіли
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11.10.2024 17:22
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А Міноборони шо не бачили що ім впарують?
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11.10.2024 17:09 Ответить
у них (у МО) немає "органів" впливу - вирішує "бабло"
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11.10.2024 17:21 Ответить
Вони ше за яиця не відповіли
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11.10.2024 17:22 Ответить
Ви як Ванга - все бачите наперед....
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11.10.2024 17:22 Ответить
Та хто ж буде перевіряти людей з близького оточення ОПи?
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11.10.2024 17:14 Ответить
А не можна двох- трьох на гілляку..
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11.10.2024 17:14 Ответить
не на часі....
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11.10.2024 17:23 Ответить
Це ствердження чи запитання? А то зміст дуже міняється.
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11.10.2024 20:08 Ответить
Запитання з окликом
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12.10.2024 13:23 Ответить
Ну і звісно....на одну гілляку 2-3 не можна,бо гілляка не витримає.Кожному по гілляці
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12.10.2024 13:25 Ответить
Може то був корм для тварин на якому поміняли наклейки
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11.10.2024 17:24 Ответить
.... треба обов'язково нагодувати всіх високих чиновників біля влади, тими консервами ,хоча б тиждень, може зрозуміють важливість проблеми !
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11.10.2024 17:37 Ответить
Вони мівіну із скумбрією їли. Тепер їх нічим не злякати
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11.10.2024 20:10 Ответить
До когось наближається "не та , що з волосами".
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11.10.2024 17:47 Ответить
Звернулись до "даху" співучасники мародерницької спілки.

Глиняна чекає свою бухгалтершу з відмитим кешом в багажнику!!

Грінкевичі також. Коли хатинки почали по розпискам закладати...

Хто ще? Козловський і його сім'я?

Той, малий поц Тимошенко (теж на морквину позарився)?
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12.10.2024 00:21 Ответить
 
 