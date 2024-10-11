Минобороны обратилось в СБУ для проверки поставщика некачественных продуктов питания для ВСУ

Министерство обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой проверить возможную фальсификацию документов поставщиком продуктов для ВСУ. Это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных консервных изделий для ВСУ.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в СБУ с официальным заявлением о возможной фальсификации сопроводительных документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.

"Это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных продуктов питания в ВСУ. Учитывая это, Министерство обороны инициировало проверку деятельности указанного поставщика", - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны рассказали, что предварительная проверка выявила, что документы "имеют признаки возможной подделки".

"По предварительным данным проверки, в августе 2024 года этот контрагент поставил в одну из воинских частей Сумской области консервы мясные стерилизованные "Свинина тушеная" с сопровождающими документами, которые имеют признаки возможной подделки. В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года", - заявили в министерстве.

Минобороны также заявляет, что подтверждает свою решимость в борьбе с коррупцией и фальсификацией, которые могут поставить под угрозу безопасность наших военных.

Учитывая это, в министерстве рассчитывают на детальное расследование вышеупомянутой ситуации.

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Также в ведомстве напомнили, что в 2025 году закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" планирует испытать новую модель обеспечения питанием ВСУ, которая стартует как пилотный проект в нескольких областях и Киеве. Главная цель этой инициативы - повышение качества продуктов и эффективности процесса обеспечения.

"Изменения коснутся финансовой модели взаимодействия с поставщиками, товарной модели и контроля качества. В частности, вся продукция будет проходить через распределительный центр, где специалисты ДОТ обеспечат дополнительный контроль качества", - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".

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