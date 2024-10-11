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Новини
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Міноборони звернулося до СБУ для перевірки постачальника неякісних продуктів харчування для ЗСУ

Міноборони просить СБУ перевірити постачальника продуктів

Міністерство оборони України звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити можливу фальсифікацію документів постачальником продуктів для ЗСУ. Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних консервних виробів для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що управління  безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України звернулося до СБУ з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ.

"Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. З огляду на це, Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника", - йдеться у заяві відомства.

У Міноборони розповіли, що попередня перевірка  виявила, що документи "мають ознаки можливої підробки".

"За попередніми даними перевірки, в серпні 2024 року цей контрагент поставив до однієї з військових частин Сумської області консерви м'ясні стерилізовані "Свинина тушкована" із супроводжуючими документами, які мають ознаки можливої підробки. Зокрема, до пакету документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року", - заявили у міністерстві.

Міноборони також заявляє, що підтверджує свою рішучість у боротьбі з корупцією та фальсифікацією, які можуть поставити під загрозу безпеку наших військових.

Зважаючи на це, у міністерстві розраховують на детальне розслідування вищезгаданої ситуації.

Читайте також: "Оператор тилу" провів перші закупівлі харчування за рамковими угодами

Також у відомстві нагадали, що у 2025 році закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" планує випробувати нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ, яка стартує як пілотний проєкт у кількох областях та Києві. Головна мета цієї ініціативи – підвищення якості продуктів та ефективності процесу забезпечення.

"Зміни торкнуться фінансової моделі взаємодії з постачальниками, товарної моделі та контролю якості. Зокрема, вся продукція проходитиме через розподільчий центр, де фахівці ДОТ забезпечать додатковий контроль якості", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".

Читайте також: ДОТ був не в курсі, що військові їдять неякісну консерву – скарг до розслідування журналістів не було

Автор: 

Міноборони (7455) продукти (1165) СБУ (12915) поставки (272)


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Топ коментарі
+3
у них (у МО) немає "органів" впливу - вирішує "бабло"
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11.10.2024 17:21
+3
.... треба обов'язково нагодувати всіх високих чиновників біля влади, тими консервами ,хоча б тиждень, може зрозуміють важливість проблеми !
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11.10.2024 17:37
+2
Вони ше за яиця не відповіли
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11.10.2024 17:22
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А Міноборони шо не бачили що ім впарують?
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11.10.2024 17:09 Відповісти
у них (у МО) немає "органів" впливу - вирішує "бабло"
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11.10.2024 17:21 Відповісти
Вони ше за яиця не відповіли
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11.10.2024 17:22 Відповісти
Ви як Ванга - все бачите наперед....
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11.10.2024 17:22 Відповісти
Та хто ж буде перевіряти людей з близького оточення ОПи?
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11.10.2024 17:14 Відповісти
А не можна двох- трьох на гілляку..
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11.10.2024 17:14 Відповісти
не на часі....
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11.10.2024 17:23 Відповісти
Це ствердження чи запитання? А то зміст дуже міняється.
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11.10.2024 20:08 Відповісти
Запитання з окликом
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12.10.2024 13:23 Відповісти
Ну і звісно....на одну гілляку 2-3 не можна,бо гілляка не витримає.Кожному по гілляці
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12.10.2024 13:25 Відповісти
Може то був корм для тварин на якому поміняли наклейки
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11.10.2024 17:24 Відповісти
.... треба обов'язково нагодувати всіх високих чиновників біля влади, тими консервами ,хоча б тиждень, може зрозуміють важливість проблеми !
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11.10.2024 17:37 Відповісти
Вони мівіну із скумбрією їли. Тепер їх нічим не злякати
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11.10.2024 20:10 Відповісти
До когось наближається "не та , що з волосами".
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11.10.2024 17:47 Відповісти
Звернулись до "даху" співучасники мародерницької спілки.

Глиняна чекає свою бухгалтершу з відмитим кешом в багажнику!!

Грінкевичі також. Коли хатинки почали по розпискам закладати...

Хто ще? Козловський і його сім'я?

Той, малий поц Тимошенко (теж на морквину позарився)?
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12.10.2024 00:21 Відповісти
 
 