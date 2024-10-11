Міноборони звернулося до СБУ для перевірки постачальника неякісних продуктів харчування для ЗСУ

Міністерство оборони України звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити можливу фальсифікацію документів постачальником продуктів для ЗСУ. Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних консервних виробів для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України звернулося до СБУ з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ.

"Це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. З огляду на це, Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника", - йдеться у заяві відомства.

У Міноборони розповіли, що попередня перевірка виявила, що документи "мають ознаки можливої підробки".

"За попередніми даними перевірки, в серпні 2024 року цей контрагент поставив до однієї з військових частин Сумської області консерви м'ясні стерилізовані "Свинина тушкована" із супроводжуючими документами, які мають ознаки можливої підробки. Зокрема, до пакету документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року", - заявили у міністерстві.

Міноборони також заявляє, що підтверджує свою рішучість у боротьбі з корупцією та фальсифікацією, які можуть поставити під загрозу безпеку наших військових.

Зважаючи на це, у міністерстві розраховують на детальне розслідування вищезгаданої ситуації.

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Також у відомстві нагадали, що у 2025 році закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" планує випробувати нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ, яка стартує як пілотний проєкт у кількох областях та Києві. Головна мета цієї ініціативи – підвищення якості продуктів та ефективності процесу забезпечення.

"Зміни торкнуться фінансової моделі взаємодії з постачальниками, товарної моделі та контролю якості. Зокрема, вся продукція проходитиме через розподільчий центр, де фахівці ДОТ забезпечать додатковий контроль якості", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".

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