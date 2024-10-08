УКР
ДОТ був не в курсі, що військові їдять неякісну консерву – скарг до розслідування журналістів не було

неякісні консерви для ЗСУ

Державний оператор тилу не отримував офіційних скарг на якість консерви, про які ідеться в розслідуванні журналістів NGL.media.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Цензор.НЕТ та члена антикорради Тетяни Ніколаєнко.

Напередодні львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".

На початку липня з NGL.media зв’язався Дмитро Власенко, офіцер управління одного з батальйонів, що тримають оборону на Покровському напрямку. Він розповів про погану якість продуктів, які отримує не лише його батальйон. І передав кілька банок тушонки.

В ДОТ натомість заявили, що контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва, тобто до безпосереднього постачання у військові частини.

"Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини відбирає контрольні зразки з партії, відправляє їх на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку щодо придатності до споживання, видає сертифікат якості на постачання відповідної партії. Протягом серпня (саме про цей період йдеться в журналістському матеріалі) ДОТ не надходило жодної офіційної скарги від військових частин щодо незадовільної якості консервних виробів", - йдеться у відповіді на запитання члена антикорради Тетяни Ніколаєнко.

"Також, зазначимо, що нами не були зафіксовані поставки без наявності вищезазначеного сертифікату. Наразі, процес контролю відповідності обсягів партій сертифікатам якості не є автоматизованим. Відповідні сертифікати надаються військовим частинам при прийомці товару", - зазначили в ДОТ.

Читайте також: Суд арештував 4,7 млн євро, вилучені в автомобілі постачальника харчів для Міноборони

Для того, щоб посилити контроль за якістю продукції, Державний оператор тилу, за запитом Міністерства оборони, планує цифровізувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості. А сааме - запровадити системне рішення в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ - DOT-Chain.

Планується, що до видаткової накладної в ІТ-системі постачальник буде зазначати номер сертифікату якості, що дозволить відслідковувати, чи дійсно ця партія відповідає вимогам якості, чи ні.

Як відомо, це не перший раз, коли "Трейд граніт" звинувачують в постачанні неякісної продукції ЗСУ або її недопостачанні.

Читайте: Військові і надалі можуть отримувати неякісне м’ясо через демпінг цін окремими постачальниками Міноборони

Міноборони (7642) закупівлі (3546) Ніколаєнко Тетяна (398) ДОТ (171)
Топ коментарі
+31
08.10.2024 18:55 Відповісти
+18
Звісно не в курсі. Отримує свою долю та й все. ...Тільки розстріли. Інакше ця пошесть не зупиниться.
08.10.2024 18:54 Відповісти
+17
дот перевіряв консерву, яку фірма представила в якості реклами
тобто, класну, суперову, може й виготовлену кимось але з їхнею наклейкою!!!!
до, ***** початку виробництва партії для ЗСУ!, ****!!!!!!
а мав зустріти фуру з тушонкою біля одного з складів ЗСУ, мав дістати коробку десь з середини фури, взяти першу банку яка потрапила на очі і так зробити 10 разів!!
далі ці десять банок перевірити і послати постачальника на нари за економічний злочин та підрив боєготовності.
але при цій ЗЕОПі, нічого подібного не буде, бо саме вони призначили для цього, саме цих людей, і саме вони дозволяють, а можей накавзують як та що робити.
це моя особиста думка, чому воно саме так а не так як треба.
а принцип простий
поки нема скарг, їжте гавно.
08.10.2024 19:16 Відповісти
ДОТ - це не ДЗОТ, не на передовій...... В глибокому ТИЛУ!
08.10.2024 18:52 Відповісти
Звісно не в курсі. Отримує свою долю та й все. ...Тільки розстріли. Інакше ця пошесть не зупиниться.
08.10.2024 18:54 Відповісти
А ДОТ знає в яку ціну яйці для ЗСУ? Чи теж потрібний сигнал?
08.10.2024 18:54 Відповісти
08.10.2024 18:55 Відповісти
Зелену банду на нари!
08.10.2024 20:39 Відповісти
Зазвичай потрібно й самим скуштувати їжу яку вживають бійці на фронті, чи не царське це діло?
08.10.2024 18:57 Відповісти
спочатку Зе, потім Цар дЄрмак уже
08.10.2024 19:15 Відповісти
А можно огласить список всего, о чем не в курсе инспекторы ДОТ? Чтобы два раза не начинать.
08.10.2024 18:59 Відповісти
не на часі....
08.10.2024 19:16 Відповісти
Таке улюблене слівце "цифровізація" зовсім не врятує від корупції, з нею треба боротися реально, а не віртуально.
08.10.2024 18:59 Відповісти
Таке враження.що при владі в УКРАЇНІ одні запроданці , корупціонери і бандити ! Це ДНО !
08.10.2024 19:03 Відповісти
Не всі, а відсотків 80 це точно.
08.10.2024 19:08 Відповісти
ДОТ дивується: чи не все одно, що жерти тим воякам - їх же все одно невдовзі усіх повбивають!
08.10.2024 19:04 Відповісти
Звичайно не знали. Вони ж не їдять з ними...
08.10.2024 19:06 Відповісти
Поки "владою" є узорпувачі влади, поки "владою" є мародери, які робили все - щоб "Київ за три дні": така влада буде й надалі робити все, що може - для капітуляції України.
Щоб воїнів годували волонтери, щоб озброєння бригадам постачали волонтери…
08.10.2024 19:15 Відповісти
08.10.2024 19:16 Відповісти
Відкрию вам секрет,в договорах на постачання передбачено що після отримання можуть в любий момент перевірити протягом усього періоду зберігання,але цього не роблять
08.10.2024 22:44 Відповісти
поставіти під стінку - наразі ВІЙНА!
09.10.2024 00:39 Відповісти
Відморозились. Сволота, за ті зарплати, що вам платять, ви кожну банку обнюхувати повинні.
08.10.2024 19:16 Відповісти
і особисто на передову (на 0) відвозити
08.10.2024 19:17 Відповісти
вони не тільки в курсі, але й в долі
08.10.2024 19:20 Відповісти
Кредо: ДОТи в долі
09.10.2024 00:37 Відповісти
Треба терміново випустити оновлення застосунку "ЇЖА+"
От же ж лохи! Не вкурсі, що зе! запхав державу у смартфон!
08.10.2024 19:25 Відповісти
В ДОТі глухо як у танку - нічого не чув і не знав а самому підняти дупу і перевірити
08.10.2024 19:36 Відповісти
ДОТ МОУ наочно продемонстрував знання стандартів ISO та HASP, затверджені копії сертифікатів аудиту яких у кожного йолопа з цієї шараги просто над робочим кріслом у рамочці висять.
Питання з імплементацією 100500 стандартів НАТО у ЗСУ закрилось.
08.10.2024 19:45 Відповісти
Щось думаю що скарг не подавали, тому що система така сама як і була 20 років назад, подаш рапорт потім пузатий вздрючить твого командира а він тебе і рапорт десь той загубиться і все що можна зробити от журналістам десь пожалітись, якщо у якогось офіцера є яйця піти проти системи.

Він же не просто відніс їх журналістам тому що не мав іншого рішення.
08.10.2024 19:48 Відповісти
А воно інакше і не може бути при такому ланцюгу постачання:

ТОВ "Ментеріка" заснували у 2021 році. Номер телефону ТОВ "Ментеріка", який вказаний при реєстрації, мають ще близько 2 тисяч компаній. Власником і директором компанії є Володимир Мартиненко.

ТОВ "Ментеріка" продає товар "Трейд граніт" через ще одну фірму посередника.
08.10.2024 19:58 Відповісти
нащо воно ДОТу..
коли потрібно гроші заробляти
08.10.2024 19:49 Відповісти
Державний оператор тилу не отримував офіційних скарг на якість консерви, про які ідеться в розслідуванні журналістів NGL.media.

 Шо значит офіційних? Кому кріпак може поскаржитися? Лише свому командіру. Який в кращому разі болт заб'є, чи накуй пошле і забуде, а можливо ще й впаяє якусь догану (мінус бабло) чи взагалі пошле на передок (стандартне - "не нравиться щось тут - піди в окопі посиди, там сподобається". Чи "не нравиться щось в мінометному підрозділі? Валі в піхотний!") - рабовласницька совкова система.
Солдат ні на що не може поскаржитися офіційно - опція ніби є, але фактичнро цим він зробить тільки гірше. Тому лише через розголос, лише через фейсбучек або журналістів. І бажано анонімно. Іншої можливості немає. Бо у рабів, якими є в/с, ніяких прав - лише обов'язки. Навіть права коли небудь звільнитися (цілим) у рабів відібрали. Дякуємо!
А, іще оце совкове армійське коли один щось вчудить - наказують весь колектив. Тому ти скаргою не краще іншим зробиш а лише гірше. Бо весь батальйон після скарги на їжу потім місяць якесь гівно буде жрать. А бо взагалі нічого не істи.
08.10.2024 19:50 Відповісти
Тупа відмазка. ДОТ мав збудувати систему зворотнього зв'язу і постійного контролю. Якщо цього не зроблено, то вони всі в долі, всі вони разом грабують захисників України.
09.10.2024 00:36 Відповісти
ДОТ перерахував кошти за харчі , а перевірити якість їх вони рахують що це не їх обовязок і відповідальність , а за що тоді в них відповідальнісь?, а коли вони купують в магазині не якісний товар за свої особисті гроші ,теж не перевіряють якість, а його їдять? та ні вони б вже-б поздихали на радість народу, а солдатам значить можна вже не кажучи що у посередників по закупці харчів виявляють готівку по 4,7 мільона евро в багажниках авто, можемо собі уявити скільки умовної готівки є у підрядників доріг. А тим часом коли сита і корумпована влада сидить в в кріслах, сили оборони під кабами стікая кровью з останніх сил держать фронт.
08.10.2024 20:49 Відповісти
Ті хто скаржаться, мають гарні шанси опинитися на передку.
08.10.2024 20:50 Відповісти
Войны не жалуются,они сражаются,вопрос:когда власть имущие перестанут обворовывать Героев?
08.10.2024 21:00 Відповісти
Пропоную, меню деутатської столовки, зробити аналогічним меню військових
08.10.2024 21:02 Відповісти
В вересні в Миколаївській області потрапила в ДТП фура з замороженими собачими тушками... Що це було?!! Про наслідки розслідування щось не чутно...
09.10.2024 00:03 Відповісти
Зсилку на цю новину дайте
09.10.2024 00:58 Відповісти
https://www.unian.ua/incidents/u-mikolayevi-u-dtp-potrapila-fura-iz-zamorozhenimi-sobachimi-tushami-foto-12741801.html#:~:text=%D0%A3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%96%20%D1%83%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%88%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85,%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF.
09.10.2024 05:32 Відповісти
ВИМАГАЄМО РОЗТРІЛІВ! ВНУТРІШНІЙ ВОРОГО ГІРШЕ ЗОВНІШНЬОГО. АБО МИ ЇХ, АБО ВОНИ НАС. ЦЕ ВІЙНА НА ВИЖИВАННЯ УКРАЇНИ
09.10.2024 00:33 Відповісти
 
 