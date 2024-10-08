ДОТ був не в курсі, що військові їдять неякісну консерву – скарг до розслідування журналістів не було

Державний оператор тилу не отримував офіційних скарг на якість консерви, про які ідеться в розслідуванні журналістів NGL.media.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Цензор.НЕТ та члена антикорради Тетяни Ніколаєнко.

Напередодні львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".

На початку липня з NGL.media зв’язався Дмитро Власенко, офіцер управління одного з батальйонів, що тримають оборону на Покровському напрямку. Він розповів про погану якість продуктів, які отримує не лише його батальйон. І передав кілька банок тушонки.

В ДОТ натомість заявили, що контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва, тобто до безпосереднього постачання у військові частини.

"Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини відбирає контрольні зразки з партії, відправляє їх на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку щодо придатності до споживання, видає сертифікат якості на постачання відповідної партії. Протягом серпня (саме про цей період йдеться в журналістському матеріалі) ДОТ не надходило жодної офіційної скарги від військових частин щодо незадовільної якості консервних виробів", - йдеться у відповіді на запитання члена антикорради Тетяни Ніколаєнко.

"Також, зазначимо, що нами не були зафіксовані поставки без наявності вищезазначеного сертифікату. Наразі, процес контролю відповідності обсягів партій сертифікатам якості не є автоматизованим. Відповідні сертифікати надаються військовим частинам при прийомці товару", - зазначили в ДОТ.

Читайте також: Суд арештував 4,7 млн євро, вилучені в автомобілі постачальника харчів для Міноборони

Для того, щоб посилити контроль за якістю продукції, Державний оператор тилу, за запитом Міністерства оборони, планує цифровізувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості. А сааме - запровадити системне рішення в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ - DOT-Chain.

Планується, що до видаткової накладної в ІТ-системі постачальник буде зазначати номер сертифікату якості, що дозволить відслідковувати, чи дійсно ця партія відповідає вимогам якості, чи ні.

Як відомо, це не перший раз, коли "Трейд граніт" звинувачують в постачанні неякісної продукції ЗСУ або її недопостачанні.

Читайте: Військові і надалі можуть отримувати неякісне м’ясо через демпінг цін окремими постачальниками Міноборони