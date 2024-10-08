ДОТ був не в курсі, що військові їдять неякісну консерву – скарг до розслідування журналістів не було
Державний оператор тилу не отримував офіційних скарг на якість консерви, про які ідеться в розслідуванні журналістів NGL.media.
Про це йдеться в матеріалі журналістки Цензор.НЕТ та члена антикорради Тетяни Ніколаєнко.
Напередодні львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".
На початку липня з NGL.media зв’язався Дмитро Власенко, офіцер управління одного з батальйонів, що тримають оборону на Покровському напрямку. Він розповів про погану якість продуктів, які отримує не лише його батальйон. І передав кілька банок тушонки.
В ДОТ натомість заявили, що контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва, тобто до безпосереднього постачання у військові частини.
"Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини відбирає контрольні зразки з партії, відправляє їх на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку щодо придатності до споживання, видає сертифікат якості на постачання відповідної партії. Протягом серпня (саме про цей період йдеться в журналістському матеріалі) ДОТ не надходило жодної офіційної скарги від військових частин щодо незадовільної якості консервних виробів", - йдеться у відповіді на запитання члена антикорради Тетяни Ніколаєнко.
"Також, зазначимо, що нами не були зафіксовані поставки без наявності вищезазначеного сертифікату. Наразі, процес контролю відповідності обсягів партій сертифікатам якості не є автоматизованим. Відповідні сертифікати надаються військовим частинам при прийомці товару", - зазначили в ДОТ.
Для того, щоб посилити контроль за якістю продукції, Державний оператор тилу, за запитом Міністерства оборони, планує цифровізувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості. А сааме - запровадити системне рішення в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ - DOT-Chain.
Планується, що до видаткової накладної в ІТ-системі постачальник буде зазначати номер сертифікату якості, що дозволить відслідковувати, чи дійсно ця партія відповідає вимогам якості, чи ні.
Як відомо, це не перший раз, коли "Трейд граніт" звинувачують в постачанні неякісної продукції ЗСУ або її недопостачанні.
ЦардЄрмак уже
Щоб воїнів годували волонтери, щоб озброєння бригадам постачали волонтери…
тобто, класну, суперову, може й виготовлену кимось але з їхнею наклейкою!!!!
до, ***** початку виробництва партії для ЗСУ!, ****!!!!!!
а мав зустріти фуру з тушонкою біля одного з складів ЗСУ, мав дістати коробку десь з середини фури, взяти першу банку яка потрапила на очі і так зробити 10 разів!!
далі ці десять банок перевірити і послати постачальника на нари за економічний злочин та підрив боєготовності.
але при цій ЗЕОПі, нічого подібного не буде, бо саме вони призначили для цього, саме цих людей, і саме вони дозволяють, а можей накавзують як та що робити.
це моя особиста думка, чому воно саме так а не так як треба.
а принцип простий
поки нема скарг, їжте гавно.
От же ж лохи! Не вкурсі, що зе! запхав державу у смартфон!
Питання з імплементацією 100500 стандартів НАТО у ЗСУ закрилось.
Він же не просто відніс їх журналістам тому що не мав іншого рішення.
ТОВ "Ментеріка" заснували у 2021 році. Номер телефону ТОВ "Ментеріка", який вказаний при реєстрації, мають ще близько 2 тисяч компаній. Власником і директором компанії є Володимир Мартиненко.
ТОВ "Ментеріка" продає товар "Трейд граніт" через ще одну фірму посередника.
коли потрібно гроші заробляти
Шо значит офіційних? Кому кріпак може поскаржитися? Лише свому командіру. Який в кращому разі болт заб'є, чи накуй пошле і забуде, а можливо ще й впаяє якусь догану (мінус бабло) чи взагалі пошле на передок (стандартне - "не нравиться щось тут - піди в окопі посиди, там сподобається". Чи "не нравиться щось в мінометному підрозділі? Валі в піхотний!") - рабовласницька совкова система.
Солдат ні на що не може поскаржитися офіційно - опція ніби є, але фактичнро цим він зробить тільки гірше. Тому лише через розголос, лише через фейсбучек або журналістів. І бажано анонімно. Іншої можливості немає. Бо у рабів, якими є в/с, ніяких прав - лише обов'язки. Навіть права коли небудь звільнитися (цілим) у рабів відібрали. Дякуємо!
А, іще оце совкове армійське коли один щось вчудить - наказують весь колектив. Тому ти скаргою не краще іншим зробиш а лише гірше. Бо весь батальйон після скарги на їжу потім місяць якесь гівно буде жрать. А бо взагалі нічого не істи.