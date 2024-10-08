Військові і надалі можуть отримувати неякісне м’ясо через демпінг цін окремими постачальниками Міноборони

Військові і надалі можуть отримувати неякісне м'ясо через демпінг цін окремими постачальниками Міністерства оборони.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Цензор.НЕТ та члена антикорради Тетяни Ніколаєнко.

"У Міноборони черговий скандал з харчуванням армії. Львівське видання NGL.media виявило, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку. На жаль, це не єдиний випадок, і він змушує вкотре говорити про головне джерело цієї історії – відсутність реформи харчування армії, збереження закупівлі за каталогом, а також те, що Міністерство оборони не зробило взагалі нічого для виконання вимог антикорупційної стратегії щодо запровадження реєстру постачальників", - йдеться в матеріалі журналістки.

В результаті "перевірені" постачальники, які зберегли свої позиції на "ринку" продовжують демпінгувати між собою ціни для того, щоб виграти тендери з найнижчою ціною дободачі, а цю найнижчу ціну забезпечують за рахунок найперше низької якості м’яса, вважає членкиня антикорради.

Ситуація дійшла до того, що заводи, які мають власні потужності з виробництва м’яса, просто відмовляються ставити на ньому своє маркування, бо потім його накачують такою кількістю води, що відповідати за це ніхто не хоче.

"Середня ціна курятини в каталозі – 120 грн. Ви на ринку зараз таку курку ніде не знайдете. В результаті наші військові отримують воду в курячій шкурці", - розповідає співрозмовник Цензор.НЕТ.

Виправити ситуацію, як вважає Ніколаєнко, могла б закупівля окремих товарних груп та впровадження реєстру постачальників. Останній передбачений антикорстратегією для МО та Стратегічним оглядом НАТО. Але для його створення Міноборони, зокрема профільний заступник Кліменков та керівник департаменту закупівель Гліб Каневський не зробили нічого.