УКР
6383 відвідувача онлайн
Новини
Військові і надалі можуть отримувати неякісне м’ясо через демпінг цін окремими постачальниками Міноборони

Військові і надалі можуть отримувати неякісне м'ясо через демпінг цін окремими постачальниками Міністерства оборони.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Цензор.НЕТ та члена антикорради Тетяни Ніколаєнко.

"У Міноборони черговий скандал з харчуванням армії. Львівське видання NGL.media виявило, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку. На жаль, це не єдиний випадок, і він змушує вкотре говорити про головне джерело цієї історії – відсутність реформи харчування армії, збереження закупівлі за каталогом, а також те, що Міністерство оборони не зробило взагалі нічого для виконання вимог антикорупційної стратегії щодо запровадження реєстру постачальників", - йдеться в матеріалі журналістки.

В результаті "перевірені" постачальники, які зберегли свої позиції на "ринку" продовжують демпінгувати між собою ціни для того, щоб виграти тендери з найнижчою ціною дободачі, а цю найнижчу ціну забезпечують за рахунок найперше низької якості м’яса, вважає членкиня антикорради.

Ситуація дійшла до того, що заводи, які мають власні потужності з виробництва м’яса, просто відмовляються ставити на ньому своє маркування, бо потім його накачують такою кількістю води, що відповідати за це ніхто не хоче.

"Середня ціна курятини в каталозі – 120 грн. Ви на ринку зараз таку курку ніде не знайдете. В результаті наші військові отримують воду в курячій шкурці", - розповідає співрозмовник Цензор.НЕТ.

Виправити ситуацію, як вважає Ніколаєнко, могла б закупівля окремих товарних груп та впровадження реєстру постачальників. Останній передбачений антикорстратегією для МО та Стратегічним оглядом НАТО. Але для його створення Міноборони, зокрема профільний заступник Кліменков та керівник департаменту закупівель Гліб Каневський не зробили нічого.

+6
А якщо військові просто знімуться з передка та прийдуть до постачальників цієї гнилі? Як вам такий варіант,мародери кончені?
08.10.2024 18:31 Відповісти
+4
Неякісне м'ясо будуть отримувати всі силові структури, чи лише Українська Армія?
08.10.2024 18:29 Відповісти
+3
Та депутатів треба почати ним годувати.
08.10.2024 18:36 Відповісти
явно МО щось хоче натягнути на себе.....
Замало бабла!
08.10.2024 18:30 Відповісти
ЗСУ можуть просто туди ДРГ відправити....
08.10.2024 18:34 Відповісти
терпітимуть і далі
08.10.2024 18:35 Відповісти
не факт....
08.10.2024 18:38 Відповісти
УМЄРОВ - де **********мясо?
08.10.2024 18:31 Відповісти
А постачальники скажуть, що ви будьте вдячні, що ми вас дохлими кацапами не годуємо!
08.10.2024 18:34 Відповісти
якщо кацапи будуть із шкваринкою - тоді нехай... Військові будуть бездомних собак харчувати...
08.10.2024 18:36 Відповісти
Іншалла!
Кисмет!
08.10.2024 18:36 Відповісти
Це все російський шпигун зєля. Вибори
08.10.2024 18:38 Відповісти
БалЮля- патрійотка. Як ця борцуня з зубАжінням проявилась, за 10 років війни?
08.10.2024 18:58 Відповісти
Я в 2014 голосувала за Вану. На щастя для країни була в меншості. Саме тому ці 10 років спостерігала за її "діяльністю". І не можу згадати нічого, щоб вона зробила для України. Можете послатися на якісь факти, які я прогледіла?
08.10.2024 19:55 Відповісти
І що, немає жодних важелів впливу? Чи немає бажання в декого поки не занесеш відкат? Чи вже дійсно чекають поки туди завітають військові зі своїм ''гарячим відкатом''? Тоді багато в кого жирні дупи будуть ''зі шкварочкою"!
08.10.2024 18:45 Відповісти
Якщо поставника м'яса обирати лише за ціною без відповідальністі м'яса його категорії (з перевіркою відповідальності м'яса належної категорії - то виграє поставник м'яса найгіршої категорії.
08.10.2024 18:48 Відповісти
"Середня ціна курятини в каталозі - 120 грн. Ви на ринку зараз таку курку ніде не знайдете".
Киздит как Троцкий. МЕТРО. Розница !!! Упаковка 4 кг. Есть поставщики и дешевле.
Голень цыпленка-бройлера Наша Ряба охлаждённая ~4кг за 1 кг 108.06 ₴
08.10.2024 18:53 Відповісти
Якщо поставником м'яса (як й аби-якого товару) обирати лише за ціною без відповідності товару до його категорії - то виграє поставник товару найгіршої категорії.
08.10.2024 18:56 Відповісти
Хаос. Війна. І гривня по 4.50.
08.10.2024 19:00 Відповісти
А чого ж зебіл годується хорошим м'ясом
Ви ж не думаєте що він за свої жере. Ні, з бюджету йому все закуповують, повністю на утриманні дурних виборців і людей які мусять оце чмо терпіти
08.10.2024 19:13 Відповісти
 
 