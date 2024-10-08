РУС
Военные и дальше могут получать некачественное мясо из-за демпинга цен отдельными поставщиками Минобороны

закупівлі у Міноборони

Военные и в дальнейшем могут получать некачественное мясо из-за демпинга цен отдельными поставщиками Министерства обороны.

Об этом говорится в материале журналистки Цензор.НЕТ и члена антикоррады Татьяны Николаенко.

"В Минобороны очередной скандал с питанием армии. Львовское издание NGL.media обнаружило, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку. К сожалению, это не единственный случай, и он заставляет в очередной раз говорить о главном источнике этой истории - отсутствие реформы питания армии, сохранение закупки по каталогу, а также то, что Министерство обороны не сделало вообще ничего для выполнения требований антикоррупционной стратегии по внедрению реестра поставщиков", - говорится в материале журналистки.

В результате "проверенные" поставщики, которые сохранили свои позиции на "рынке" продолжают демпинговать между собой цены для того, чтобы выиграть тендеры с самой низкой ценой питания за сутки, а эту самую низкую цену обеспечивают за счет прежде всего низкого качества мяса, считает член антикоррады.

Ситуация дошла до того, что заводы, которые имеют собственные мощности по производству мяса, просто отказываются ставить на нем свою маркировку, потому что потом его накачивают таким количеством воды, что отвечать за это никто не хочет.

"Средняя цена курятины в каталоге - 120 грн. Вы на рынке сейчас такую курицу нигде не найдете. В результате наши военные получают воду в куриной шкурке", - рассказывает собеседник Цензор.НЕТ.

Исправить ситуацию, как считает Николаенко, могла бы закупка отдельных товарных групп и внедрение реестра поставщиков. Последний предусмотрен антикорстратегией для МО и Стратегическим обзором НАТО. Но для его создания Минобороны, в частности профильный заместитель Клименков и руководитель департамента закупок Глеб Каневский не сделали ничего.

+6
А якщо військові просто знімуться з передка та прийдуть до постачальників цієї гнилі? Як вам такий варіант,мародери кончені?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:31 Ответить
+4
Неякісне м'ясо будуть отримувати всі силові структури, чи лише Українська Армія?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:29 Ответить
+3
Та депутатів треба почати ним годувати.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:36 Ответить
Неякісне м'ясо будуть отримувати всі силові структури, чи лише Українська Армія?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:29 Ответить
Та депутатів треба почати ним годувати.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:36 Ответить
явно МО щось хоче натягнути на себе.....
Замало бабла!
Замало бабла!
показать весь комментарий
08.10.2024 18:30 Ответить
А якщо військові просто знімуться з передка та прийдуть до постачальників цієї гнилі? Як вам такий варіант,мародери кончені?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:31 Ответить
ЗСУ можуть просто туди ДРГ відправити....
показать весь комментарий
08.10.2024 18:34 Ответить
терпітимуть і далі
показать весь комментарий
08.10.2024 18:35 Ответить
не факт....
показать весь комментарий
08.10.2024 18:38 Ответить
УМЄРОВ - де **********мясо?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:31 Ответить
А постачальники скажуть, що ви будьте вдячні, що ми вас дохлими кацапами не годуємо!
показать весь комментарий
08.10.2024 18:34 Ответить
якщо кацапи будуть із шкваринкою - тоді нехай... Військові будуть бездомних собак харчувати...
показать весь комментарий
08.10.2024 18:36 Ответить
Іншалла!
Кисмет!
показать весь комментарий
08.10.2024 18:36 Ответить
Це все російський шпигун зєля. Вибори
показать весь комментарий
08.10.2024 18:38 Ответить
БалЮля- патрійотка. Як ця борцуня з зубАжінням проявилась, за 10 років війни?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:58 Ответить
Я в 2014 голосувала за Вану. На щастя для країни була в меншості. Саме тому ці 10 років спостерігала за її "діяльністю". І не можу згадати нічого, щоб вона зробила для України. Можете послатися на якісь факти, які я прогледіла?
показать весь комментарий
08.10.2024 19:55 Ответить
І що, немає жодних важелів впливу? Чи немає бажання в декого поки не занесеш відкат? Чи вже дійсно чекають поки туди завітають військові зі своїм ''гарячим відкатом''? Тоді багато в кого жирні дупи будуть ''зі шкварочкою"!
показать весь комментарий
08.10.2024 18:45 Ответить
Якщо поставника м'яса обирати лише за ціною без відповідальністі м'яса його категорії (з перевіркою відповідальності м'яса належної категорії - то виграє поставник м'яса найгіршої категорії.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:48 Ответить
"Середня ціна курятини в каталозі - 120 грн. Ви на ринку зараз таку курку ніде не знайдете".
Киздит как Троцкий. МЕТРО. Розница !!! Упаковка 4 кг. Есть поставщики и дешевле.
Голень цыпленка-бройлера Наша Ряба охлаждённая ~4кг за 1 кг 108.06 ₴
показать весь комментарий
08.10.2024 18:53 Ответить
Якщо поставником м'яса (як й аби-якого товару) обирати лише за ціною без відповідності товару до його категорії - то виграє поставник товару найгіршої категорії.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:56 Ответить
Хаос. Війна. І гривня по 4.50.
показать весь комментарий
08.10.2024 19:00 Ответить
А чого ж зебіл годується хорошим м'ясом
Ви ж не думаєте що він за свої жере. Ні, з бюджету йому все закуповують, повністю на утриманні дурних виборців і людей які мусять оце чмо терпіти
показать весь комментарий
08.10.2024 19:13 Ответить
 
 