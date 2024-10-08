Военные и дальше могут получать некачественное мясо из-за демпинга цен отдельными поставщиками Минобороны

Военные и в дальнейшем могут получать некачественное мясо из-за демпинга цен отдельными поставщиками Министерства обороны.

Об этом говорится в материале журналистки Цензор.НЕТ и члена антикоррады Татьяны Николаенко.

"В Минобороны очередной скандал с питанием армии. Львовское издание NGL.media обнаружило, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку. К сожалению, это не единственный случай, и он заставляет в очередной раз говорить о главном источнике этой истории - отсутствие реформы питания армии, сохранение закупки по каталогу, а также то, что Министерство обороны не сделало вообще ничего для выполнения требований антикоррупционной стратегии по внедрению реестра поставщиков", - говорится в материале журналистки.

В результате "проверенные" поставщики, которые сохранили свои позиции на "рынке" продолжают демпинговать между собой цены для того, чтобы выиграть тендеры с самой низкой ценой питания за сутки, а эту самую низкую цену обеспечивают за счет прежде всего низкого качества мяса, считает член антикоррады.

Ситуация дошла до того, что заводы, которые имеют собственные мощности по производству мяса, просто отказываются ставить на нем свою маркировку, потому что потом его накачивают таким количеством воды, что отвечать за это никто не хочет.

"Средняя цена курятины в каталоге - 120 грн. Вы на рынке сейчас такую курицу нигде не найдете. В результате наши военные получают воду в куриной шкурке", - рассказывает собеседник Цензор.НЕТ.

Исправить ситуацию, как считает Николаенко, могла бы закупка отдельных товарных групп и внедрение реестра поставщиков. Последний предусмотрен антикорстратегией для МО и Стратегическим обзором НАТО. Но для его создания Минобороны, в частности профильный заместитель Клименков и руководитель департамента закупок Глеб Каневский не сделали ничего.