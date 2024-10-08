ДОТ был не в курсе, что военные едят некачественную консерву – жалоб до расследования журналистов не было
Государственный оператор тыла не получал официальных жалоб на качество консервов, о которых говорится в расследовании журналистов NGL.media.
Об этом говорится в материале журналистки Цензор.НЕТ и члена антикоррады Татьяны Николаенко.
Накануне львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".
В начале июля с NGL.media связался Дмитрий Власенко, офицер управления одного из батальонов, которые держат оборону на Покровском направлении. Он рассказал о плохом качестве продуктов, которые получает не только его батальон. И передал несколько банок тушенки.
В ДОТ взамен заявили, что контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства, то есть до непосредственной поставки в воинские части.
"Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины отбирает контрольные образцы из партии, отправляет их на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат качества на поставку соответствующей партии. В течение августа (именно об этом периоде говорится в журналистском материале) ДОТ не поступало ни одной официальной жалобы от воинских частей относительно неудовлетворительного качества консервных изделий", - говорится в ответе на вопрос члена антикоррады Татьяны Николаенко.
"Также, отметим, что нами не были зафиксированы поставки без наличия вышеупомянутого сертификата. Сейчас процесс контроля соответствия объемов партий сертификатам качества не является автоматизированным. Соответствующие сертификаты предоставляются воинским частям при приемке товара", - отметили в ДОТ.
Для того, чтобы усилить контроль за качеством продукции, Государственный оператор тыла, по запросу Министерства обороны, планирует цифровизировать процесс подтверждения наличия сертификатов качества. А именно - ввести системное решение в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ - DOT-Chain.
Планируется, что к расходной накладной в ИТ-системе поставщик будет указывать номер сертификата качества, что позволит отслеживать, действительно ли эта партия соответствует требованиям качества или нет.
Как известно, это не первый раз, когда "Трейд гранит" обвиняют в поставке некачественной продукции ВСУ или ее недопоставке.
ЦардЄрмак уже
Щоб воїнів годували волонтери, щоб озброєння бригадам постачали волонтери…
тобто, класну, суперову, може й виготовлену кимось але з їхнею наклейкою!!!!
до, ***** початку виробництва партії для ЗСУ!, ****!!!!!!
а мав зустріти фуру з тушонкою біля одного з складів ЗСУ, мав дістати коробку десь з середини фури, взяти першу банку яка потрапила на очі і так зробити 10 разів!!
далі ці десять банок перевірити і послати постачальника на нари за економічний злочин та підрив боєготовності.
але при цій ЗЕОПі, нічого подібного не буде, бо саме вони призначили для цього, саме цих людей, і саме вони дозволяють, а можей накавзують як та що робити.
це моя особиста думка, чому воно саме так а не так як треба.
а принцип простий
поки нема скарг, їжте гавно.
От же ж лохи! Не вкурсі, що зе! запхав державу у смартфон!
Питання з імплементацією 100500 стандартів НАТО у ЗСУ закрилось.
Він же не просто відніс їх журналістам тому що не мав іншого рішення.
ТОВ "Ментеріка" заснували у 2021 році. Номер телефону ТОВ "Ментеріка", який вказаний при реєстрації, мають ще близько 2 тисяч компаній. Власником і директором компанії є Володимир Мартиненко.
ТОВ "Ментеріка" продає товар "Трейд граніт" через ще одну фірму посередника.
коли потрібно гроші заробляти
Шо значит офіційних? Кому кріпак може поскаржитися? Лише свому командіру. Який в кращому разі болт заб'є, чи накуй пошле і забуде, а можливо ще й впаяє якусь догану (мінус бабло) чи взагалі пошле на передок (стандартне - "не нравиться щось тут - піди в окопі посиди, там сподобається". Чи "не нравиться щось в мінометному підрозділі? Валі в піхотний!") - рабовласницька совкова система.
Солдат ні на що не може поскаржитися офіційно - опція ніби є, але фактичнро цим він зробить тільки гірше. Тому лише через розголос, лише через фейсбучек або журналістів. І бажано анонімно. Іншої можливості немає. Бо у рабів, якими є в/с, ніяких прав - лише обов'язки. Навіть права коли небудь звільнитися (цілим) у рабів відібрали. Дякуємо!
А, іще оце совкове армійське коли один щось вчудить - наказують весь колектив. Тому ти скаргою не краще іншим зробиш а лише гірше. Бо весь батальйон після скарги на їжу потім місяць якесь гівно буде жрать. А бо взагалі нічого не істи.