7 100 38

ДОТ был не в курсе, что военные едят некачественную консерву – жалоб до расследования журналистов не было

неякісні консерви для ЗСУ

Государственный оператор тыла не получал официальных жалоб на качество консервов, о которых говорится в расследовании журналистов NGL.media.

Об этом говорится в материале журналистки Цензор.НЕТ и члена антикоррады Татьяны Николаенко.

Накануне львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".

В начале июля с NGL.media связался Дмитрий Власенко, офицер управления одного из батальонов, которые держат оборону на Покровском направлении. Он рассказал о плохом качестве продуктов, которые получает не только его батальон. И передал несколько банок тушенки.

В ДОТ взамен заявили, что контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства, то есть до непосредственной поставки в воинские части.

"Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины отбирает контрольные образцы из партии, отправляет их на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат качества на поставку соответствующей партии. В течение августа (именно об этом периоде говорится в журналистском материале) ДОТ не поступало ни одной официальной жалобы от воинских частей относительно неудовлетворительного качества консервных изделий", - говорится в ответе на вопрос члена антикоррады Татьяны Николаенко.

"Также, отметим, что нами не были зафиксированы поставки без наличия вышеупомянутого сертификата. Сейчас процесс контроля соответствия объемов партий сертификатам качества не является автоматизированным. Соответствующие сертификаты предоставляются воинским частям при приемке товара", - отметили в ДОТ.

Читайте также: Суд арестовал 4,7 млн евро, изъятые в автомобиле поставщика продуктов для Минобороны

Для того, чтобы усилить контроль за качеством продукции, Государственный оператор тыла, по запросу Министерства обороны, планирует цифровизировать процесс подтверждения наличия сертификатов качества. А именно - ввести системное решение в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ - DOT-Chain.

Планируется, что к расходной накладной в ИТ-системе поставщик будет указывать номер сертификата качества, что позволит отслеживать, действительно ли эта партия соответствует требованиям качества или нет.

Как известно, это не первый раз, когда "Трейд гранит" обвиняют в поставке некачественной продукции ВСУ или ее недопоставке.

Читайте: Военные и в дальнейшем могут получать некачественное мясо из-за демпинга цен отдельными поставщиками Минобороны

Минобороны (9551) закупки (810) Николаенко Татьяна (393) Государственный оператор тыла (69)
ДОТ - це не ДЗОТ, не на передовій...... В глибокому ТИЛУ!
Звісно не в курсі. Отримує свою долю та й все. ...Тільки розстріли. Інакше ця пошесть не зупиниться.
А ДОТ знає в яку ціну яйці для ЗСУ? Чи теж потрібний сигнал?
Зелену банду на нари!
Зазвичай потрібно й самим скуштувати їжу яку вживають бійці на фронті, чи не царське це діло?
спочатку Зе, потім Цар дЄрмак уже
А можно огласить список всего, о чем не в курсе инспекторы ДОТ? Чтобы два раза не начинать.
не на часі....
Таке улюблене слівце "цифровізація" зовсім не врятує від корупції, з нею треба боротися реально, а не віртуально.
Таке враження.що при владі в УКРАЇНІ одні запроданці , корупціонери і бандити ! Це ДНО !
Не всі, а відсотків 80 це точно.
ДОТ дивується: чи не все одно, що жерти тим воякам - їх же все одно невдовзі усіх повбивають!
Звичайно не знали. Вони ж не їдять з ними...
Поки "владою" є узорпувачі влади, поки "владою" є мародери, які робили все - щоб "Київ за три дні": така влада буде й надалі робити все, що може - для капітуляції України.
Щоб воїнів годували волонтери, щоб озброєння бригадам постачали волонтери…
Відкрию вам секрет,в договорах на постачання передбачено що після отримання можуть в любий момент перевірити протягом усього періоду зберігання,але цього не роблять
поставіти під стінку - наразі ВІЙНА!
Відморозились. Сволота, за ті зарплати, що вам платять, ви кожну банку обнюхувати повинні.
і особисто на передову (на 0) відвозити
вони не тільки в курсі, але й в долі
Кредо: ДОТи в долі
Треба терміново випустити оновлення застосунку "ЇЖА+"
От же ж лохи! Не вкурсі, що зе! запхав державу у смартфон!
В ДОТі глухо як у танку - нічого не чув і не знав а самому підняти дупу і перевірити
ДОТ МОУ наочно продемонстрував знання стандартів ISO та HASP, затверджені копії сертифікатів аудиту яких у кожного йолопа з цієї шараги просто над робочим кріслом у рамочці висять.
Питання з імплементацією 100500 стандартів НАТО у ЗСУ закрилось.
Щось думаю що скарг не подавали, тому що система така сама як і була 20 років назад, подаш рапорт потім пузатий вздрючить твого командира а він тебе і рапорт десь той загубиться і все що можна зробити от журналістам десь пожалітись, якщо у якогось офіцера є яйця піти проти системи.

Він же не просто відніс їх журналістам тому що не мав іншого рішення.
А воно інакше і не може бути при такому ланцюгу постачання:

ТОВ "Ментеріка" заснували у 2021 році. Номер телефону ТОВ "Ментеріка", який вказаний при реєстрації, мають ще близько 2 тисяч компаній. Власником і директором компанії є Володимир Мартиненко.

ТОВ "Ментеріка" продає товар "Трейд граніт" через ще одну фірму посередника.
нащо воно ДОТу..
коли потрібно гроші заробляти
Державний оператор тилу не отримував офіційних скарг на якість консерви, про які ідеться в розслідуванні журналістів NGL.media.

 Шо значит офіційних? Кому кріпак може поскаржитися? Лише свому командіру. Який в кращому разі болт заб'є, чи накуй пошле і забуде, а можливо ще й впаяє якусь догану (мінус бабло) чи взагалі пошле на передок (стандартне - "не нравиться щось тут - піди в окопі посиди, там сподобається". Чи "не нравиться щось в мінометному підрозділі? Валі в піхотний!") - рабовласницька совкова система.
Солдат ні на що не може поскаржитися офіційно - опція ніби є, але фактичнро цим він зробить тільки гірше. Тому лише через розголос, лише через фейсбучек або журналістів. І бажано анонімно. Іншої можливості немає. Бо у рабів, якими є в/с, ніяких прав - лише обов'язки. Навіть права коли небудь звільнитися (цілим) у рабів відібрали. Дякуємо!
А, іще оце совкове армійське коли один щось вчудить - наказують весь колектив. Тому ти скаргою не краще іншим зробиш а лише гірше. Бо весь батальйон після скарги на їжу потім місяць якесь гівно буде жрать. А бо взагалі нічого не істи.
Тупа відмазка. ДОТ мав збудувати систему зворотнього зв'язу і постійного контролю. Якщо цього не зроблено, то вони всі в долі, всі вони разом грабують захисників України.
ДОТ перерахував кошти за харчі , а перевірити якість їх вони рахують що це не їх обовязок і відповідальність , а за що тоді в них відповідальнісь?, а коли вони купують в магазині не якісний товар за свої особисті гроші ,теж не перевіряють якість, а його їдять? та ні вони б вже-б поздихали на радість народу, а солдатам значить можна вже не кажучи що у посередників по закупці харчів виявляють готівку по 4,7 мільона евро в багажниках авто, можемо собі уявити скільки умовної готівки є у підрядників доріг. А тим часом коли сита і корумпована влада сидить в в кріслах, сили оборони під кабами стікая кровью з останніх сил держать фронт.
Ті хто скаржаться, мають гарні шанси опинитися на передку.
Войны не жалуются,они сражаются,вопрос:когда власть имущие перестанут обворовывать Героев?
Пропоную, меню деутатської столовки, зробити аналогічним меню військових
В вересні в Миколаївській області потрапила в ДТП фура з замороженими собачими тушками... Що це було?!! Про наслідки розслідування щось не чутно...
Зсилку на цю новину дайте
https://www.unian.ua/incidents/u-mikolayevi-u-dtp-potrapila-fura-iz-zamorozhenimi-sobachimi-tushami-foto-12741801.html#:~:text=%D0%A3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%96%20%D1%83%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%88%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85,%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF.
ВИМАГАЄМО РОЗТРІЛІВ! ВНУТРІШНІЙ ВОРОГО ГІРШЕ ЗОВНІШНЬОГО. АБО МИ ЇХ, АБО ВОНИ НАС. ЦЕ ВІЙНА НА ВИЖИВАННЯ УКРАЇНИ
