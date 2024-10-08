ДОТ был не в курсе, что военные едят некачественную консерву – жалоб до расследования журналистов не было

Государственный оператор тыла не получал официальных жалоб на качество консервов, о которых говорится в расследовании журналистов NGL.media.

Об этом говорится в материале журналистки Цензор.НЕТ и члена антикоррады Татьяны Николаенко.

Накануне львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".

В начале июля с NGL.media связался Дмитрий Власенко, офицер управления одного из батальонов, которые держат оборону на Покровском направлении. Он рассказал о плохом качестве продуктов, которые получает не только его батальон. И передал несколько банок тушенки.

В ДОТ взамен заявили, что контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства, то есть до непосредственной поставки в воинские части.

"Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины отбирает контрольные образцы из партии, отправляет их на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат качества на поставку соответствующей партии. В течение августа (именно об этом периоде говорится в журналистском материале) ДОТ не поступало ни одной официальной жалобы от воинских частей относительно неудовлетворительного качества консервных изделий", - говорится в ответе на вопрос члена антикоррады Татьяны Николаенко.

"Также, отметим, что нами не были зафиксированы поставки без наличия вышеупомянутого сертификата. Сейчас процесс контроля соответствия объемов партий сертификатам качества не является автоматизированным. Соответствующие сертификаты предоставляются воинским частям при приемке товара", - отметили в ДОТ.

Для того, чтобы усилить контроль за качеством продукции, Государственный оператор тыла, по запросу Министерства обороны, планирует цифровизировать процесс подтверждения наличия сертификатов качества. А именно - ввести системное решение в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ - DOT-Chain.

Планируется, что к расходной накладной в ИТ-системе поставщик будет указывать номер сертификата качества, что позволит отслеживать, действительно ли эта партия соответствует требованиям качества или нет.

Как известно, это не первый раз, когда "Трейд гранит" обвиняют в поставке некачественной продукции ВСУ или ее недопоставке.

