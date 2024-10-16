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Минобороны проверяет информацию о поставках несъедобных консервов для ВСУ, - ГОТ

Міноборони проводить перевірку даних про постачання військовим неякісної тушонки

Министерство обороны Украины проводит специальную проверку по данным в журналистском расследовании о вероятных поставках некачественных консервных изделий для ВСУ, в частности свинины.

Об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям ГОТ Татьяна Харченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего, это - досадная ситуация, с которой мы должны что-то делать. Относительно этих материалов, которые были обнародованы журналистами, насколько мне известно, то сейчас проводится спецпроверка Министерством обороны и подчиненными подразделениями по подтверждению фактов, которые были в журналистском расследовании", - заявила она.

По ее словам, представители ГОТ также осуществили ряд визитов на места и пообщались с поставщиками и субконтракторами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны обратилось в СБУ для проверки поставщика некачественных продуктов питания для ВСУ

"Мы можем уже утверждать о том, что была определенная фальсификация документов со стороны поставщика. И сейчас мы ждем (в ближайшие дни) заключение комиссии от Минобороны, которое будет для нас базой, с которой мы уже можем работать и накладывать санкции или принимать любые управленческие решения в рамках наших контрактов с поставщиком", - добавила Харченко.

Что предшествовало?

Напомним, что львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".

По данным журналистов, вероятно, компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны. Или же в в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.

Министерство обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой проверить возможную фальсификацию документов поставщиком продуктов для ВСУ.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: Госоператор тыла поставит улучшенные спальники для ВСУ, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9413) поставки (223) еда (355) Государственный оператор тыла (60)


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Топ комментарии
+14
Заставити сжерти всю партію тих, хто висновок надавав.
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16.10.2024 10:42
+10
Умерова нагодувати. Може просереця ця кабаняка і схудне
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16.10.2024 10:48
+8
субконтракторами - оце слово все пояснює, якщо ланцюжок постачальника довгий - контрактор, субконтрактор й далі зі всіма зупинками.., чекай, що на виході замість тушонки в банці буде бульйон за ціною високоякісного м'яса..., тому що кожен в цьому довгому ланцюжку хоче отримати свій дохід або маржу... треба не з постачальниками домовлятись, а з виробниками, а постачати самим...
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16.10.2024 10:57
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Правила форума Совет форумчан
Заставити сжерти всю партію тих, хто висновок надавав.
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16.10.2024 10:42 Ответить
Умерова нагодувати. Може просереця ця кабаняка і схудне
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16.10.2024 10:48 Ответить
заставити зжерти насамперед тих хто виготовляв та постачав все оте лайно у військо яке веде війну...
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16.10.2024 11:17 Ответить
Спочатку вождя і завгоспа нагодувати.
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16.10.2024 11:31 Ответить
Поки Ви там знайдете крайніх, армія чим зараз харчується?
Слимаки безсовісні.
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16.10.2024 10:44 Ответить
Ой, а кто ето сдєлал?
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16.10.2024 10:50 Ответить
На голові вже пора бити а то поки розберуться - поки дотягнуть до суду де адвокати успішно розвалять -- то вони вже будуть корчити рожиці з Австріі
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16.10.2024 10:50 Ответить
Що там перевіряти? Кругом бардак та корупція.
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16.10.2024 10:51 Ответить
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16.10.2024 10:55 Ответить
Постачання неякісних харчів в армію під час війни - це диверсія. Якщо МО трактує диверсію як "прикру ситуацію", то вони і є диверсанти. Прикра ситуація - це якби Умєров перед зустріччю з американськими висикопосадовцями випадково обісрав свій балахон і не помітив
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16.10.2024 10:57 Ответить
Ця компанія НЕ ВИРОБНИК і цим все сказано.
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16.10.2024 10:58 Ответить
Долбані УРОДИ !!!! Ця компанія не є виробником. Це перше. ХТО заключає контракти через посередника ???? Як була корупція так і осталась. Продадуть Україну з потрохами. Сволота.
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16.10.2024 10:57 Ответить
Не Україну з потрохами, а потроха Україні
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16.10.2024 11:06 Ответить
субконтракторами - оце слово все пояснює, якщо ланцюжок постачальника довгий - контрактор, субконтрактор й далі зі всіма зупинками.., чекай, що на виході замість тушонки в банці буде бульйон за ціною високоякісного м'яса..., тому що кожен в цьому довгому ланцюжку хоче отримати свій дохід або маржу... треба не з постачальниками домовлятись, а з виробниками, а постачати самим...
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16.10.2024 10:57 Ответить
Уроди одним словом. Ми хочемо перемоги ?
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16.10.2024 11:05 Ответить
Саме так,лише прямі договора з виробниками і не яких субів,та інших тампаксів !!))
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16.10.2024 11:24 Ответить
А красти ЯК ?
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16.10.2024 11:54 Ответить
у нас в місті в торговельних точках зявилась у продажі тушонка по 60 грн за банку дуже поганої якості її солдати міняли за горілку коли виявилось що тушонка не їсна був великий скандал
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16.10.2024 11:02 Ответить
Зобовязати утилізувати непридатні консерви шляхом поїдання усіх, хто отримав скаргу і не прийняв заходів а також тих, хто їх назначив на посади, а 15% залишити керівній ланці МО Укорїни на чолі з Умеровим для довічного публічного поїдання кожної неділі перед обідом.
Смачного гнилого мяса вам виродки на ваш бутерброд з ікрою!
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16.10.2024 11:05 Ответить
Ось чому Стефанчук з ближниками виглядають так потужно!
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16.10.2024 11:07 Ответить
Те ж саме , що яйця по 17 за 1 літр .
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16.10.2024 11:22 Ответить
Гарантовано, що жоден не понесе відповідальності. Заплатить нагору "малую долю" і буде красти і труїти військовиків далі. З 2010го жоден чиновник не сів за корупцію. Репресували тільки тих, хто з корупцією боровсь.
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16.10.2024 11:35 Ответить
Стикався з такими консервами, потім звіряв з графіком відключень.
У ці дні мали місце відключення електроенергії і виробник не розпочинав стерилізацію з самого початку, а пакував напівстрерилізовані консерви.
Очевидно, що через пару тижнів в них розпочиналися різні процеси
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16.10.2024 11:48 Ответить
А причому тут виробник якщо консерви закуповуються у посередника? Старі схеми продовжують жити.
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16.10.2024 11:56 Ответить
А посередине хіба знає про відхилення від технології?
Ото, аби перднути в калюжу!
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16.10.2024 12:55 Ответить
.... треба обов'язково нагодувати всіх аферистів, причетних до цієї афери ,від виробника до міністра Оборони, щоб добре всі ,,прокашлялися ".
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16.10.2024 19:36 Ответить
 
 