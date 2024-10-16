Минобороны проверяет информацию о поставках несъедобных консервов для ВСУ, - ГОТ

Министерство обороны Украины проводит специальную проверку по данным в журналистском расследовании о вероятных поставках некачественных консервных изделий для ВСУ, в частности свинины.

Об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям ГОТ Татьяна Харченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего, это - досадная ситуация, с которой мы должны что-то делать. Относительно этих материалов, которые были обнародованы журналистами, насколько мне известно, то сейчас проводится спецпроверка Министерством обороны и подчиненными подразделениями по подтверждению фактов, которые были в журналистском расследовании", - заявила она.

По ее словам, представители ГОТ также осуществили ряд визитов на места и пообщались с поставщиками и субконтракторами.

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"Мы можем уже утверждать о том, что была определенная фальсификация документов со стороны поставщика. И сейчас мы ждем (в ближайшие дни) заключение комиссии от Минобороны, которое будет для нас базой, с которой мы уже можем работать и накладывать санкции или принимать любые управленческие решения в рамках наших контрактов с поставщиком", - добавила Харченко.

Что предшествовало?

Напомним, что львовское издание NGL.media опубликовало расследование, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку компании "Трейд гранит".

По данным журналистов, вероятно, компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны. Или же в в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.

Министерство обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой проверить возможную фальсификацию документов поставщиком продуктов для ВСУ.

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