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Новини
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Міноборони перевіряє інформацію про постачання неїстівних консервів для ЗСУ, - ДОТ

Міноборони проводить перевірку даних про постачання військовим неякісної тушонки

Міністерство оборони України проводить спеціальну перевірку щодо даних у журналістському розслідуванні про ймовірне постачання неякісних консервних виробів для ЗСУ, зокрема свинини.

Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДОТ Тетяна Харченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перш за все, це - прикра ситуація, з якою ми маємо щось робити. Щодо цих матеріалів, які були оприлюднені журналістами, наскільки мені відомо, то зараз проводиться спецперевірка Міністерством оборони і підпорядкованими підрозділами щодо підтвердження фактів, які були у журналістському розслідуванні", - заявила вона.

За її словами, представники ДОТ також здійснили низку візитів на місця та поспілкувалися з постачальниками й субконтракторами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони звернулося до СБУ для перевірки постачальника неякісних продуктів харчування для ЗСУ

"Ми можемо вже стверджувати про те, що була певна фальсифікація документів з боку постачальника. І наразі ми чекаємо (найближчими днями) висновок комісії від Міноборони, який буде для нас базою, з якою ми вже можемо працювати та накладати санкції або приймати будь-які управлінські рішення у межах наших контрактів із постачальником", - додала Харченко.

Що передувало?

Нагадаємо, що львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".

За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.

Міністерство оборони України звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити можливу фальсифікацію документів постачальником продуктів для ЗСУ.

Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держоператор тилу поставить покращені спальники для ЗСУ, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7461) поставки (272) їжа (432) ДОТ (153)


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Топ коментарі
+14
Заставити сжерти всю партію тих, хто висновок надавав.
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16.10.2024 10:42
+10
Умерова нагодувати. Може просереця ця кабаняка і схудне
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16.10.2024 10:48
+8
субконтракторами - оце слово все пояснює, якщо ланцюжок постачальника довгий - контрактор, субконтрактор й далі зі всіма зупинками.., чекай, що на виході замість тушонки в банці буде бульйон за ціною високоякісного м'яса..., тому що кожен в цьому довгому ланцюжку хоче отримати свій дохід або маржу... треба не з постачальниками домовлятись, а з виробниками, а постачати самим...
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16.10.2024 10:57
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Заставити сжерти всю партію тих, хто висновок надавав.
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16.10.2024 10:42 Відповісти
Умерова нагодувати. Може просереця ця кабаняка і схудне
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16.10.2024 10:48 Відповісти
заставити зжерти насамперед тих хто виготовляв та постачав все оте лайно у військо яке веде війну...
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16.10.2024 11:17 Відповісти
Спочатку вождя і завгоспа нагодувати.
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16.10.2024 11:31 Відповісти
Поки Ви там знайдете крайніх, армія чим зараз харчується?
Слимаки безсовісні.
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16.10.2024 10:44 Відповісти
Ой, а кто ето сдєлал?
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16.10.2024 10:50 Відповісти
На голові вже пора бити а то поки розберуться - поки дотягнуть до суду де адвокати успішно розвалять -- то вони вже будуть корчити рожиці з Австріі
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16.10.2024 10:50 Відповісти
Що там перевіряти? Кругом бардак та корупція.
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16.10.2024 10:51 Відповісти
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16.10.2024 10:55 Відповісти
Постачання неякісних харчів в армію під час війни - це диверсія. Якщо МО трактує диверсію як "прикру ситуацію", то вони і є диверсанти. Прикра ситуація - це якби Умєров перед зустріччю з американськими висикопосадовцями випадково обісрав свій балахон і не помітив
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16.10.2024 10:57 Відповісти
Ця компанія НЕ ВИРОБНИК і цим все сказано.
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16.10.2024 10:58 Відповісти
Долбані УРОДИ !!!! Ця компанія не є виробником. Це перше. ХТО заключає контракти через посередника ???? Як була корупція так і осталась. Продадуть Україну з потрохами. Сволота.
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16.10.2024 10:57 Відповісти
Не Україну з потрохами, а потроха Україні
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16.10.2024 11:06 Відповісти
субконтракторами - оце слово все пояснює, якщо ланцюжок постачальника довгий - контрактор, субконтрактор й далі зі всіма зупинками.., чекай, що на виході замість тушонки в банці буде бульйон за ціною високоякісного м'яса..., тому що кожен в цьому довгому ланцюжку хоче отримати свій дохід або маржу... треба не з постачальниками домовлятись, а з виробниками, а постачати самим...
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16.10.2024 10:57 Відповісти
Уроди одним словом. Ми хочемо перемоги ?
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16.10.2024 11:05 Відповісти
Саме так,лише прямі договора з виробниками і не яких субів,та інших тампаксів !!))
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16.10.2024 11:24 Відповісти
А красти ЯК ?
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16.10.2024 11:54 Відповісти
у нас в місті в торговельних точках зявилась у продажі тушонка по 60 грн за банку дуже поганої якості її солдати міняли за горілку коли виявилось що тушонка не їсна був великий скандал
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16.10.2024 11:02 Відповісти
Зобовязати утилізувати непридатні консерви шляхом поїдання усіх, хто отримав скаргу і не прийняв заходів а також тих, хто їх назначив на посади, а 15% залишити керівній ланці МО Укорїни на чолі з Умеровим для довічного публічного поїдання кожної неділі перед обідом.
Смачного гнилого мяса вам виродки на ваш бутерброд з ікрою!
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16.10.2024 11:05 Відповісти
Ось чому Стефанчук з ближниками виглядають так потужно!
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16.10.2024 11:07 Відповісти
Те ж саме , що яйця по 17 за 1 літр .
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16.10.2024 11:22 Відповісти
Гарантовано, що жоден не понесе відповідальності. Заплатить нагору "малую долю" і буде красти і труїти військовиків далі. З 2010го жоден чиновник не сів за корупцію. Репресували тільки тих, хто з корупцією боровсь.
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16.10.2024 11:35 Відповісти
Стикався з такими консервами, потім звіряв з графіком відключень.
У ці дні мали місце відключення електроенергії і виробник не розпочинав стерилізацію з самого початку, а пакував напівстрерилізовані консерви.
Очевидно, що через пару тижнів в них розпочиналися різні процеси
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16.10.2024 11:48 Відповісти
А причому тут виробник якщо консерви закуповуються у посередника? Старі схеми продовжують жити.
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16.10.2024 11:56 Відповісти
А посередине хіба знає про відхилення від технології?
Ото, аби перднути в калюжу!
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16.10.2024 12:55 Відповісти
.... треба обов'язково нагодувати всіх аферистів, причетних до цієї афери ,від виробника до міністра Оборони, щоб добре всі ,,прокашлялися ".
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16.10.2024 19:36 Відповісти
 
 