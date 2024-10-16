Міноборони перевіряє інформацію про постачання неїстівних консервів для ЗСУ, - ДОТ

Міністерство оборони України проводить спеціальну перевірку щодо даних у журналістському розслідуванні про ймовірне постачання неякісних консервних виробів для ЗСУ, зокрема свинини.

Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДОТ Тетяна Харченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перш за все, це - прикра ситуація, з якою ми маємо щось робити. Щодо цих матеріалів, які були оприлюднені журналістами, наскільки мені відомо, то зараз проводиться спецперевірка Міністерством оборони і підпорядкованими підрозділами щодо підтвердження фактів, які були у журналістському розслідуванні", - заявила вона.

За її словами, представники ДОТ також здійснили низку візитів на місця та поспілкувалися з постачальниками й субконтракторами.

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"Ми можемо вже стверджувати про те, що була певна фальсифікація документів з боку постачальника. І наразі ми чекаємо (найближчими днями) висновок комісії від Міноборони, який буде для нас базою, з якою ми вже можемо працювати та накладати санкції або приймати будь-які управлінські рішення у межах наших контрактів із постачальником", - додала Харченко.

Що передувало?

Нагадаємо, що львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".

За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.

Міністерство оборони України звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити можливу фальсифікацію документів постачальником продуктів для ЗСУ.

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