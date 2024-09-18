Держоператор тилу поставить покращені спальники для ЗСУ, - Міноборони

Закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу"‎ закупив для українського війська спальні мішки за новою технічною специфікацією.

Про це повідомила пресслужба МОУ, інформує Цензор.НЕТ.

Що покращили?

"Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі. Вага стала меншою порівняно з попередньою моделлю та не має перевищувати 3,8 кг", - розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Як зазначається, попередній варіант спального мішка був одношаровим. Натомість новий варіант включає три частини: внутрішній спальний мішок, вкладиш та зовнішній водовідштовхувальний чохол.

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Вкладиш захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла людини. Зовнішній водовідштовхувальний та паропроникний чохол допомагає військовому захиститися від дощу, снігу, туману чи вітру, пояснили в Міноборони.

"Модульна система оновленого спальника дозволяє використовувати його у різних температурних умовах. Наприклад, у приміщенні військовий може спати лише у внутрішньому мішку, а на вулиці – в повному комплекті. Також нова спальна система пошита з тришарової тканини з мембраною, яка забезпечує високу паропроникність та зберігає тепло", - йдеться у повідомленні.

Завдяки компресійному мішку нового зразка спальник можна додатково стягнути й прикріпити до рюкзака разом з польовим килимом.

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