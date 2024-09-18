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Держоператор тилу поставить покращені спальники для ЗСУ, - Міноборони

Держоператор тилу поставить покращені спальники для ЗСУ

Закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу"‎ закупив для українського війська спальні мішки за новою технічною специфікацією.

Про це повідомила пресслужба МОУ, інформує Цензор.НЕТ.

Що покращили?

"Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі. Вага стала меншою порівняно з попередньою моделлю та не має перевищувати 3,8 кг", - розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Як зазначається, попередній варіант спального мішка був одношаровим. Натомість новий варіант включає три частини: внутрішній спальний мішок, вкладиш та зовнішній водовідштовхувальний чохол.

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Вкладиш захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла людини. Зовнішній водовідштовхувальний та паропроникний чохол допомагає військовому захиститися від дощу, снігу, туману чи вітру, пояснили в Міноборони

"Модульна система оновленого спальника дозволяє використовувати його у різних температурних умовах. Наприклад, у приміщенні військовий може спати лише у внутрішньому мішку, а на вулиці – в повному комплекті. Також нова спальна система пошита з тришарової тканини з мембраною, яка забезпечує високу паропроникність та зберігає тепло", - йдеться у повідомленні.

Завдяки компресійному мішку нового зразка спальник можна додатково стягнути й прикріпити до рюкзака разом з польовим килимом.

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І по накладним буде проходити як три окремих позиції. Це як й з флягами було. Навіщо розбивати комплект на різні позиції, кожна зі своєю вартістю - щоб простіше було красти гроші на закупках.
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Блін, взяли б за основу спальники бундесовських *********. Просто ідеальна штука. Як влітку 22-го побратим підігнав - досі зі мною. Все пережив. А штатні ЗСУ ще й здавати назад треба.
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18.09.2024 11:52 Відповісти
Як вважаєте, хоч мінімальний захист від тепловізора потрібен, чи це вже буде зайве?
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18.09.2024 11:54 Відповісти
Зайве. Від тепліка накидка, тент, пончо - щось таке.
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18.09.2024 11:55 Відповісти
Тепер запитання в ціні того спальника. Вірніше скільки відкату-переплати здерли за це зелені? Адже вони просто ''за так'' нічого не зроблять!
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18.09.2024 12:38 Відповісти
Скільки б вони не вкрали - в ногах він стопудово вузький. Як і спальники ЗСУ, що літні, що зимові, які видавалися.
Пригадую - в 22-му навесні ще. Після ТРО, після Києва. Колишній народний депутат ВРУ на роздачі МТЗ (вже потім взнав). Сержант з МТЗ )))
(які ми усі були різні тоді)
Так от. Ще недосвідченний. Перший вихід на позицію - береш з собою виданий каремат та спальник.
Тут злива. Глина. Все мокре. Бліндаж викопаний непрофесійно.
Залишаєш там при ротації і втоплений в багнюку каремат, і той спальник, що наскрізь мокрий та в багнюці.
Потім, через декілька виходів приходить досвід. Але, те, що ти втопив та забув колись - це все одно колись прийдеться здавати ))
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18.09.2024 12:53 Відповісти
Така чарівна новина чого усі ще тут ,а не на передовій ,поліція,дерлужбовці всіх видів і тп., опу-усіх їх в честь такої події на -о....
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18.09.2024 13:04 Відповісти
 
 