Госоператор тыла поставит улучшенные спальники для ВСУ, - Минобороны
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" закупил для украинской армии спальные мешки по новой технической спецификации.
Об этом сообщила пресс-служба МОУ, информирует Цензор.НЕТ.
Что улучшили?
"Обновленный спальник имеет несколько ключевых улучшений. В частности, он легче, имеет водоотталкивающий чехол и комфортный для использования при любой температуре. Вес стал меньше по сравнению с предыдущей моделью и не должен превышать 3,8 кг", - рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Как отмечается, предыдущий вариант спального мешка был однослойным. Зато новый вариант включает три части: внутренний спальный мешок, вкладыш и внешний водоотталкивающий чехол.
Вкладыш защищает спальник изнутри от загрязнений и естественной влаги тела человека. Внешний водоотталкивающий и паропроницаемый чехол помогает военному защититься от дождя, снега, тумана или ветра, пояснили в Минобороны.
"Модульная система обновленного спальника позволяет использовать его в различных температурных условиях. Например, в помещении военный может спать только во внутреннем мешке, а на улице - в полном комплекте. Также новая спальная система пошита из трехслойной ткани с мембраной, которая обеспечивает высокую паропроницаемость и сохраняет тепло", - говорится в сообщении.
Благодаря компрессионному мешку нового образца спальник можно дополнительно стянуть и прикрепить к рюкзаку вместе с полевым ковром.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
*************************************
Блін, взяли б за основу спальники бундесовських *********. Просто ідеальна штука. Як влітку 22-го побратим підігнав - досі зі мною. Все пережив. А штатні ЗСУ ще й здавати назад треба.
Пригадую - в 22-му навесні ще. Після ТРО, після Києва. Колишній народний депутат ВРУ на роздачі МТЗ (вже потім взнав). Сержант з МТЗ )))
(які ми усі були різні тоді)
Так от. Ще недосвідченний. Перший вихід на позицію - береш з собою виданий каремат та спальник.
Тут злива. Глина. Все мокре. Бліндаж викопаний непрофесійно.
Залишаєш там при ротації і втоплений в багнюку каремат, і той спальник, що наскрізь мокрий та в багнюці.
Потім, через декілька виходів приходить досвід. Але, те, що ти втопив та забув колись - це все одно колись прийдеться здавати ))