Госоператор тыла поставит улучшенные спальники для ВСУ, - Минобороны

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" закупил для украинской армии спальные мешки по новой технической спецификации.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

Что улучшили?

"Обновленный спальник имеет несколько ключевых улучшений. В частности, он легче, имеет водоотталкивающий чехол и комфортный для использования при любой температуре. Вес стал меньше по сравнению с предыдущей моделью и не должен превышать 3,8 кг", - рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Как отмечается, предыдущий вариант спального мешка был однослойным. Зато новый вариант включает три части: внутренний спальный мешок, вкладыш и внешний водоотталкивающий чехол.

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Вкладыш защищает спальник изнутри от загрязнений и естественной влаги тела человека. Внешний водоотталкивающий и паропроницаемый чехол помогает военному защититься от дождя, снега, тумана или ветра, пояснили в Минобороны.

"Модульная система обновленного спальника позволяет использовать его в различных температурных условиях. Например, в помещении военный может спать только во внутреннем мешке, а на улице - в полном комплекте. Также новая спальная система пошита из трехслойной ткани с мембраной, которая обеспечивает высокую паропроницаемость и сохраняет тепло", - говорится в сообщении.

Благодаря компрессионному мешку нового образца спальник можно дополнительно стянуть и прикрепить к рюкзаку вместе с полевым ковром.

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