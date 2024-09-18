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Госоператор тыла поставит улучшенные спальники для ВСУ, - Минобороны

Держоператор тилу поставить покращені спальники для ЗСУ

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" закупил для украинской армии спальные мешки по новой технической спецификации.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

Что улучшили?

"Обновленный спальник имеет несколько ключевых улучшений. В частности, он легче, имеет водоотталкивающий чехол и комфортный для использования при любой температуре. Вес стал меньше по сравнению с предыдущей моделью и не должен превышать 3,8 кг", - рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Как отмечается, предыдущий вариант спального мешка был однослойным. Зато новый вариант включает три части: внутренний спальный мешок, вкладыш и внешний водоотталкивающий чехол.

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Вкладыш защищает спальник изнутри от загрязнений и естественной влаги тела человека. Внешний водоотталкивающий и паропроницаемый чехол помогает военному защититься от дождя, снега, тумана или ветра, пояснили в Минобороны.

"Модульная система обновленного спальника позволяет использовать его в различных температурных условиях. Например, в помещении военный может спать только во внутреннем мешке, а на улице - в полном комплекте. Также новая спальная система пошита из трехслойной ткани с мембраной, которая обеспечивает высокую паропроницаемость и сохраняет тепло", - говорится в сообщении.

Благодаря компрессионному мешку нового образца спальник можно дополнительно стянуть и прикрепить к рюкзаку вместе с полевым ковром.

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Минобороны (9333) поставки (220) ВСУ (6587) Государственный оператор тыла (56)


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І по накладним буде проходити як три окремих позиції. Це як й з флягами було. Навіщо розбивати комплект на різні позиції, кожна зі своєю вартістю - щоб простіше було красти гроші на закупках.
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Блін, взяли б за основу спальники бундесовських *********. Просто ідеальна штука. Як влітку 22-го побратим підігнав - досі зі мною. Все пережив. А штатні ЗСУ ще й здавати назад треба.
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18.09.2024 11:52 Ответить
Як вважаєте, хоч мінімальний захист від тепловізора потрібен, чи це вже буде зайве?
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18.09.2024 11:54 Ответить
Зайве. Від тепліка накидка, тент, пончо - щось таке.
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18.09.2024 11:55 Ответить
Тепер запитання в ціні того спальника. Вірніше скільки відкату-переплати здерли за це зелені? Адже вони просто ''за так'' нічого не зроблять!
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18.09.2024 12:38 Ответить
Скільки б вони не вкрали - в ногах він стопудово вузький. Як і спальники ЗСУ, що літні, що зимові, які видавалися.
Пригадую - в 22-му навесні ще. Після ТРО, після Києва. Колишній народний депутат ВРУ на роздачі МТЗ (вже потім взнав). Сержант з МТЗ )))
(які ми усі були різні тоді)
Так от. Ще недосвідченний. Перший вихід на позицію - береш з собою виданий каремат та спальник.
Тут злива. Глина. Все мокре. Бліндаж викопаний непрофесійно.
Залишаєш там при ротації і втоплений в багнюку каремат, і той спальник, що наскрізь мокрий та в багнюці.
Потім, через декілька виходів приходить досвід. Але, те, що ти втопив та забув колись - це все одно колись прийдеться здавати ))
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18.09.2024 12:53 Ответить
Така чарівна новина чого усі ще тут ,а не на передовій ,поліція,дерлужбовці всіх видів і тп., опу-усіх їх в честь такої події на -о....
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18.09.2024 13:04 Ответить
 
 