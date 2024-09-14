РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9524 посетителя онлайн
Новости Фото
2 751 26

Минобороны допустило к эксплуатации мобильные мастерские для ремонта вооружения. ФОТО

Минобороны кодифицировало и допустило к поставке подвижные модули технического обслуживания украинского производства, которые предназначены для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Реммастерские выполнены в вариантах для ремонта негабаритных образцов ВВТ - на базе пикапа-внедорожника, и на шасси грузовика - для выполнения ремонтных работ большего масштаба на больших, сложных узлах и тяжелых агрегатах габаритной боевой техники и вооружения.

"Подвижные реммастерские ВВТ укомплектованы необходимым оборудованием для осуществления технического обслуживания образцов вооружения и военной техники, загрузки и разгрузки агрегатов весом до 5 тонн, проведения контроля характеристик основных элементов, регулирования узлов, агрегатов, механизмов и приводов управления. В полевых условиях на базе реммастерских специалисты-ремонтники могут осуществлять диагностирование и устранение неисправностей электрооборудования, разборочно-сборочные работы", - отмечают в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны презентовало новую модель обеспечения питанием ВСУ. Какие изменения предусмотрены?

ремонтні майстерні
ремонтні майстерні
ремонтні майстерні

Какие работы можно выполнять?

Подвижные реммастерские украинского производства оборудованы для выполнения широкого спектра слесарных и металлообрабатывающих работ. Есть необходимое оборудование для шиномонтажа, паяльных работ, заправки баллонов высокого давления, зарядки и обслуживания аккумуляторных батарей и тому подобное. Все циклы работ организованы в комфортных для личного состава условиях и с необходимым для этого современными инструментами и оборудованием.

Читайте также: Минобороны допустило к поставке в ВСУ эвакуационный транспортер FOXTAC. ФОТО

Мобильные реммастерские ВВТ украинского производства позволяют выполнять большинство работ в полевых условиях, не тратя времени и ресурсов на отправку техники для ремонта в тыл и ее возвращение из стационарных пунктов ремонта и обслуживания. С помощью подвижных мастерских вооружение будет ремонтироваться и обслуживаться в разы быстрее.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что уникальная полевая кухня-трансформер допущена к поставке в ВСУ.

Автор: 

Минобороны (9357) ремонт (1180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Зробити рвхомі майстерні , це була ідея Порошенка і він відправляв
на фронт майстерні для ремонту техніки 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
14.09.2024 12:58
+5
https://t.me/budem_bambit/3858 Цей віджатий в касапів на курщині танк буде відремонтований в "порохоботському" ПАРМі; бо нема сенсу для його дрібного ремонту транспортувати в Україну на відповідний танковий завод.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:19
+4
Це не стільки Порошенківські ПАРМи, як Бірюковські. Юра Бірюков освоїв їх виробництво на виробничому підприємстві ГО "Справа Громад". І почав він цю роботу ще наприкінці 22-го року... тобто, півтора року Міноборони дуплилось, щоб надати офіційно дозвіл на використанні ПАРМів...
До речі, а за дозвіл експлуатації лазне-пральні комплексів тої же Справи громад Міноборони ще не роздуплилось?
показать весь комментарий
14.09.2024 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зробити рвхомі майстерні , це була ідея Порошенка і він відправляв
на фронт майстерні для ремонту техніки 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
14.09.2024 12:58 Ответить
Цій ідеї вже 10 років. Я донатив на таке ще в 2015 році.

Але плюс порошка в тому, що він цю справу поставив на "промислові" рейки. Шляхом закупівлі стандартизованих партій вантажівок DAF та стандартизованому оснащенню таких майстерень. Що дозволяє ці майстерні підтримувати матеріалами та замінами обладнання не "штучно", а партіями (що здешевшує все), а також легше ремонтувати самі вантажівки.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:45 Ответить
Це не стільки Порошенківські ПАРМи, як Бірюковські. Юра Бірюков освоїв їх виробництво на виробничому підприємстві ГО "Справа Громад". І почав він цю роботу ще наприкінці 22-го року... тобто, півтора року Міноборони дуплилось, щоб надати офіційно дозвіл на використанні ПАРМів...
До речі, а за дозвіл експлуатації лазне-пральні комплексів тої же Справи громад Міноборони ще не роздуплилось?
показать весь комментарий
14.09.2024 13:05 Ответить
МО швидко роздупляється, коли можна націнку зробити 300%
показать весь комментарий
14.09.2024 13:17 Ответить
Юра Бірюков був радником Порошенко. Він був як раз радником президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка з серпня 2014 року по травень 2019.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:34 Ответить
Це зрозуміло. І зрозуміло, що порошок піариться на цьому нестримно. Але така вже буденність - ти можеш буди яким завгодно активістом і інженером, але поки не прийде бізнесмен з грошима та діловою хваткою (який тобі зможе і партії з десятків/сотень вантажівок пригнати, і обладнання партіями однакове закупляти, і вирішувати питання промислової бази) - хєра зо два ти сотнями такі майстерні навіть за роки зможеш випускати.

Тож кажемо - порошок, але знаємо, що насправді там сотні людей задіяні.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:48 Ответить
Невдячна людина "Орест Гарай".
Сам же пише що без Порошенко, не було би масово (тобто не у одного підрозділу з'явилися дані майстерні, а у багатьох) майстерень даних, але ж "лайна" треба "кинути" "Орест Гарай", в сторону Порошенко, і тому старається хоч якось дескридитувати, хоч словом "порошок", хоч сентенцією "піариться", хоч тим що пробує протиставити Порошенко і сотні людей, які (сотні людей) завдяки фінансуванню Порошенко, змогли зробити гарну справу для ЗСУ, тобто робота разом для допомоги ЗСУ, але "Орест Гарай", пише не про синергію співпраці Порошенко і сотень людей, завдяки чому (синергії) було поставлено купу майстерень для ЗСУ, а намагається "вкусити за ногу" Порошенко.
показать весь комментарий
14.09.2024 18:41 Ответить
Вибач-вибач, що зачепив твого духовного і релігійного лідера.

Для мене порошок - звичайний найманий менеджер, який спочатку (19901-2013) крав як кінчена мразота, потім тупив на посаді (1914-2019), на яку суспільство його наймало (і я теж за нього голосував), створивши свій БПП (збіговисько мразот кінчених, які з-за власної пихи та ницості просрали КУПУ можливостей для України), а тепер випускає ролики на яких серед десятків мобільних майстерень я бачу тільки ... пику пороха. І дуже рідко бачу команду тих людей, які реально створюють ці майстерні.

Тож я вдячний пороху. Але я теж доначу на ці майстерні для ГО Справа Громад. І мені б хотілося не тільки пику пороха бачити, скільки б він там не витрачав "своїх" (не забуваємо - порох це олігарх з "веселих 90х", тобто всі статки в нього в основі - награбовані). МОЇ там теж є.
показать весь комментарий
14.09.2024 20:50 Ответить
Не вибачу, не вибачу що "Орест Гарай" показує себе невдячною людиною.
Про те що Порошенко нібито мій "духовний і релігійний лідер", я розумію "Орест Гарай", не приємно "Орест Гарай", коли невдячній людині "Орест Гарай" правду повідомляється.
"Орест Гарай" зі словами "і я теж за нього голосував", але перед цим "Орест Гарай" написав "який спочатку (19901-2013) крав як кінчена мразота" вигляд має м'яко кажучи не переконливий.
"Тщатєльнєє нада, тщатєльнєє гатовітца" "Орест Гарай".
показать весь комментарий
15.09.2024 02:12 Ответить
Те, що я за нього голосував в 2014 і в 2019 році не означає, що він від цього перестав бути "кінченою мразотою з 90х", яка вкрала в народу України мільярди. Чи вам, релігійний фанатик, невідоме поняття "менше зло"? На жаль - порошок останні 10 років - реально "МЕНШЕ ЗЛО" для України. Але тим не менше - порошок продовжує бути олігархом. Це факт беззаперечний. І поки що ситуація в політикумі України така, що на чергових виборах президента, якщо порошок балотуватиметься - я знов за нього проголосую. Але голосувати за його кінчену "європейську солідарність" - ні, я не настільки ідіот.
показать весь комментарий
15.09.2024 10:27 Ответить
Визнаю, що погарячкував, назвавши "невдячна людина" "Орест Гарай", бо невідомо звідки і хто такий "Орест Гарай", з даного моменту "Орест Гарай", це "Орест Гарай", а далі, по ходу спілкування, стане більш зрозумілим "who is mister" "Орест Гарай".

Хоча першу "нотку", "Орест Гарай" вже показав, у вигляді нібито "боротьби "Орест Гарай", із "самим собою", що нібито "Орест Гарай", нібито "знаючи", що Порошенко, нібито "(19901-2013) крав як кінчена мразота," "Орест Гарай", нібито "наступаючи собі на горло", таки нібито "проголосував" за Порошенко, "спочатку в 2014 році, а потім в 2019 році" = "їжака плакали, кололися, але продовжували лізти на кактус" = тобто, по суті, "Орест Гарай" , вибрав амплуа "садо-мазохіста-страждальця", який по його ролі, "ненавидить того за кого нібито голосує, і в 2014 і в 2019 році, але йде на вибори, і ненавидячи голосує, за ненависного кондидата". Тобто поки що, прийму образ "Орест Гарай", яким сам себе, для чогось хоче характеризувати "Орест Гарай", як "Орест Гарай" = " політичний садо-мазохіст-страждалець".

Питання по суті висловлених тверджень " політичним садо-мазохістом-страждальцем" "Орест Гарай" :

1) "(19901-2013) крав як кінчена мразота" :

а) Стосовно "(19901-2013) крав", є факти у "Орест Гарай", окрім "всі знають" і тому подібного ?
б) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" , сентенція "крав як кінчена мразота", приклади може навести ?

2) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "тупив на посаді (1914-2019)" ?
3) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", сентенція, що нібито "БПП", "просрали КУПУ можливостей для України" ?
4) Стосовно сентенції " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "продовжує бути олігархом.", що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", термін "олігарх" ?
5) Стосовно сентенції " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "кінчену "європейську солідарність" ", що в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", є "кінченісь", відносно "європейської солідарності" ?
показать весь комментарий
15.09.2024 13:17 Ответить
В тебе якийсь психічний розлад на релігійній темі, реально. Звернись до психіатра. Тобі дуже потрібно.
показать весь комментарий
15.09.2024 14:57 Ответить
"Здувся" " політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" ...
показать весь комментарий
15.09.2024 15:33 Ответить
З релігійними фанатиками сперечатись немає сенсу. Ви ж схиблені - ще покусаєш. А як показує практика - у вас же з-за якихось там установок в секті - гігієна зазвичай ще й відсутня. Коротше, тхне від вас...
показать весь комментарий
15.09.2024 16:29 Ответить
Як показує практика, то "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", коли задаєш йому питання по суті, "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", "зливається" від конкретики, а хоче щоб "політичному садо-мазохісту-страждальцю" "Орест Гарай", "вірили на слово", закидам "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", по яким
(закидам"політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" )
я вище задав декілька питань ( ).


То може саме "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", і є з тих хто має

(чомусь, а може не чомусь, а "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" і є сектант якийсь, раз керується в дискусії, не фактами, а голослівними твердженнями. Чи може "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" з секти "пустослови", і тому "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", вважає за норму пустословити самому, а всі чомусь мають вірити пустословству "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" ?)

вірити, будь чому, що в дискусії буде висловлюватись, подібно до висловлювань "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", тобто висловлюванням, подібним висловлюванням "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", без підкріплення слів "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" фактами ?
показать весь комментарий
15.09.2024 18:00 Ответить
Яке ж ти схиблене...
показать весь комментарий
15.09.2024 18:36 Ответить
Досить "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" вже ганьбитись.
показать весь комментарий
15.09.2024 20:00 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3858 Цей віджатий в касапів на курщині танк буде відремонтований в "порохоботському" ПАРМі; бо нема сенсу для його дрібного ремонту транспортувати в Україну на відповідний танковий завод.
показать весь комментарий
14.09.2024 13:19 Ответить
Ой спасібо шо допустили, а то без вашого допуску вони не могли нічого ремонтувати. Але краще б ви не допуск зробили, а самі майстерні. Можна не такі гламурні, а хочаби якісь, головне щоб дієві. Волонтери заїбалися за вас все робити, нешановна уїбанська держава! Зробили три майстерні і піарять це як побєду. У пацанам побиті авто нічим вивезти з передка.
****, війна повним ходом, люди гинуть, а штабні ****** досихпір живуть в умовах мирного часу і всяку бумажну ***** задвигають
показать весь комментарий
14.09.2024 14:47 Ответить
"нешановна уїбанська держава!"
====
Мабуть "Роман ef61508f", хотів написати не слово "держава", а "теперішні очільники держави" наприклад

( яких
(теперішніх очільників держави Україна)
так от сталось, що в 2019 році, обрали ~=45%
(73 % від тих хто прийшов на вибори, бо багато хто не прийшов через деморалізацію, від масованої інформаційної кампанії чорного піару, інформація з якого пізніше не підтвердилась, але вибори вже відбулись, час пішов.)
громадян України , які мали право голосу на тих виборах. Скоріше всього, більшість з тих ~=45 %, пізніше зрозуміли, що все не зовсім так, як було в "слоганах" на "білбордах" і загалом в інформаційному просторі на багатьох каналах, але вони вже зробили вибір, час пішов.)

?

Бо держава, це в тому числі і "Роман ef61508f", якщо "Роман ef61508f" є громадянин України

(тобто в такому випадку, є представником держави Україна)

, а тим більше, якщо ще і має право голосу на виборах в Україні

(тобто може впливати на те, якою буде держава Україна в майбутньому , в залежності від вибору "Роман ef61508f" , шляхом голосування.)

, і під час виборів, робить вибір, шляхом голосування за того, чи іншого кандидата

(тобто на виборах, шляхом голосування за якогось кандидата,"Роман ef61508f" робить вибір, хто
(будь то кандидат в президенти України, кандидат в депутати Верховної Ради України, чи кандидат в депутати місцевого самоврядування.)
, і як
(у відповідності до передвиборчої програми.)
, буде від імені "Роман ef61508f", здійснювати
(у відповідності до повноважень прописаних в "Основному Законі"(Конституція України), президент України, депутат ВерховноїРади України, депутат місцевого самоврядування )
управління державою Україна.)

.
показать весь комментарий
14.09.2024 20:16 Ответить
Це якийсь *******. Совдепія як пліснява проникла у всі шпарини МО, навіть в мозок чиновників. Типу досягнення демонструють, а на вигляд це машини для розкрадання і відмивання бюджетних коштів. **** - генератор, компресор, лещата і столи з шухлядами для інструменту. Що там можна відремонтувати? Нє, на одному фото є сверлильний станочок, на вигляд китайський, дірок до 10, може 14 мм можна насверлити, але точність отворів буде така собі, може перших три. Вангую, що ключі в шухлядах теж китайські, блискучі, але одноразові. Без професійних токарних, сверлильних і фрезерних верстатів це виглядає, як гараж автолюбителя на пенсії, який вже не їздить на своїй Волзі, а тільки весь час її ремонтує. Куди сховали табуретку з нарізаним сальцем, часником і огірочками на газеті?!
показать весь комментарий
15.09.2024 13:50 Ответить
І в яку сумму обійшлась ця кодифікайія з допуском для виробника? В зелених папірцях, звичайно.
показать весь комментарий
16.09.2024 21:31 Ответить
 
 