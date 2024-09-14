Минобороны допустило к эксплуатации мобильные мастерские для ремонта вооружения. ФОТО
Минобороны кодифицировало и допустило к поставке подвижные модули технического обслуживания украинского производства, которые предназначены для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Реммастерские выполнены в вариантах для ремонта негабаритных образцов ВВТ - на базе пикапа-внедорожника, и на шасси грузовика - для выполнения ремонтных работ большего масштаба на больших, сложных узлах и тяжелых агрегатах габаритной боевой техники и вооружения.
"Подвижные реммастерские ВВТ укомплектованы необходимым оборудованием для осуществления технического обслуживания образцов вооружения и военной техники, загрузки и разгрузки агрегатов весом до 5 тонн, проведения контроля характеристик основных элементов, регулирования узлов, агрегатов, механизмов и приводов управления. В полевых условиях на базе реммастерских специалисты-ремонтники могут осуществлять диагностирование и устранение неисправностей электрооборудования, разборочно-сборочные работы", - отмечают в Минобороны.
Какие работы можно выполнять?
Подвижные реммастерские украинского производства оборудованы для выполнения широкого спектра слесарных и металлообрабатывающих работ. Есть необходимое оборудование для шиномонтажа, паяльных работ, заправки баллонов высокого давления, зарядки и обслуживания аккумуляторных батарей и тому подобное. Все циклы работ организованы в комфортных для личного состава условиях и с необходимым для этого современными инструментами и оборудованием.
Мобильные реммастерские ВВТ украинского производства позволяют выполнять большинство работ в полевых условиях, не тратя времени и ресурсов на отправку техники для ремонта в тыл и ее возвращение из стационарных пунктов ремонта и обслуживания. С помощью подвижных мастерских вооружение будет ремонтироваться и обслуживаться в разы быстрее.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что уникальная полевая кухня-трансформер допущена к поставке в ВСУ.
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на фронт майстерні для ремонту техніки 👍🏼👍🏼👍🏼
Але плюс порошка в тому, що він цю справу поставив на "промислові" рейки. Шляхом закупівлі стандартизованих партій вантажівок DAF та стандартизованому оснащенню таких майстерень. Що дозволяє ці майстерні підтримувати матеріалами та замінами обладнання не "штучно", а партіями (що здешевшує все), а також легше ремонтувати самі вантажівки.
До речі, а за дозвіл експлуатації лазне-пральні комплексів тої же Справи громад Міноборони ще не роздуплилось?
Тож кажемо - порошок, але знаємо, що насправді там сотні людей задіяні.
Сам же пише що без Порошенко, не було би масово (тобто не у одного підрозділу з'явилися дані майстерні, а у багатьох) майстерень даних, але ж "лайна" треба "кинути" "Орест Гарай", в сторону Порошенко, і тому старається хоч якось дескридитувати, хоч словом "порошок", хоч сентенцією "піариться", хоч тим що пробує протиставити Порошенко і сотні людей, які (сотні людей) завдяки фінансуванню Порошенко, змогли зробити гарну справу для ЗСУ, тобто робота разом для допомоги ЗСУ, але "Орест Гарай", пише не про синергію співпраці Порошенко і сотень людей, завдяки чому (синергії) було поставлено купу майстерень для ЗСУ, а намагається "вкусити за ногу" Порошенко.
Для мене порошок - звичайний найманий менеджер, який спочатку (19901-2013) крав як кінчена мразота, потім тупив на посаді (1914-2019), на яку суспільство його наймало (і я теж за нього голосував), створивши свій БПП (збіговисько мразот кінчених, які з-за власної пихи та ницості просрали КУПУ можливостей для України), а тепер випускає ролики на яких серед десятків мобільних майстерень я бачу тільки ... пику пороха. І дуже рідко бачу команду тих людей, які реально створюють ці майстерні.
Тож я вдячний пороху. Але я теж доначу на ці майстерні для ГО Справа Громад. І мені б хотілося не тільки пику пороха бачити, скільки б він там не витрачав "своїх" (не забуваємо - порох це олігарх з "веселих 90х", тобто всі статки в нього в основі - награбовані). МОЇ там теж є.
Про те що Порошенко нібито мій "духовний і релігійний лідер", я розумію "Орест Гарай", не приємно "Орест Гарай", коли невдячній людині "Орест Гарай" правду повідомляється.
"Орест Гарай" зі словами "і я теж за нього голосував", але перед цим "Орест Гарай" написав "який спочатку (19901-2013) крав як кінчена мразота" вигляд має м'яко кажучи не переконливий.
"Тщатєльнєє нада, тщатєльнєє гатовітца" "Орест Гарай".
Хоча першу "нотку", "Орест Гарай" вже показав, у вигляді нібито "боротьби "Орест Гарай", із "самим собою", що нібито "Орест Гарай", нібито "знаючи", що Порошенко, нібито "(19901-2013) крав як кінчена мразота," "Орест Гарай", нібито "наступаючи собі на горло", таки нібито "проголосував" за Порошенко, "спочатку в 2014 році, а потім в 2019 році" = "їжака плакали, кололися, але продовжували лізти на кактус" = тобто, по суті, "Орест Гарай" , вибрав амплуа "садо-мазохіста-страждальця", який по його ролі, "ненавидить того за кого нібито голосує, і в 2014 і в 2019 році, але йде на вибори, і ненавидячи голосує, за ненависного кондидата". Тобто поки що, прийму образ "Орест Гарай", яким сам себе, для чогось хоче характеризувати "Орест Гарай", як "Орест Гарай" = " політичний садо-мазохіст-страждалець".
Питання по суті висловлених тверджень " політичним садо-мазохістом-страждальцем" "Орест Гарай" :
1) "(19901-2013) крав як кінчена мразота" :
а) Стосовно "(19901-2013) крав", є факти у "Орест Гарай", окрім "всі знають" і тому подібного ?
б) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" , сентенція "крав як кінчена мразота", приклади може навести ?
2) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "тупив на посаді (1914-2019)" ?
3) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", сентенція, що нібито "БПП", "просрали КУПУ можливостей для України" ?
4) Стосовно сентенції " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "продовжує бути олігархом.", що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", термін "олігарх" ?
5) Стосовно сентенції " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "кінчену "європейську солідарність" ", що в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", є "кінченісь", відносно "європейської солідарності" ?
(закидам"політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" )
я вище задав декілька питань ( ).
То може саме "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", і є з тих хто має
(чомусь, а може не чомусь, а "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" і є сектант якийсь, раз керується в дискусії, не фактами, а голослівними твердженнями. Чи може "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" з секти "пустослови", і тому "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", вважає за норму пустословити самому, а всі чомусь мають вірити пустословству "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" ?)
вірити, будь чому, що в дискусії буде висловлюватись, подібно до висловлювань "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", тобто висловлюванням, подібним висловлюванням "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", без підкріплення слів "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" фактами ?
****, війна повним ходом, люди гинуть, а штабні ****** досихпір живуть в умовах мирного часу і всяку бумажну ***** задвигають
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Мабуть "Роман ef61508f", хотів написати не слово "держава", а "теперішні очільники держави" наприклад
( яких
(теперішніх очільників держави Україна)
так от сталось, що в 2019 році, обрали ~=45%
(73 % від тих хто прийшов на вибори, бо багато хто не прийшов через деморалізацію, від масованої інформаційної кампанії чорного піару, інформація з якого пізніше не підтвердилась, але вибори вже відбулись, час пішов.)
громадян України , які мали право голосу на тих виборах. Скоріше всього, більшість з тих ~=45 %, пізніше зрозуміли, що все не зовсім так, як було в "слоганах" на "білбордах" і загалом в інформаційному просторі на багатьох каналах, але вони вже зробили вибір, час пішов.)
?
Бо держава, це в тому числі і "Роман ef61508f", якщо "Роман ef61508f" є громадянин України
(тобто в такому випадку, є представником держави Україна)
, а тим більше, якщо ще і має право голосу на виборах в Україні
(тобто може впливати на те, якою буде держава Україна в майбутньому , в залежності від вибору "Роман ef61508f" , шляхом голосування.)
, і під час виборів, робить вибір, шляхом голосування за того, чи іншого кандидата
(тобто на виборах, шляхом голосування за якогось кандидата,"Роман ef61508f" робить вибір, хто
(будь то кандидат в президенти України, кандидат в депутати Верховної Ради України, чи кандидат в депутати місцевого самоврядування.)
, і як
(у відповідності до передвиборчої програми.)
, буде від імені "Роман ef61508f", здійснювати
(у відповідності до повноважень прописаних в "Основному Законі"(Конституція України), президент України, депутат ВерховноїРади України, депутат місцевого самоврядування )
управління державою Україна.)
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