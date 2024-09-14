Минобороны допустило к эксплуатации мобильные мастерские для ремонта вооружения. ФОТО

Минобороны кодифицировало и допустило к поставке подвижные модули технического обслуживания украинского производства, которые предназначены для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Реммастерские выполнены в вариантах для ремонта негабаритных образцов ВВТ - на базе пикапа-внедорожника, и на шасси грузовика - для выполнения ремонтных работ большего масштаба на больших, сложных узлах и тяжелых агрегатах габаритной боевой техники и вооружения.

"Подвижные реммастерские ВВТ укомплектованы необходимым оборудованием для осуществления технического обслуживания образцов вооружения и военной техники, загрузки и разгрузки агрегатов весом до 5 тонн, проведения контроля характеристик основных элементов, регулирования узлов, агрегатов, механизмов и приводов управления. В полевых условиях на базе реммастерских специалисты-ремонтники могут осуществлять диагностирование и устранение неисправностей электрооборудования, разборочно-сборочные работы", - отмечают в Минобороны.

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Какие работы можно выполнять?

Подвижные реммастерские украинского производства оборудованы для выполнения широкого спектра слесарных и металлообрабатывающих работ. Есть необходимое оборудование для шиномонтажа, паяльных работ, заправки баллонов высокого давления, зарядки и обслуживания аккумуляторных батарей и тому подобное. Все циклы работ организованы в комфортных для личного состава условиях и с необходимым для этого современными инструментами и оборудованием.

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Мобильные реммастерские ВВТ украинского производства позволяют выполнять большинство работ в полевых условиях, не тратя времени и ресурсов на отправку техники для ремонта в тыл и ее возвращение из стационарных пунктов ремонта и обслуживания. С помощью подвижных мастерских вооружение будет ремонтироваться и обслуживаться в разы быстрее.

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